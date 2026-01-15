Bốc thăm ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam hẹn Thái Lan ở chung kết

16h ngày 15/1, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng ASEAN Cup 2026 tại Jakarta (Indonesia). Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá khu vực.

Dựa trên quy tắc phân nhóm của AFF, 10 đội tuyển được chia vào 5 nhóm hạt giống. Nhóm 1 gồm ĐKVĐ tuyển Việt Nam và Á quân Thái Lan; nhóm 2 là Malaysia và Singapore; nhóm 3 có Philippines và Indonesia; nhóm 4 gồm Campuchia, Myanmar; và nhóm 5 là Lào cùng đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Tuyển Việt Nam hiện là ĐKVĐ giải đấu. Ảnh SN

Với việc cùng là hạt giống số 1, tuyển Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan, nhưng vẫn có thể rơi vào bảng đấu khó với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Myanmar... Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik là bảo vệ ngôi vô địch.

ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 (trận vòng loại diễn ra lần lượt vào ngày 2 và 9/6). Như vậy, giải bóng đá Đông Nam Á lăn bóng ngay sau khi World Cup 2026 kết thúc (từ 11/6 đến 19/7).

Cho đến thời điểm này, sau 15 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch ASEAN Cup nhiều lần nhất, với 7 lần đăng quang (1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022). Xếp tiếp theo là Singapore, với 4 lần đăng quang (1998, 2004, 2007 và 2012). Tuyển Việt Nam 3 lần vô địch, vào các năm 2008, 2018 và 2024.

"ASEAN Cup là giải đấu quốc tế hàng đầu Đông Nam Á và việc xác nhận lịch thi đấu cho kỳ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Chúng tôi biết ơn sự ủng hộ không ngừng của người hâm mộ từ 1996 đến nay và mong muốn tiếp tục nâng tầm giải đấu, trở thành sự kiện có tầm vóc quốc tế lớn hơn nữa", Chủ tịch AFF, ông Khiev Sameth nói.