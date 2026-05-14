Bạn gái Ronaldo diện bikini quyến rũ, tiếp lửa CR7 săn kỷ lục World Cup

Bạn gái Ronaldo diện bikini quyến rũ

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì chế độ tập luyện khắt khe đáng kinh ngạc, qua đó sẵn sàng thêm một lần khoác áo số 7 của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Bạn gái của anh, Georgina Rodriguez, người được mệnh danh là “nữ hoàng WAG”, cũng duy trì thân hình ấn tượng nhờ các buổi tập boxing và gym cường độ cao.

Rodriguez gây chú ý với bộ ảnh bikini khoe vóc dáng săn chắc

Người mẫu Argentina gốc Tây Ban Nha vừa giới thiệu hình ảnh mới trong bộ bikini quảng bá cho Calzedonia, thương hiệu đồ bơi mà cô là đại sứ lâu năm. Người đẹp 32 tuổi tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi xuất hiện với vóc dáng săn chắc, nhưng không kém phần quyến rũ.

Georgina từng gặp Ronaldo khi làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng của Gucci. Cặp đôi đính hôn vào tháng 8 năm ngoái và hiện có 5 người con: Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi), cặp song sinh Mateo Ronaldo và Eva Maria Dos Santos (8 tuổi), Alana Martina (8 tuổi) cùng Bella Esmeralda (4 tuổi).

Gia đình Ronaldo được cho là sẽ đồng hành cùng CR7 tại đại bản doanh của đội tuyển Bồ Đào Nha ở Miami (Mỹ) trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Georgina và các con luôn đồng hành cùng Ronaldo tại các giải đấu lớn

Ronaldo hiện là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau, bắt đầu từ năm 2006. Tại World Cup 2018, khi 33 tuổi, CR7 trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại một trận World Cup, trong trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha.

Ở kỳ World Cup 2026 sắp tới, Ronaldo nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối đầu đại kình địch Lionel Messi, người hiện 38 tuổi và cũng đang chuẩn bị cho kỳ World Cup thứ sáu cùng nhà đương kim vô địch Argentina.

Ronaldo hướng tới kỷ lục World Cup

Bồ Đào Nha dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức tham dự World Cup 2026 vào ngày 19/5. Theo quy định của FIFA, các đội tuyển tham dự World Cup 2026 phải nộp danh sách sơ bộ trước ngày 11/5. Sau đó, hạn chót để gửi danh sách chính thức rút gọn cuối cùng là ngày 30/5.

Ronaldo hướng tới kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp

Điều đó đồng nghĩa, danh sách được công bố ngày 19/5 của Bồ Đào Nha sẽ là bản chốt mà HLV Roberto Martinez dự kiến mang đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù vẫn còn quãng thời gian ngắn để điều chỉnh trước hạn đăng ký cuối cùng với FIFA.

Ronaldo nhiều khả năng sẽ có tên trong danh sách của Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Ở tuổi 41, CR7 vẫn cho thấy khả năng săn bàn hiệu quả trong màu áo Al Nassr tại Saudi Arabia. Kinh nghiệm, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của anh tiếp tục là tài sản quan trọng với “Brazil châu Âu”, cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, việc góp mặt không đồng nghĩa Ronaldo chắc chắn đá chính ở mọi trận đấu. HLV Martinez có thể sẽ phải cân nhắc giảm vai trò của CR7 xuống thành “siêu dự bị”, nhằm tối ưu sức mạnh cho dàn ngôi sao tài năng mà ông đang sở hữu.