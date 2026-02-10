Thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng ảnh mừng sinh nhật Trung Kiên, khung hình gây chú ý

Trong hình ảnh được chia sẻ, Bùi Tiến Dũng và Trung Kiên đứng cạnh nhau với trang phục giản dị, phong cách thoải mái. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay bối cảnh đặc biệt, khung hình vẫn gây ấn tượng nhờ chiều cao vượt trội, vóc dáng cân đối của hai thủ môn. Đáng chú ý, khi đứng cạnh đàn anh, Trung Kiên không hề “lép vế”, thậm chí còn được nhận xét ngày càng chững chạc, ra dáng thủ môn chuyên nghiệp.

Kèm theo bức ảnh, Bùi Tiến Dũng gửi lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật em Kiên nhé. Nhanh lớn quá cao gần bằng anh rồi”, cùng các biểu tượng bánh sinh nhật và lời chúc thân tình. Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự quan tâm, gần gũi và đầy hài hước của đàn anh dành cho đàn em trong cùng vị trí thi đấu.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh nhanh chóng nhận về sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không ít người hâm mộ hài hước cho rằng đây là màn “khoe visual gấp đôi” của hai thủ môn, khi cả chiều cao lẫn ngoại hình đều nổi bật. Bên cạnh đó, nhiều lời chúc mừng sinh nhật cũng được gửi tới Trung Kiên, đồng thời thể hiện sự yêu mến trước mối quan hệ thân thiết giữa các cầu thủ.

Bùi Tiến Dũng là cái tên quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từng ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu và luôn nhận được sự quan tâm không chỉ bởi chuyên môn mà còn nhờ hình ảnh đời thường gần gũi. Trong khi đó, Trung Kiên được đánh giá là thủ môn trẻ giàu tiềm năng, đang từng bước hoàn thiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Điểm chung của 2 thủ môn này đều là "người gác đền" uy tín của ĐT U23 Việt Nam, nếu Bùi Tiến Dũng là người hùng Thường Châu năm 2018 thì Trung Kiên là gương mặt đầy ấn tượng tại mùa giải ở Ả Rập Xê-út năm 2026.

Khoảnh khắc chúc mừng sinh nhật tưởng chừng đơn giản nhưng lại cho thấy sự gắn kết giữa các thế hệ cầu thủ, cũng như tinh thần đồng đội trong bóng đá. Với người hâm mộ, đây cũng là dịp hiếm hoi được nhìn thấy hình ảnh đời thường, gần gũi của các thủ môn ngoài khuôn khổ sân cỏ.