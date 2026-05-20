AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Cristiano Ronaldo lập kỷ lục tham dự World Cup lần thứ 6 ở tuổi 41

World Cup 2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026, lần thứ 6 góp mặt tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

   

Ngày 19/5, HLV Roberto Martínez chốt danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026, với Cristiano Ronaldo tiếp tục là đầu tàu ở độ tuổi 41.

Siêu sao này sẽ góp mặt tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh hoàn thành giấc mơ nâng cao chiếc cúp World Cup - một trong số ít danh hiệu lớn mà anh chưa thể chinh phục.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục số lần ra sân nhiều nhất (226 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (143 bàn) cho một đội tuyển quốc gia nam. Anh cũng là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ronaldo từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Cristiano Ronaldo tham dự World Cup lần thứ 6 trong sự nghiệp. (Nguồn: Reuters)

Ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo có sự nghiệp kéo dài qua nhiều đội bóng hàng đầu thế giới. Anh trưởng thành từ Sporting CP trước khi gia nhập Manchester United năm 2003, nơi anh giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng danh hiệu Champions League 2008.

Sau đó, Ronaldo chuyển sang Real Madrid và vươn tầm thành biểu tượng toàn cầu với bốn chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội.

Năm 2018, anh gia nhập Juventus và tiếp tục gặt hái thành công tại Italy dù không thể giành chiến thắng tại Champions League. Ronaldo đạt thỏa thuận tái hợp với Man Utd vào mùa hè năm 2021 trước khi chuyển sang Al-Nassr của Ả Rập Xê Út vào giữa mùa giải 2022-2023.

Trong khi đó, kình địch Lionel Messi cũng đứng trước cột mốc tham dự kỳ World Cup thứ sáu cùng Argentina. Messi đã hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup khi giúp Argentina đăng quang tại Qatar năm 2022 sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở loạt sút luân lưu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 (giờ địa phương) tại Mỹ, Canada và Mexico. Bồ Đào Nha nằm cùng bảng K với Cộng hoà Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia.

-19/05/2026 20:04 PM (GMT+7)
