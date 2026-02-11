Tại sao Đông Nam Á chỉ Việt Nam và Thái Lan được tham dự bóng đá nam Á vận hội 2026?

Tổng cộng ở môn bóng đá nam, sẽ có 16 đại diện tham dự. Quy định mới nhất của Uỷ ban Olympic châu Á ghi rõ chỉ các đội lọt vào VCK U23 châu Á 2026 góp mặt ở sân chơi này. Điều đó đồng nghĩa rằng một số quốc gia như Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Oman… dù rất muốn nhưng cũng không thể có mặt tại môn bóng đá nam Á vận hội.

Đây là thay đổi quan trọng trong chương trình thi đấu của đại hội thể thao châu Á. Ở các kỳ gần nhất, số đội góp mặt đều không liên quan tới giải U23. Ví dụ như tại Á vận hội 2022, có 21 đội tham dự và rất nhiều đội không thi đấu ở VCK U23 liền kề như Ấn Độ, Mông Cổ… Ở Á vận hội 2018, có đến 26 đội tranh tài.

Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Việc siết lại số lượng đội tham dự là để nâng cao tính cạnh tranh cho bóng đá Á vận hội. Các kỳ trước, do có quá nhiều đội góp mặt nên các trận đấu chênh lệch lớn đã xuất hiện như Hàn Quốc hạ Bahrain 6-0, Trung Quốc vùi dập Timor Leste 6-0, Hàn Quốc hạ Kuwait 9-0… Với số lượng đội tham dự ít hơn, ban tổ chức cũng giảm bớt áp lực đăng cai ở nội dung bóng đá nam.

Tại Á vận hội sắp tới, Việt Nam sẽ mang theo đội hình phần lớn là các cầu thủ sinh năm 2005 về sau. Lứa Cao Văn Bình, Thành Trung, Văn Thuận hay Lê Phát có thể sẽ là trụ cột của đội tuyển. Đây là thế hệ cầu thủ được rèn giũa nhằm chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2028.

Với bóng đá nữ, 12 đội tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3) cũng vào thẳng ASIAD 2026. Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài tuyển nữ Việt Nam còn có Philippines tham dự sự kiện này.