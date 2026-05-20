Ronaldo, Messi và Modric dự World Cup 2026: Cùng nhau 'cháy' vì vũ điệu cuối cùng

Niềm kiêu hãnh và ngọn lửa khát khao của thế hệ 8X

Với Lionel Messi (sinh năm 1987), chức vô địch World Cup 2022 đã gỡ bỏ hoàn toàn áp lực danh hiệu bám đuổi anh suốt sự nghiệp. Động lực của Messi tại giải đấu năm 2026 không còn là để chứng tỏ. Nhưng chắc chắn Messi vẫn còn nguyên khát khao cống hiến. Đó là khát khao được "cháy" cho màu áo Argentina ở sân chơi cuối cùng sự nghiệp.

Anh đang chuẩn bị rất tốt cho sự kiện này. Ở MLS, Messi vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Kỹ năng xử lý bóng thượng thừa, khả năng đọc tình huống xuất chúng giúp anh duy trì hiệu suất làm bàn cực cao. 13 trận đã qua, anh ghi 12 bàn và góp 5 kiến tạo cho Inter Miami, những con số cho thấy Messi đang rất sẵn sàng tỏa sáng trên đất Mỹ.

Nhiều khả năng ở World Cup 2026, khả năng đóng góp của anh sẽ dịch chuyển mạnh mẽ. Từ một tay săn bàn, Messi sẽ giữ vai trò nhạc trưởng lùi sâu, điều phối nhịp độ và là điểm tựa tinh thần vững chắc cho dàn sao trong tay HLV Lionel Scaloni.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo (sinh năm 1985) lại mang một nguồn động lực hoàn toàn khác. Sự ganh đua bất diệt và khát khao phá vỡ mọi giới hạn con người là thứ vẫn giúp CR7 đứng vững trong hàng ngũ đội tuyển Bồ Đào Nha - theo danh sách đi World Cup mà Seleccao vừa công bố.

Bất chấp những hoài nghi về vấn đề tuổi tác, Ronaldo vẫn nổ súng đều đặn tại Al Nassr và tiếp tục được HLV Roberto Martínez trao cơ hội. Ở tuổi 41, sức rướn và tốc độ không còn như thời đỉnh cao, nhưng kỹ năng dứt điểm một chạm, khả năng chọn vị trí và đánh đầu của anh vẫn thuộc hàng xuất chúng.

Ở vòng chung kết tới, Ronaldo có thể không còn là người gánh vác mọi đường bóng, nhưng anh sẽ là "vũ khí bí mật" trong vòng cấm của Bồ Đào Nha. Anh sẽ là sát thủ sẵn sàng kết liễu đối phương ở những khoảnh khắc sinh tử, là thủ lĩnh phòng thay đồ không thể thay thế của Seleccao.

Người thầm lặng nhưng bền bỉ nhất của thế hệ 8x chính là Luka Modric (1985). Trái với dự đoán về việc giải nghệ, Modric tiếp tục mang băng đội trưởng, dẫn dắt đội tuyển Croatia bước vào kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp.

Khát khao lớn nhất của Modric là được cống hiến những giọt mồ hôi cuối cùng cho quốc gia vùng Balkan, nơi anh đã trở thành một biểu tượng bất tử. Thể lực có hạn của Modric có thể buộc HLV Zlatko Dalic phải sử dụng anh một cách cẩn trọng hơn, nhưng nhãn quan chiến thuật, kỹ năng thoát pressing và những đường chuyền vẩy má ngoài mang thương hiệu Modric vẫn là tài sản vô giá với tuyển Croatia. Anh sẽ đóng vai trò là bộ não trung tâm, người giữ nhịp và điều tiết thế trận, giúp tuyến giữa Croatia đứng vững trước những đối thủ dồi dào thể lực.

Khát vọng của những biểu tượng 9X

Lùi lại một chút về thế hệ 9X, Kevin de Bruyne, Neymar và Mohamed Salah cũng mang tâm thế của những người đi tìm kiếm ánh hào quang cuối cùng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Neymar luôn là trái tim trong lối chơi tấn công của đội tuyển Brazil suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, sự nghiệp của Neymar thường xuyên bị gián đoạn bởi những chấn thương dai dẳng.

Cánh cửa World Cup đã từng ở rất xa anh. Nhưng trong bối cảnh tuyển Brazil cạn kiệt nhân tài trên hàng công và bản thân Neymar cũng chứng tỏ được ít nhiều dưới màu áo Santos, tiền đạo được mệnh danh là "tiểu Pele" đã được HLV Ancelotti chìa ra cơ hội cuối.

Động lực lớn nhất của Neymar tại giải đấu này chính là sự chuộc lỗi và giấc mơ mang cúp vàng thứ 6 về cho xứ sở Samba - vinh quang mà anh đã nhiều lần lỡ hẹn. Ở tuổi 34, đôi chân của Neymar có thể đã bớt đi sự bùng nổ trong những pha rê dắt tốc độ cao, nhưng khả năng kiến tạo và sút phạt của anh lại càng trở nên tinh quái.

Đóng góp của Neymar cho Selecao sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng thể lực. Nếu không thể thi đấu trọn vẹn với cường độ cao, anh hoàn toàn có thể hóa thân thành một "số 10" cổ điển, chơi lùi sâu kiến thiết hoặc sắm vai siêu dự bị nhằm tạo ra sự đột biến.

Neymar liệu có được niềm vui trong màu áo Selecao?

Đối với Mohamed Salah, World Cup 2026 mang một ý nghĩa vĩ mô hơn. Động lực của Salah không chỉ nằm ở vinh quang cá nhân mà là khát vọng nâng tầm vị thế Ai Cập trên bản đồ bóng đá thế giới. Khác với Neymar, Salah nổi tiếng với nền tảng thể lực sung mãn và chế độ sinh hoạt kỷ luật thép. Dù những bước chạy bứt tốc không còn sắc lẹm như trước, Pharaoh vẫn mang đến mối nguy hiểm tiềm tàng.

Anh dần "tiến hóa" thành một cầu thủ tấn công toàn diện. Từ chỗ là điểm đến hàng đầu của các đợt tấn công, là cây săn bàn chủ lực, Salah giờ đây đóng vai trò thu hút hậu vệ đối phương, kiến tạo không gian cho đồng đội và chỉ "vung nhát" kiếm quyết định khi thời cơ thực sự chín muồi. Anh chắc chắn vẫn là ngòi nổ quan trọng nhất, là linh hồn định hình lối chơi của tuyển Ai Cập ở sự kiện sắp diễn ra.

Và không thể quên De Bruyne, người vẫn giữ chiếc “chìa khóa” trong hệ thống vận hành của đội tuyển Bỉ. Ở tuổi 35, De Bruyne vẫn duy trì phong độ khá cao. Anh ghi 5 bàn, kiến tạo 2 lần sau 17 trận cho Napoli ở mùa 2035/26. Nếu được các đàn em "dọn dẹp", De Bruyne hứa hẹn sẽ toả sáng trong màu áo đỏ ở Cúp thế giới cuối cùng của anh.

Tương tự như thế, những Son Heung-min, Van Dijk, Sadio Mane, N'Golo Kante... cũng gần như chắc chắn sẽ chơi kỳ World Cup cuối cùng sự nghiệp. Có thể thấy World Cup 2026 sẽ là nơi giao thoa của giọt nước mắt chia tay và những khoảnh khắc bùng nổ cuối. Thế hệ 8X như Messi, Ronaldo, Modric hay lứa đầu 9X như Neymar, Salah... đều đang đối mặt với sự khắc nghiệt của thời gian.

Nhưng chính giới hạn này lại kích hoạt trong họ nguồn động lực to lớn nhất, thứ có thể giúp họ tỏa sáng theo một cách rất riêng, trọn vẹn và để lại một di sản vĩ đại cho làng túc cầu...