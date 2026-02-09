CLB Hải Phòng chiêu mộ thành công tiền đạo Ronaldo, hứa hẹn khuynh đảo V-League

Chiều ngày 9/2, CLB Hải Phòng vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Jourdaine Ronaldo Fletcher, xem như phương án thay thế trực tiếp cho chân sút Fred Friday, người đã chuyển sang khoác áo Ninh Bình FC ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Ronaldo Fletcher chính thức ký hợp đồng với CLB Hải Phòng.

Jourdaine Ronaldo Fletcher sinh năm 1998, quốc tịch Jamaica, sở hữu thể hình tốt, tốc độ cao và lối chơi giàu năng lượng. Theo giới chuyên môn, đây là mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động rộng, gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương và phù hợp với lối đá giàu cường độ của Hải Phòng dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Tại đội bóng mới, Ronaldo Fletcher sẽ mang áo số 99.

Trước khi đến V-League, Jourdaine Ronaldo Fletcher từng thi đấu ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Đáng chú ý, anh có quãng thời gian chơi bóng tại I-League (Ấn Độ), góp công giúp CLB Gokulam Kerala giành chức vô địch mùa giải 2021/22. Ở cấp độ đội tuyển, Ronaldo Fletcher từng được triệu tập lên ĐT Jamaica, cho thấy kinh nghiệm thi đấu quốc tế không hề ít.

Việc sớm chốt ngoại binh tấn công mới cho thấy Hải Phòng FC không muốn bị động sau sự ra đi của Fred Friday. Ban lãnh đạo đội bóng đất Cảng đặt kỳ vọng Ronaldo Fletcher sẽ nhanh chóng hòa nhập để gia tăng sự sắc bén cho hàng công ở chặng đường còn lại của mùa giải.

Trước đó, Hải Phòng cũng đã công bố sự trở lại của tiền vệ Moses Oloya. Cầu thủ người Uganda được xem là “chất thép” nơi tuyến giữa với lối chơi máu lửa, kinh nghiệm và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, giúp đội bóng tăng chiều sâu đội hình.

Song song với đó, đội chủ sân Lạch Tray còn mang về Camilo Minh, tiền vệ Việt kiều Canada sinh năm 2005. Đáng chú ý, Camilo được trao áo số 10, cho thấy sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện dành cho cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến nét sáng tạo mới cho tuyến giữa Hải Phòng FC.

Với việc bổ sung đồng loạt Ronaldo Fletcher, Oloya Moses và Camilo Minh, Hải Phòng FC đang cho thấy quyết tâm làm mới đội hình, gia tăng sức cạnh tranh và hướng đến mục tiêu bứt tốc ở giai đoạn lượt về V-League 2025/26.