Chelsea vs Tottenham Hotspur 20/05/26 - Trực tiếp
2
1
Freiburg vs Aston Villa
-
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
-
-
Fiorentina vs Atalanta
-
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
-
-
Bologna vs Inter Milan
-
-
Lazio vs Pisa
-
-
Alavés vs Rayo Vallecano
-
-
Real Betis vs Levante
-
-
Celta de Vigo vs Sevilla
-
-
Espanyol vs Real Sociedad
-
-
Getafe vs Osasuna
-
-
Mallorca vs Real Oviedo
-
-
Real Madrid vs Athletic Club
-
-
Valencia vs Barcelona
-
-
Girona vs Elche
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
-
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Parma vs Sassuolo
-
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
-
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
-
-
Crystal Palace vs Arsenal
-
-
Fulham vs Newcastle United
-
-
Liverpool vs Brentford
-
-
Manchester City vs Aston Villa
-
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
-
-
Sunderland vs Chelsea
-
-
Tottenham Hotspur vs Everton
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-
Napoli vs Udinese
-
-
Cremonese vs Como
-
-
Lecce vs Genoa
-
-
Milan vs Cagliari
-
-
Torino vs Juventus
-
-
Hellas Verona vs Roma
-
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
-
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
-
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
-
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
-
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
-
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-

Video bóng đá Bournemouth - Man City: Siêu phẩm mở màn, thoát hiểm phút cuối (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City

Tiền đạo người Na Uy đang chơi rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn thắng cho Man City.

   

Man City phải làm khách của Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2025/26 trong bối cảnh HLV Pep Guardiola vừa xác nhận sẽ chia tay đội bóng sau 10 năm gắn bó. Họ cần một trận thắng để ngăn Arsenal sớm đăng quang nên ông thầy người Tây Ban Nha tung ra đội hình khá mạnh.

Haaland gặp khó trước hàng phòng ngự của Bournemouth

Ngay ở phút 12, họ đã đưa được bóng vào lưới của Bournemouth. Tuy nhiên, Semenyo lại rơi vào thế việt vị. Sau đó, Man City rơi vào thế bế tắc trước lối chơi giàu thể lực của đội chủ nhà. Tưởng như hiệp một sẽ không có bàn thắng, bất ngờ lại tới.

Phút 39, Kroupi nhận bóng trước vòng cấm và tung ra cú cứa lòng chân phải cực đẹp. Donnarumma bị che mắt và chỉ còn biết đứng nhìn bóng đi vào lưới. Sang hiệp hai, Man City sớm thay người để tìm bàn gỡ nhưng các học trò của Pep Guardiola triển khai bóng rất kém.

Ở chiều hướng ngược lại, Bournemouth chơi phản công rất hay. Họ có ít nhất là 3 cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số lên thành 2-0. Thế nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại không tận dụng được. Cuối trận, Man City chơi bài câu bóng vào vòng cấm và cuối cùng cũng có tác dụng.

Phút 90+5, bóng trúng cột dọc và tới chân Haaland. Tiền đạo này tung cú sút cực mạnh bằng chân trái. Bóng lại đập cột dọc nhưng lần này đi vào lưới. Đáng tiếc, như vậy là chưa đủ để Man City giành chiến thắng. Hòa 1-1 trước Bournemouth, Man City chính thức nhường ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 cho Arsenal!

Tỉ số chung cuộc: Bournemouth 1-1 Man City (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Bournemouth: Kroupi 39'

Man City: Haaland 90+5'

Đội hình xuất phát

Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Smith, Adams, Scott, Tavernier, Kroupi, Rayan, Evanilson

Man City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Kovacic, Bernardo, Semenyo, Doku, Haaland

Video bóng đá Arsenal - Burnley: Phạt góc lợi hại, tiến gần ngôi vương (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 37) Arsenal tiến thêm một bước dài tới chức vô địch Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Burnley đã xuống hạng tại Emirates.

-20/05/2026 02:25 AM (GMT+7)
