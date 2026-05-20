Cristiano Ronaldo lập kỷ lục tham dự World Cup lần thứ 6 ở tuổi 41

Ngày 19/5, HLV Roberto Martínez chốt danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026, với Cristiano Ronaldo tiếp tục là đầu tàu ở độ tuổi 41.

Siêu sao này sẽ góp mặt tại kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh hoàn thành giấc mơ nâng cao chiếc cúp World Cup - một trong số ít danh hiệu lớn mà anh chưa thể chinh phục.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục số lần ra sân nhiều nhất (226 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (143 bàn) cho một đội tuyển quốc gia nam. Anh cũng là cầu thủ nam duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Ronaldo từng cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Ở cấp câu lạc bộ, Ronaldo có sự nghiệp kéo dài qua nhiều đội bóng hàng đầu thế giới. Anh trưởng thành từ Sporting CP trước khi gia nhập Manchester United năm 2003, nơi anh giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng danh hiệu Champions League 2008.

Sau đó, Ronaldo chuyển sang Real Madrid và vươn tầm thành biểu tượng toàn cầu với bốn chức vô địch Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội.

Năm 2018, anh gia nhập Juventus và tiếp tục gặt hái thành công tại Italy dù không thể giành chiến thắng tại Champions League. Ronaldo đạt thỏa thuận tái hợp với Man Utd vào mùa hè năm 2021 trước khi chuyển sang Al-Nassr của Ả Rập Xê Út vào giữa mùa giải 2022-2023.

Trong khi đó, kình địch Lionel Messi cũng đứng trước cột mốc tham dự kỳ World Cup thứ sáu cùng Argentina. Messi đã hoàn tất giấc mơ vô địch World Cup khi giúp Argentina đăng quang tại Qatar năm 2022 sau chiến thắng nghẹt thở trước Pháp ở loạt sút luân lưu.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 (giờ địa phương) tại Mỹ, Canada và Mexico. Bồ Đào Nha nằm cùng bảng K với Cộng hoà Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia.