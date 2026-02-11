Tại sao Đông Nam Á chỉ Việt Nam và Thái Lan được tham dự bóng đá nam Á vận hội 2026?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nottingham Forest vs Wolverhampton Wanderers
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Fulham
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Burnley
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Brighton & Hove Albion
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Sunderland vs Liverpool
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Brentford vs Arsenal
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Rennes vs Paris Saint-Germain
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Borussia Dortmund vs Mainz 05
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Hull City vs Chelsea
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Pisa vs Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Werder Bremen vs Bayern Munich
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs St. Pauli
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Manchester City vs Salford City
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Salford City - SAL Salford City
-
Olympique Marseille vs Strasbourg
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Inter Milan vs Juventus
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Real Madrid vs Real Sociedad
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Tại sao Đông Nam Á chỉ Việt Nam và Thái Lan được tham dự bóng đá nam Á vận hội 2026?

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2023

Liên đoàn bóng đá và Uỷ ban Olympic châu Á xác nhận Việt Nam và Thái Lan là 2 đại diện hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á được tham dự ASIAD 2026 (diễn ra vào tháng 8 tại Nhật Bản).

Tại sao Đông Nam Á chỉ Việt Nam và Thái Lan được tham dự bóng đá nam Á vận hội 2026? - 1

Tổng cộng ở môn bóng đá nam, sẽ có 16 đại diện tham dự. Quy định mới nhất của Uỷ ban Olympic châu Á ghi rõ chỉ các đội lọt vào VCK U23 châu Á 2026 góp mặt ở sân chơi này. Điều đó đồng nghĩa rằng một số quốc gia như Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Oman… dù rất muốn nhưng cũng không thể có mặt tại môn bóng đá nam Á vận hội.

Đây là thay đổi quan trọng trong chương trình thi đấu của đại hội thể thao châu Á. Ở các kỳ gần nhất, số đội góp mặt đều không liên quan tới giải U23. Ví dụ như tại Á vận hội 2022, có 21 đội tham dự và rất nhiều đội không thi đấu ở VCK U23 liền kề như Ấn Độ, Mông Cổ… Ở Á vận hội 2018, có đến 26 đội tranh tài.

Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Việc siết lại số lượng đội tham dự là để nâng cao tính cạnh tranh cho bóng đá Á vận hội. Các kỳ trước, do có quá nhiều đội góp mặt nên các trận đấu chênh lệch lớn đã xuất hiện như Hàn Quốc hạ Bahrain 6-0, Trung Quốc vùi dập Timor Leste 6-0, Hàn Quốc hạ Kuwait 9-0… Với số lượng đội tham dự ít hơn, ban tổ chức cũng giảm bớt áp lực đăng cai ở nội dung bóng đá nam.

Tại Á vận hội sắp tới, Việt Nam sẽ mang theo đội hình phần lớn là các cầu thủ sinh năm 2005 về sau. Lứa Cao Văn Bình, Thành Trung, Văn Thuận hay Lê Phát có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển. Đây là thế hệ cầu thủ được rèn giũa nhằm chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Với bóng đá nữ, 12 đội tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3) cũng vào thẳng ASIAD 2026. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài tuyển nữ Việt Nam còn có Philippines tham dự sự kiện này.

Đông Nam Á dè chừng với cặp “song sát” Xuân Son – Đình Bắc
Đông Nam Á dè chừng với cặp “song sát” Xuân Son – Đình Bắc

ANTD.VN - Người hâm mộ khu vực dành sự quan tâm đặc biệt tới màn "song kiếm hợp bích" giữa hai tiền đạo Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc ở đội tuyển...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/02/2026 06:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN