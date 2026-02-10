Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá West Ham - MU: Bruno Fernandes đứng trước cột mốc lịch sử (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(3h15, 11/2 - Vòng 26) Bruno Fernandes đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử MU khi chỉ còn thiếu một pha kiến tạo để phá kỷ lục sân khách, ngay trước trận gặp West Ham tại London Stadium.

   

Premier League | 3h15, 11/2 | London Stadium

West Ham
Trực tiếp bóng đá West Ham - MU: Bruno Fernandes đứng trước cột mốc lịch sử (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá West Ham - MU: Bruno Fernandes đứng trước cột mốc lịch sử (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá West Ham - MU: Bruno Fernandes đứng trước cột mốc lịch sử (Ngoại hạng Anh) - 1
Hermansen, Wan Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf, Soucek, Potts, Bowen, Mateus Fernandes, Summerville, Castellanos
Trực tiếp bóng đá West Ham - MU: Bruno Fernandes đứng trước cột mốc lịch sử (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Dalot, Martinez, Maguire, Shaw, Mainoo, Casemiro, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo, Cunha

Bruno Fernandes chờ phá kỷ lục của Ryan Giggs trên sân khách

Bruno Fernandes đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử Man Utd ngay trong chuyến làm khách tới sân London Stadium của West Ham. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện chỉ còn thiếu đúng 1 pha kiến tạo để phá kỷ lục kiến tạo sân khách trong một mùa giải của "Quỷ đỏ".

Ở mùa giải năm nay, Bruno đã có 8 đường kiến tạo trên sân khách, san bằng thành tích mà huyền thoại Ryan Giggs từng thiết lập ở mùa 2001/02. Nếu tiếp tục tỏa sáng trước West Ham, đội trưởng MU sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục và ghi thêm dấu ấn cá nhân vào lịch sử CLB.

Dù còn cách rất xa kỷ lục kiến tạo mọi thời đại tại Ngoại hạng Anh của Giggs, nhưng Bruno Fernandes vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt trong lối chơi của MU, nhất là ở những trận đấu xa nhà. London Stadium có thể sẽ là nơi chứng kiến một cột mốc đáng nhớ nữa của tiền vệ mang áo số 8.

HLV Santo dè chừng Bruno Fernandes trước giờ đại chiến

Chia sẻ trước cuộc đối đầu với Man Utd, HLV Santo thừa nhận đội bóng của ông sẽ phải đối mặt với một thử thách rất lớn khi "Quỷ đỏ" đang đạt phong độ cao và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc. “Tôi nghĩ họ đang chơi rất tốt và đang ở vào thời điểm thuận lợi. Bạn có thể thấy các cầu thủ của họ rất tự tin, và chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi họ có rất nhiều tài năng”, Santo nói trước trận.

Nhà cầm quân 52 tuổi cho rằng màn tái đấu sắp tới sẽ hoàn toàn khác so với lần gặp trước, khi MU đã có những thay đổi rõ rệt trong cách chơi. Đặc biệt, Bruno Fernandes là cái tên được ông dành sự chú ý lớn. “Chúng tôi đã phân tích rất nhiều điều họ làm, và Bruno Fernandes là cầu thủ mà chúng tôi phải theo dõi. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, và tôi dành rất nhiều sự ngưỡng mộ cho Bruno”, HLV Santo nhấn mạnh.

West Ham: Phong độ lên cao, sân nhà vẫn là nỗi lo

West Ham vừa kịp lấy lại tinh thần sau thất bại trước Chelsea bằng chiến thắng 2-0 trước Burnley tại vòng 25 Ngoại hạng Anh, qua đó rút ngắn khoảng cách với nhóm an toàn xuống còn 3 điểm. “The Hammers” thắng 4/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tuy nhiên, London Stadium lại không mang đến sự tự tin khi họ chỉ giành 6 điểm trong 16 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đối thủ không phải tân binh. Đáng chú ý, West Ham cũng không thắng trước các đội thuộc top 8 ở thời điểm bước vào vòng đấu này, với cả 4 trận sân nhà đều thua đậm.

MU: Bay cao dưới thời Carrick

Man Utd đang có khởi đầu hoàn hảo dưới thời Michael Carrick với 4 chiến thắng liên tiếp, mới nhất là màn vượt qua Tottenham 2-0 tại vòng 25. Kết quả đó giúp "Quỷ đỏ" áp sát top 3 và thắp lại hy vọng về một chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong cùng một mùa giải Ngoại hạng Anh lần đầu kể từ tháng 1/2023.

Phong độ sân khách của MU cũng rất ấn tượng với chỉ 1 thất bại trong 9 chuyến xa nhà gần nhất. Dù vậy, họ vẫn cần cải thiện thành tích ở các trận giữa tuần trên sân khách, nơi Man Utd đã không thắng 5 trận liền.

Theo T.T

10/02/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
