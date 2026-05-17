Ronaldo "trốn" nhận HB bạc cúp C2 châu Á, khi nào chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Al Nassr thua sốc, Ronaldo "trốn" nhận huy chương bạc

Cristiano Ronaldo và Al Nassr đã trải qua một đêm đáng quên khi để thua Gamba Osaka 0-1 ở trận chung kết AFC Champions League Two.

Đội bóng Saudi Arabia bước vào trận đấu với vị thế ứng viên số một cho chức vô địch, bên cạnh lợi thế sân nhà và được kỳ vọng sẽ trở thành CLB Saudi Arabia đầu tiên đăng quang đấu trường danh giá thứ nhì châu Á cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng các lợi thế để giành chiến thắng.

Ronaldo từ chối nán lại sân để tham dự thủ tục nhận huy chương bạc AFC Champions League Two

Về phía Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trải qua trận đấu thiếu hiệu quả khi liên tục bỏ lỡ cơ hội. Đáng nói hơn, sau tiếng còi mãn cuộc, anh bị bắt gặp rời sân một mình và không xuất hiện trong lễ trao huy chương bạc cho Al Nassr.

Trong khi đó, toàn đội Al Nassr cùng HLV Jorge Jesus vẫn nán lại sân để nhận huy chương á quân và chứng kiến Gamba Osaka nâng cúp vô địch AFC Champions League Two.

Chờ giải "cơn khát" danh hiệu vào ngày 22/5

Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào đầu năm 2023, Ronaldo vẫn chưa giành bất kỳ danh hiệu chính thức nào cùng câu lạc bộ, đánh dấu quãng thời gian khô hạn danh hiệu dài nhất trong sự nghiệp câu lạc bộ.

Danh hiệu duy nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha là Arab Club Champions Cup 2023 - giải giao hữu không thuộc hệ thống chính thức của AFC hay FIFA.

Bên cạnh đó, Ronaldo phải hứng chịu 15 thất bại trong các trận chung kết xuyên suốt sự nghiệp từ năm 2002 đến năm 2026, còn đại kình địch Lionel Messi chỉ thua 13 trận chung kết. Xét về thành tích, lợi thế cũng nghiêng hẳn về phía cầu thủ người Argentina khi anh sở hữu 48 danh hiệu, so với 35 danh hiệu của Ronaldo.

Với việc không thể đăng quang AFC Champions League Two, Al Nassr hiện chỉ còn mục tiêu vô địch Saudi Pro League ở mùa giải 2025/26. Đội bóng của Ronaldo sẽ đá trận cuối gặp Damac vào 1h ngày 22/5.

Nếu giành chiến thắng, Al Nassr sẽ lên ngôi vô địch, trong khi kết quả hòa hoặc thua có thể khiến họ mất chức vô địch vào tay Al Hilal nếu đối thủ thắng trận cuối cùng do khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 2 điểm.