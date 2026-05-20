Video bóng đá Bournemouth - Man City: Siêu phẩm mở màn, thoát hiểm phút cuối (Ngoại hạng Anh)

Man City phải làm khách của Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/26 trong bối cảnh HLV Pep Guardiola vừa xác nhận sẽ chia tay đội bóng sau 10 năm gắn bó. Họ cần một trận thắng để ngăn Arsenal sớm đăng quang nên ông thầy người Tây Ban Nha tung ra đội hình khá mạnh.

Haaland gặp khó trước hàng phòng ngự của Bournemouth

Ngay ở phút 12, họ đã đưa được bóng vào lưới của Bournemouth. Tuy nhiên, Semenyo lại rơi vào thế việt vị. Sau đó, Man City rơi vào thế bế tắc trước lối chơi giàu thể lực của đội chủ nhà. Tưởng như hiệp một sẽ không có bàn thắng, bất ngờ lại tới.

Phút 39, Kroupi nhận bóng trước vòng cấm và tung ra cú cứa lòng chân phải cực đẹp. Donnarumma bị che mắt và chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Sang hiệp hai, Man City sớm thay người để tìm bàn gỡ nhưng các học trò của Pep Guardiola triển khai bóng rất kém.

Ở chiều hướng ngược lại, Bournemouth chơi phản công rất hay. Họ có ít nhất là 3 cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số lên thành 2-0. Thế nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại không tận dụng được. Cuối trận, Man City chơi bài câu bóng vào vòng cấm và cuối cùng cũng có tác dụng.

Phút 90+5, bóng trúng cột dọc và tới chân Haaland. Tiền đạo này tung cú sút cực mạnh bằng chân trái. Bóng lại đập cột dọc nhưng lần này đi vào lưới. Đáng tiếc, như vậy là chưa đủ để Man City giành chiến thắng. Hòa 1-1 trước Bournemouth, Man City chính thức nhường ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 cho Arsenal!

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 1-1 Man City (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Bournemouth: Kroupi 39'

Man City: Haaland 90+5'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Smith, Adams, Scott, Tavernier, Kroupi, Rayan, Evanilson

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Kovacic, Bernardo, Semenyo, Doku, Haaland