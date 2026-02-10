Nguyễn Đình Bắc từ giọt nước mắt tuổi 20 đến ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng...”

Khép lại hành trình giàu cảm xúc tại sân chơi châu lục, U23 Việt Nam không chỉ mang về tấm Huy chương Đồng U23 châu Á đầy giá trị mà còn ghi dấu ấn đậm nét bằng sự tỏa sáng của một cá nhân trong đội hình. Theo bình chọn của AFC, Nguyễn Đình Bắc chính là điểm nhấn nổi bật nhất, “ngòi nổ” then chốt giúp đội bóng áo đỏ giữ được nhịp độ thi đấu ổn định và liên tục tạo khác biệt trước những đối thủ hàng đầu châu Á. Phong độ ấn tượng ấy được khẳng định bằng danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo. AFC đánh giá đây là một giải đấu “đáng nhớ” của tiền đạo sinh năm 2004 khi anh thường xuyên xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quyết định, mang về lợi thế cho đội nhà trong các trận cầu bản lề.

Sự sắc sảo trong vòng cấm, khả năng dứt điểm đa dạng và bản lĩnh thi đấu ngày càng chín muồi đã biến Nguyễn Đình Bắc thành mối đe dọa thường trực, buộc mọi hàng phòng ngự đối phương phải dành sự dè chừng đặc biệt. Theo giới chuyên môn, lâu lắm rồi bóng đá Việt Nam mới tìm thấy một tiền đạo toàn diện và còn có khả năng phát triển lớn như Đình Bắc. Nói cách khác, anh chính là chân sút trẻ sáng giá nhất vào thời điểm này, đủ để đội tuyển Việt Nam mơ về tấm vé World Cup trong tương lai. Nhưng hành trình “bước ra ánh sáng” của Đình Bắc chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Thậm chí, có thời điểm, tương lai của cầu thủ này tưởng như đã bị phủ một màu xám xịt. Đầu năm 2024, khi những ồn ào xoay quanh kỷ luật và ngã rẽ sự nghiệp bất ngờ bủa vây, Đình Bắc đã nhiều lần rơi nước mắt. Không phải vì nỗi lo đánh mất sự nghiệp mà bởi hình ảnh bố mẹ ở quê nhà phải gánh chịu quá nhiều lời bàn tán cay nghiệt. Ở tuổi 20, khi con đường phía trước còn rộng dài, tiền đạo xứ Nghệ chạnh lòng vì gia đình mình vô tình trở thành tâm điểm của những ánh nhìn khắt khe. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi công chúng nhận ra sau lớp vỏ của một “tài năng trẻ” là một chàng trai vẫn còn mong manh trước sức nặng của dư luận và những va đập đầu đời. Nhưng cũng chính từ điểm chạm thấp nhất ấy, hành trình đi lên của Đình Bắc bắt đầu.

Sinh năm 2004 tại Hưng Nguyên (Nghệ An), Đình Bắc đến với bóng đá từ những trận đá sân làng bằng trái banh cuộn rơm. Anh từng được tuyển vào lò đào tạo Sông Lam Nghệ An năm 10 tuổi, rồi bị loại chỉ 4 năm sau đó vì thể hình khiêm tốn. Không bỏ cuộc, Bắc khăn gói đi Huế thử sức, rồi tiếp tục vào Quảng Nam tập luyện, lặng lẽ theo đuổi giấc mơ mà nhiều người sớm từ bỏ. Năm 2023, anh giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ hay nhất” ở giải hạng Nhất, trở thành gương mặt đáng chú ý của U19 Việt Nam. Một năm sau, Đình Bắc ghi bàn vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup 2023, để lại dấu ấn đậm nét trước đối thủ hàng đầu châu lục. Màn trình diễn ấy mở ra cánh cửa lớn, nhưng cũng kéo theo những ngã rẽ đầy phức tạp.

Sau Asian Cup, sự quan tâm từ các CLB Nhật Bản xuất hiện. Trong khi đó, hàng loạt câu chuyện hậu trường về chuyển nhượng, từ chối hợp đồng, tập luyện với đội dự bị, bơm bóng phục vụ đội 1… liên tiếp phủ bóng lên hình ảnh của Đình Bắc. Anh bị gắn mác “vô kỷ luật”, bị nghi ngờ có người đứng sau tác động. Không ít người tin rằng cầu thủ trẻ này đã “gãy cánh” vì sớm ảo tưởng ngôi sao. Chỉ khi ký hợp đồng 3 năm với CLB Công an Hà Nội, chuyện tương lai bất ổn của Đình Bắc mới tạm lắng xuống. Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại. Những chấn thương liên tiếp khiến quãng thời gian từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025 trở thành “đoạn tối nhất” trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, đó cũng là lúc bản lĩnh thực sự của Đình Bắc được tôi luyện.

“Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”

Sự trở lại bắt đầu từ những điều thuần túy nhất: Phong độ trên sân cỏ. Tháng 8-2025, Đình Bắc là “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại Vòng chung kết U23 Đông Nam Á, góp công lớn giúp U23 Việt Nam vô địch. Tháng 12 cùng năm, anh tiếp tục là ngôi sao số 1 trên hành trình giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Và tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc bước lên một nấc thang hoàn toàn khác.

Con số 4 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 409 phút không chỉ giúp anh giành danh hiệu “Vua phá lưới”, quan trọng hơn, Đình Bắc trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất giải đấu xét theo các chỉ số phân tích hiện đại. Trong 6 lần góp dấu giày vào bàn thắng có tới 3 bàn mang tính quyết định chiến thắng và cả 6 tình huống đều trực tiếp làm tăng xác suất thắng trận cho U23 Việt Nam. Bàn mở tỷ số trước Jordan, bàn thắng duy nhất hạ Saudi Arabia, 1 bàn và 1 kiến tạo ở tứ kết thắng UAE, rồi thêm 1 bàn và 1 kiến tạo trong trận tranh hạng ba với Hàn Quốc - đó không phải những pha lập công để làm đẹp thống kê mà là những khoảnh khắc thay đổi cục diện, góp phần tạo nên kỳ tích.

Trong khi nhiều cầu thủ khác ghi bàn khi thế trận đã an bài, Đình Bắc xuất hiện đúng lúc đội bóng cần anh nhất. Chính điều đó khiến giới chuyên môn đánh giá anh vượt trội toàn giải về “độ quan trọng của bàn thắng” - thước đo ngày càng được coi trọng trong bóng đá đỉnh cao. Những con số ấy càng củng cố nhận định từ truyền thông khu vực. ASEAN Football gọi Đình Bắc là “ngôi sao mới của bóng đá Đông Nam Á”, nhấn mạnh vai trò của anh trong một thế hệ cầu thủ Việt Nam đang vươn mình ra châu lục. Trong bối cảnh nhiều đại diện khu vực sớm bị loại, màn trình diễn của Đình Bắc càng trở nên nổi bật.

Ở quê nhà, niềm vui của Đình Bắc lại rất đời thường. Ngày anh ghi bàn cho U23 Việt Nam, bố mẹ anh vẫn đi làm đến chiều tối mới kịp bật tivi xem con trai thi đấu. Căn nhà nhỏ ở Hưng Nguyên nườm nượp bà con, làng xóm đến chia vui. Chuyến sang Thái Lan xem con trai đá chung kết SEA Games là lần đầu tiên bố mẹ anh được đi ra nước ngoài - bằng chính số tiền Đình Bắc kiếm được từ bóng đá.

Sau tất cả những khúc quanh, Nguyễn Đình Bắc không trở thành ngôi sao nhờ may mắn. Anh đi lên bằng sự bền bỉ, bằng những lần ngã đau và bằng khả năng đứng dậy đúng lúc. Bản lĩnh ấy không chỉ nằm ở những bàn thắng mà còn ở cách anh đối diện với truyền thông, với dư luận và với chính mình. Ở tuổi 21, hành trình của Đình Bắc mới chỉ bắt đầu. Nhưng từ giọt nước mắt đầu năm 2024 đến ánh nhìn tự tin tại U23 châu Á 2026, anh đã chứng minh một điều rõ ràng: Tài năng chỉ thực sự lớn khi đi cùng bản lĩnh. Và bóng đá Việt Nam nói chung cũng như CLB Công an Hà Nội nói riêng có thể tin rằng mình đang sở hữu một ngôi sao thật sự, để tin vào sự bứt phá trong tương lai.