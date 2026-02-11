Sắp có Australian Open "thu nhỏ": Alcaraz chạm trán tóe lửa Sinner - Djokovic

Carlos Alcaraz chính thức xác nhận điểm đến tiếp theo sau chức vô địch Australian Open 2026, đó là Qatar Open. Tại giải ATP 500 diễn ra ở Doha từ 16/2, "Carlitos" hứa hẹn cuộc đối đầu trực diện với Jannik Sinner, kình địch lớn nhất trong cuộc đua thống trị quần vợt nam hiện nay. Nếu Djokovic xác nhận tham dự, Qatar Open 2026 chẳng khác gì Australian Open "thu nhỏ".

Alcaraz (giữa) xác nhận dự Qatar Open 2026

Từ Melbourne đến Doha: Alcaraz không nghỉ ngơi trên đỉnh cao

Sau khi đăng quang Australian Open 2026 và hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, Alcaraz đã trở về Tây Ban Nha ngày 3/2 và bắt đầu tập luyện tại Murcia từ ngày 6/2. Theo Marca, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ cùng ê-kíp quen thuộc gồm HLV Samuel Lopez, HLV thể lực Alberto Lledo và chuyên gia vật lý trị liệu Fran Rubio sang Doha chuẩn bị cho giải đấu khởi tranh từ 16/2.

Đáng chú ý, Alcaraz quyết định không bảo vệ danh hiệu ATP 500 Rotterdam, nơi anh là đương kim vô địch. Thay vào đó, Doha được chọn làm điểm rơi phong độ mới, nơi Alcaraz có thể giành tối đa 400 điểm ATP, sau khi dừng bước ở tứ kết tại đây mùa trước.

Cuộc đua hấp dẫn giữa Alcaraz - Sinner

Hiện tại, Alcaraz đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP với khoảng cách gần 3.000 điểm so với Jannik Sinner. Tuy nhiên, trật tự này chưa hề ổn định. Sinner, người vừa để mất 1.200 điểm sau khi không bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open đang đứng trước cơ hội thu hẹp khoảng cách đáng kể trong giai đoạn tháng 2 tới tháng 3.

Nguyên nhân là bởi mùa trước, tay vợt người Ý vắng mặt cùng thời điểm này do án cấm thi đấu ba tháng, khiến quỹ điểm bảo vệ gần như bằng 0. Điều đó biến Doha và các giải kế tiếp thành “vùng đất vàng” để Sinner phản công.

Không chỉ Alcaraz và Sinner, Novak Djokovic vừa trở lại vị trí số 3 thế giới sau ngôi á quân tại Melbourne cũng được dự báo góp mặt ở Doha, biến giải ATP 500 này thành một trong những giải đấu chất lượng nhất đầu mùa.

Sinner (giữa) gần như cũng dự Qatar Open, người hâm mộ đang chờ Djokovic (bên phải) gật đầu tham dự

Doha mở màn chương mới của cuộc cạnh tranh lớn nhất tennis nam

Qatar Open rất được chờ đợi sau sự kiện bùng nổ ở Australian Open. Với sự hiện diện của Alcaraz, Sinner và Djokovic cũng hứa hẹn góp mặt, Doha đang được chờ đợi hơn bao giờ hết.

Alcaraz bước vào giải với vị thế số một và tâm thế của nhà vô địch Grand Slam. Sinner đến Doha với khát khao bám đuổi và lật ngược trật tự. Còn Djokovic, ở tuổi 38, vẫn là huyền thoại không ai dám xem thường.