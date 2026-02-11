Tennis đỉnh cao thế giới: "Người thép" Wawrinka thị uy, Aliassime - Tsitsipas tung hỏa lực

Wawrinka - Vukic: Ngày 11/2 (vòng 1 đơn nam Rotterdam Open)

Tại vòng 1 Rotterdam Open 2026 (ATP 500), Stan Wawrinka sẽ chạm trán Aleksandar Vukic trên mặt sân cứng trong nhà, điều kiện quen thuộc với những tay vợt sở hữu lối đánh tấn công trực diện.

Nhà cựu vô địch Roland Garros, Wawrinka lại có dịp phô trương những cú trái 1 tay mĩ miều

Vukic bước vào giải với phong độ chưa ổn định. Tay vợt người Australia vừa dừng bước sớm tại Australian Open và hiện đã rơi xuống hạng 91 ATP, dù trước đó từng gây ấn tượng khi vào bán kết Adelaide với tư cách vòng loại. Giao bóng mạnh và thuận tay phẳng (bóng đi thẳng, sát lưới) giúp Vukic nguy hiểm trên sân nhanh, nhưng sự thiếu nhất quán vẫn là điểm yếu lớn khi đối đầu các đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Ở tuổi 40, "Người thép" Wawrinka đang thi đấu mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh đáng nể. Anh vào vòng 3 Australian Open 2026, thắng trận tại Montpellier và chỉ chịu thua Felix Auger-Aliassime trong một trận đấu giằng co. Lối đánh giàu sức nặng, cú trái một tay uy lực cùng kinh nghiệm trận mạc giúp Wawrinka đặc biệt nguy hiểm ở các trận đấu indoor.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần tại Indian Wells, nơi Wawrinka thắng sau ba set, và lịch sử đó tiếp tục mang tính tham khảo cho màn tái đấu này. Nếu Vukic không duy trì được hiệu suất giao bóng cao, anh sẽ rất dễ bị cuốn vào thế trận kiểm soát của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Stan Wawrinka thắng sau 3 set.

Tsitsipas - Rinderknech: Ngày 11/2 (vòng 1 đơn nam Rotterdam Open)

Stefanos Tsitsipas bước vào Rotterdam Open 2026 trong trạng thái chưa thực sự ổn định. Chuỗi phong độ gần đây cho thấy sự thất thường rõ rệt, thua Machac tại Australian Open, gục ngã sớm ở Adelaide và không để lại nhiều dấu ấn tại United Cup. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và khả năng giao bóng vẫn giúp tay vợt Hy Lạp được xếp cửa trên.

Tsitsipas phải nỗ lực trở lại

Arthur Rinderknech, ngược lại, là mẫu đối thủ cực kỳ khó chịu trên sân cứng trong nhà. Tay vợt Pháp giao bóng mạnh, thuận tay uy lực và lối đánh nhanh, sẵn sàng kéo đối thủ vào các loạt tie-break. Thống kê 6 trận gần nhất cho thấy Rinderknech thắng 3, thua 3, phong độ không vượt trội nhưng đủ để tạo thế trận cân bằng trước một Tsitsipas chưa đạt điểm rơi tốt nhất.

Với Tsitsipas, bài toán then chốt nằm ở khả năng duy trì cường độ thi đấu và kiểm soát lỗi tự đánh hỏng. Nếu để trận đấu trôi vào thế giằng co ngắn, lợi thế có thể nghiêng về Rinderknech. Ngược lại, nếu Tsitsipas kéo dài các tình huống bóng, ép trái tay đối thủ và tận dụng kinh nghiệm, anh vẫn nắm quyền chủ động.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng Rinderknech 2-1.

Aliassime - Popyrin: Ngày 11/2 (vòng 1 đơn nam Rotterdam Open)

Felix Auger-Aliassime mở màn chiến dịch Rotterdam Open 2026 bằng cuộc đối đầu Alexei Popyrin. Popyrin đang chìm sâu trong khủng hoảng phong độ với 9 trận thua liên tiếp, chưa thắng trận ATP nào từ tháng 8 năm ngoái. Dù từng gây khó khăn cho Alexandre Muller tại Australian Open, việc thất bại ngay ở Challenger Manama cho thấy sự sa sút rõ rệt.

Auger-Aliassime đang có phong độ rất cao

Ngược lại, Auger-Aliassime vừa bảo vệ thành công danh hiệu Open Occitanie, nâng tổng số danh hiệu ATP lên 9. Tay vợt số 6 thế giới giao bóng cực kỳ ổn định và không để mất break trong 3 trận gần nhất, hứa hẹn tiếp tục duy trì đà thăng hoa tại Rotterdam. Dù Popyrin dẫn đối đầu 2-0, cán cân hiện tại đã hoàn toàn đảo chiều.

Dự đoán kết quả: Felix Auger-Aliassime thắng 2-0.