"Chân dài" bóng chuyền Việt Nam ghi điểm vượt dàn sao cao hơn 1m9 của Trung Quốc

Không sở hữu chiều cao vượt trội như dàn “khủng long” bóng chuyền đến từ Trung Quốc, nhưng Nguyễn Thị Uyên lại khiến người hâm mộ phải nhắc tên nhiều nhất sau trận bán kết giữa LPB Ninh Bình và Jiangsu (Giang Tô) tại Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 tối 20/5 (tỷ số 23-25, 25-16, 25-21, 25-21 nghiêng về Jiangsu).

Nguyễn Thị Uyên (số 11) khiến hàng thủ Giang Tô (áo đỏ) vất vả trong trận bán kết. Ảnh Anh Khoa

Giữa trận đấu mà đội bóng Trung Quốc mang sang tới 4 VĐV cao trên 1m90 gồm Wan Ziyue (1m96), Fan Boning (1m92), Chen Jiayu và Yang Jia (cùng 1m90), chủ công cao 1m82 của Việt Nam vẫn tạo nên màn trình diễn bùng nổ cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Nguyễn Thị Uyên: “Ngòi nổ” lớn nhất của LPB Ninh Bình

Theo biên bản kỹ thuật trận đấu, Nguyễn Thị Uyên ghi tới 21 điểm, trở thành VĐV ghi nhiều điểm nhất trận, vượt cả đối chuyền nổi tiếng Zhou Yetong bên phía Jiangsu. Trong số đó có: 18 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng ăn điểm.

Điều đáng nói là Uyên phải đối đầu trực tiếp với hàng chắn cao gần 2m của Jiangsu, đội bóng được xem là ứng viên vô địch nặng ký nhất giải năm nay nhờ nền tảng thể hình và đào tạo trẻ cực mạnh của bóng chuyền Trung Quốc.

Không chỉ ghi điểm đều ở hai biên, Nguyễn Thị Uyên còn gây ấn tượng nhờ khả năng xử lý bóng bước một ổn định, những pha đập chéo sân tốc độ cao và tinh thần thi đấu lì lợm trong các thời điểm khó khăn nhất của LPB Ninh Bình. Uyên là người ghi nhiều điểm nhất trận này.

Bên cạnh sự bùng nổ của nội binh Nguyễn Thị Uyên, câu lạc bộ đại diện cố đô cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự tại giải đấu năm nay khi sở hữu ngoại binh chất lượng Kuttika Kaewpin.

Các cầu thủ Ninh Bình trải qua trận đấu nỗ lực trước đối thủ mạnh

Dù đối đầu với bức tường chắn đồ sộ, chủ công người Thái Lan vẫn chứng minh đẳng cấp dày dặn kinh nghiệm khi đóng góp tới 20 điểm cho LPB Ninh Bình.

Ở bên kia chiến tuyến, câu lạc bộ Giang Tô lại cho thấy sức mạnh đồng đều của một tập thể gắn kết khi áp lực ghi điểm được chia sẻ hiệu quả cho bộ ba ngôi sao hàng đầu. Khuyếch trương sức mạnh lớn nhất là đối chuyền Zhou Yetong với 20 điểm gạt giò đối thủ, bám sát ngay sau là chủ công Wei Yubin sở hữu 18 điểm hoàn toàn từ những pha oanh tạc tấn công sấm sét.

Trong khi đó, phụ công cao 1m96 Wan Ziyue cũng kịp để lại dấu ấn đậm nét với 16 điểm, trong đó có tới 5 pha chắn bóng thành công ghi điểm trực tiếp trên lưới, tạo thành bệ phóng vững chắc giúp đại diện Trung Quốc ghi tên vào trận chung kết.

Từ “cô gái nhút nhát” tới tay đập chủ lực

Sinh năm 1999 tại Thái Bình, Nguyễn Thị Uyên không phải cái tên quá ồn ào của bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm đầu sự nghiệp. Cô từng trưởng thành từ lò đào tạo Geleximco Thái Bình trước khi chuyển sang LPB Ninh Bình và dần khẳng định vị trí ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Uyên sở hữu chiều cao 1m82, bật đà gần 2m90, không thuộc nhóm VĐV quá vượt trội về thể hình ở châu Á. Tuy nhiên, điểm mạnh lớn nhất của cô nằm ở khả năng chọn vị trí, kỹ thuật vung tay nhanh và đặc biệt là tâm lý thi đấu ngày càng trưởng thành.

Những năm gần đây, Nguyễn Thị Uyên liên tục góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games, SEA V.League và các giải châu Á. Cô được đánh giá là mẫu chủ công hiện đại, chơi giàu năng lượng và có thể tạo đột biến ở thời điểm then chốt.

Với phong độ hiện tại, Nguyễn Uyên được kỳ vọng sẽ là "điểm nổ" tiếp theo, giúp Ninh Bình chơi tốt trong trận tranh hạng 3 sắp tới.

Những hình ảnh đẹp về trận bán kết vừa qua