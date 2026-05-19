Trận đấu nổi bật

AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Bồ Đào Nha đặt canh bạc vào Ronaldo, bất ngờ đội hình "27+1" mơ vô địch World Cup

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha

ĐT Bồ Đào Nha sử dụng những nhân sự tốt nhất trong danh sách rút gọn 27 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026.

   

Không bất ngờ khi Cristiano Ronaldo đã góp mặt trong danh sách rút gọn 27 cầu thủ Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026. Tiền đạo 41 tuổi chuẩn bị có lần thứ 6 tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh, kỷ lục của bóng đá thế giới. 

Trước đây, Ronaldo tham gia các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Trong 20 năm thi đấu cho ĐTQG, CR7 luôn được tin tưởng trao suất đá chính trên hàng công "Selecao châu Âu". 

Ronaldo khiến tất cả nể phục khi 41 tuổi vẫn dự World Cup

Bên cạnh Ronaldo, Bồ Đào Nha còn được chú ý bởi những cái tên chất lượng khác như Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva hay Dias... HLV Roberto Martinez không để ngôi sao lớn nào phải ngồi nhà. 

Fernandes có phong độ cao khi đã cán mốc 20 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2025/26, từ đó san bằng kỷ lục kiến tạo ở 1 mùa giải của De Bruyne và Henry. Trong khi đó, Vitinha sắp cùng PSG thi đấu chung kết Cúp C1 gặp Arsenal (23h, 30/5).

Trở lại với Ronaldo, anh là người ra sân nhiều nhất trong màu áo ĐTQG (226 lần) và có số bàn thắng cho ĐTQG nhiều nhất (143 bàn). Tiền đạo hiện chơi cho Al Nassr cũng là người duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup.

Hồi tháng 11, Ronaldo nói với kênh CNN rằng đây chắc chắn sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. CR7 rất kỳ vọng dàn nhân sự trẻ trung và chất lượng của Bồ Đào Nha sẽ giúp anh có lần đầu tiên vô địch World Cup. Đây cũng là danh hiệu lớn duy nhất mà tiền đạo sinh năm 1985 còn thiếu trong sự nghiệp. 

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đăng dòng trạng thái đầy tinh tế về danh sách triệu tập của đội nhà: "27+1 cầu thủ đang đưa giấc mơ World Cup đến châu Mỹ". Cầu thủ +1 ấy là Jota, người qua đời sau vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7 năm ngoái. 

Danh sách 27 cầu thủ của Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026

Video bóng đá Mexico - Bồ Đào Nha: Phung phí cơ hội, nỗi nhớ Ronaldo (Giao hữu)
ĐT Bồ Đào Nha tạo ra không ít cơ hội trong trận đấu này nhưng khả năng tận dụng của họ lại gặp vấn đề.

-19/05/2026 19:35 PM (GMT+7)
