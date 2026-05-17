Ronaldo "trốn" nhận HB bạc cúp C2 châu Á, khi nào chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Ronaldo "trốn" nhận HB bạc cúp C2 châu Á, khi nào chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Sự kiện: Cristiano Ronaldo AFC Cup

Cristiano Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu cùng Al Nassr khi thất bại ở chung kết AFC Champions League Two, đồng thời để lại khoảnh khắc đáng quên sau trận đấu.

Al Nassr thua sốc, Ronaldo "trốn" nhận huy chương bạc

Cristiano Ronaldo và Al Nassr đã trải qua một đêm đáng quên khi để thua Gamba Osaka 0-1 ở trận chung kết AFC Champions League Two.

Đội bóng Saudi Arabia bước vào trận đấu với vị thế ứng viên số một cho chức vô địch, bên cạnh lợi thế sân nhà và được kỳ vọng sẽ trở thành CLB Saudi Arabia đầu tiên đăng quang đấu trường danh giá thứ nhì châu Á cấp câu lạc bộ. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng các lợi thế để giành chiến thắng.

Ronaldo từ chối nán lại sân để tham dự thủ tục nhận huy chương bạc&nbsp;AFC Champions League Two

Ronaldo từ chối nán lại sân để tham dự thủ tục nhận huy chương bạc AFC Champions League Two

Về phía Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng trải qua trận đấu thiếu hiệu quả khi liên tục bỏ lỡ cơ hội. Đáng nói hơn, sau tiếng còi mãn cuộc, anh bị bắt gặp rời sân một mình và không xuất hiện trong lễ trao huy chương bạc cho Al Nassr. 

Trong khi đó, toàn đội Al Nassr cùng HLV Jorge Jesus vẫn nán lại sân để nhận huy chương á quân và chứng kiến Gamba Osaka nâng cúp vô địch AFC Champions League Two.

Chờ giải "cơn khát" danh hiệu vào ngày 22/5 

Kể từ khi gia nhập Al Nassr vào đầu năm 2023, Ronaldo vẫn chưa giành bất kỳ danh hiệu chính thức nào cùng câu lạc bộ, đánh dấu quãng thời gian khô hạn danh hiệu dài nhất trong sự nghiệp câu lạc bộ. 

Danh hiệu duy nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha là Arab Club Champions Cup 2023 - giải giao hữu không thuộc hệ thống chính thức của AFC hay FIFA.

Bên cạnh đó, Ronaldo phải hứng chịu 15 thất bại trong các trận chung kết xuyên suốt sự nghiệp từ năm 2002 đến năm 2026, còn đại kình địch Lionel Messi chỉ thua 13 trận chung kết. Xét về thành tích, lợi thế cũng nghiêng hẳn về phía cầu thủ người Argentina khi anh sở hữu 48 danh hiệu, so với 35 danh hiệu của Ronaldo.

Với việc không thể đăng quang AFC Champions League Two, Al Nassr hiện chỉ còn mục tiêu vô địch Saudi Pro League ở mùa giải 2025/26. Đội bóng của Ronaldo sẽ đá trận cuối gặp Damac vào 1h ngày 22/5.

Nếu giành chiến thắng, Al Nassr sẽ lên ngôi vô địch, trong khi kết quả hòa hoặc thua có thể khiến họ mất chức vô địch vào tay Al Hilal nếu đối thủ thắng trận cuối cùng do khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 2 điểm.

Kết quả bóng đá Al Nassr - Gamba Osaka: Ronaldo nỗ lực, lần đầu đăng quang (CK Cúp C2 châu Á)
Kết quả bóng đá Al Nassr - Gamba Osaka: Ronaldo nỗ lực, lần đầu đăng quang (CK Cúp C2 châu Á)

(Chung kết AFC Champions League Two) Ronaldo và các cầu thủ Al Nassr bước vào trận chung kết AFC Champions League Two với quyết tâm giành chiến thắng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 04:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN