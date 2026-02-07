Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin mới nhất bóng đá trưa 7/2: Mbappe cử người tới Pháp đòi tiền PSG

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Bản tin bóng đá cập nhật trưa 7/2: Mbappe có động thái gay gắt trong bối cảnh PSG chưa thanh toán hết khoản tiền nợ siêu sao 27 tuổi.

Mbappe cử người tới Pháp đòi tiền PSG

Theo tờ  L'Equipe, Mbappe đã cử nhân viên thi hành án đến văn phòng của PSG để đòi khoản tiền 5,9 triệu euro mà câu lạc bộ cũ còn nợ anh.

Cuối tháng 12/2025, một thẩm phán đã ra lệnh cho nhà đương kim vô địch Champions League phải trả Mbappe 60,9 triệu euro, nhưng vẫn còn 5,9 triệu euro chưa được thanh toán trước khi bị tòa án tịch thu. Yêu cầu chính thức được đưa ra vào thứ Sáu và PSG có thời hạn 8 ngày để trả tiền cho cầu thủ người Pháp.

Số tiền còn nợ bao gồm tiền nghỉ phép có lương và tiền lãi. Nếu PSG không thanh toán trong thời hạn đã định, Mbappe có thể chỉ đạo luật sư lấy tiền trực tiếp từ tài khoản của câu lạc bộ.

PSG vẫn chưa thanh toán hết số tiền nợ Mbappe

PSG vẫn chưa thanh toán hết số tiền nợ Mbappe

MU sẽ không vội bổ nhiệm HLV chính thức

Trả lời truyền thông trước trận gặp Tottenham, Michael Carrick khẳng định MU sẽ không vội vàng đưa ra quyết định về HLV chính thức, bất kể thành tích ra sao trong giai đoạn ông tạm quyền. Dự kiến, Carrick sẽ kết thúc nhiệm kỳ tạm quyền vào cuối mùa giải, trước khi MU công bố HLV chính thức. Nhiều ý kiến cũng kêu gọi trao cho Carrick bản hợp đồng dài hạn.

Nhà cầm quân 44 tuổi cho hay: “Không có gì thay đổi cả. Thành thật mà nói, điều đó sẽ không thay đổi những gì tôi làm hay cảm nhận của tôi về nó. Tôi hoàn toàn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình.Kết quả của một khoảng thời gian ngắn không làm thay đổi điều đó.

“Tôi yêu thích công việc của mình. Tôi đang ở đây, tôi cảm thấy như ở nhà vậy. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu tình hình hiện tại. Vì vậy, tôi không nên quá phấn khích".

MU được khuyên nên chiêu mộ Bellingham

Cựu hậu vệ MU, Wes Brown, khuyên đội bóng cũ nên chiêu mộ Jude Bellingham từ Real Madrid như một tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng trở lại đỉnh cao. Brown nói: “Bellingham là cầu thủ tuyệt vời. Dù còn rất trẻ, theo tôi, cậu ấy đủ khả năng chịu được ánh đèn sân khấu, gánh vác trách nhiệm trên sân và trở thành người lĩnh xướng lối chơi khi đội bóng cần. Điều đó khá giống cách Bruno Fernandes đang thi đấu cho MU hiện tại, luôn sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm trong các trận đấu.

MU từng&nbsp;chiêu mộ hụt&nbsp;Bellingham khi anh mới 16 tuổi

MU từng chiêu mộ hụt Bellingham khi anh mới 16 tuổi

Kể cả khi đội bóng không chơi tốt, Bruno Fernandes vẫn nhận lấy trách nhiệm ấy. Đôi khi cậu ấy còn bị chỉ trích vì điều đó. Bellingham cũng là cầu thủ xuất sắc và chắc chắn sẽ giúp đội hình MU mạnh lên, 100%. Đó sẽ là thương vụ cho thấy: ‘Được rồi, chúng ta đã trở lại đúng hướng, sẵn sàng mang về những cầu thủ tốt nhất và bắt đầu xây dựng một tập thể đúng nghĩa’”.

Arteta lên tiếng xin lỗi Chelsea

HLV Mikel Arteta đã lên tiếng xin lỗi Chelsea sau khi đồng nghiệp Liam Rosenior cáo buộc đội bóng Arsenal có hành vi “thiếu tôn trọng” trong phần khởi động trước trận bán kết lượt về League Cup giữa tuần qua. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giải thích: “Tôi không rõ, đó là quan điểm của ông ấy và dĩ nhiên chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người.

Ở bất kỳ thời điểm nào, nếu có thành viên nào trong ban huấn luyện của chúng tôi khiến bên kia cảm thấy như vậy, chúng tôi xin lỗi và mọi chuyện chỉ có thế. Trong bóng đá, điều này khá phổ biến, đặc biệt là với các thủ môn khi họ phải phát bóng dài và thực hiện các bài tập. Vì vậy, không có gì đáng để bình luận thêm. Tôi không nghĩ điều đó là có chủ ý. Tôi chỉ tập trung vào những gì là cần thiết cho đội bóng và mang lại lợi ích tốt nhất cho CLB”.

Tương lai của Lewandowski ở chế độ “chờ”

Hợp đồng của Robert Lewandowski với Barcelona sẽ đáo hạn vào mùa hè. Dù xuất hiện những thông tin cho rằng đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng để tiền đạo người Ba Lan ra đi, HLV Hansi Flick khẳng định hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Chiến lược gia người Đức cho biết: “Cảm nhận của tôi lúc này là chúng tôi đã nói chuyện với nhau vài lần. Cậu ấy không nên nghĩ về mùa giải tới mà cần tập trung cho mùa giải hiện tại. Lewandowski đang làm tốt công việc của mình. Đôi khi cậu ấy muốn thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là trong những trận quan trọng, đủ 90 phút, nhưng không phải lúc nào cũng có thể như vậy.

Cậu ấy yêu việc được chơi bóng cho Barcelona. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra vào cuối mùa. Hiện tại chúng tôi chưa biết điều gì sẽ đến, và đây chưa phải thời điểm để bàn về chuyện đó. Đội bóng đang có sự ổn định và chúng tôi muốn duy trì điều đó trong tương lai. Mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ”.

Sergio Ramos đàm phán trở lại châu Âu

Theo nhà báo Tây Ban Nha Roberto Gomez, Sergio Ramos đang đàm phán với Marseille của Pháp. Nguồn tin cho biết kinh nghiệm, tố chất thủ lĩnh và tinh thần thi đấu quyết liệt của cựu đội trưởng Real Madrid được xem là “phù hợp hoàn hảo” với Marseille, trong bối cảnh đội bóng Ligue 1 muốn nâng tầm tham vọng. Các cuộc thương thảo đang diễn ra thuận lợi và hiện chưa xuất hiện trở ngại đáng kể nào. Thông báo chính thức được kỳ vọng sẽ sớm được đưa ra.

HLV Morocco ngỏ ý từ chức giữa tin đồn liên hệ với Saudi Arabia

HLV Walid Regragui của Morocco đã bất ngờ đề nghị từ chức sau trận chung kết Cúp châu Phi (AFCON) gây nhiều tranh cãi. Nhà cầm quân 50 tuổi nắm quyền dẫn dắt Morocco từ năm 2022 và theo nhiều nguồn tin, ông sẵn sàng rời bỏ cương vị hiện tại. Đài RMC Sport cho biết Regragui đang tiến hành đàm phán với các CLB thuộc Saudi Pro League.

Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

07/02/2026 00:01 AM (GMT+7)
