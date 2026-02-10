Việt Nam dùng U23 hay U21 nếu tái đấu Trung Quốc, Thái Lan?

Theo tờ Titan Sports, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) dự kiến sẽ tổ chức giải giao hữu vào tháng 3 tại Tây An. Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asiad 2026 (diễn ra vào tháng 9) của bóng đá Trung Quốc.

Giải dự kiến có chủ nhà U23 Trung Quốc cùng 3 khách mời U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan.

Cuối tháng 1 vừa qua, phía Thái Lan cho biết đã nhận được thư mời và sẽ tham dự giải. Trong khi phía đại diện Việt Nam và Uzbekistan chưa có thông tin chính thức.

Đội hình U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026

Thông tin về giải tứ hùng hút sự chú ý của dư luận Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, bởi U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc là những đối thủ duyên nợ của U23 Việt Nam.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, U23 Việt Nam thắng ngược 3-2 trước U23 Thái Lan để vô địch SEA Games 2025, rồi sau đó thua đậm 0-3 trước U23 Trung Quốc tại vòng chung kết châu Á 2026.

Trường hợp nhận lời dự giải, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải cân nhắc trong việc cử đội hình dự giải.

Nguyên nhân giải là cơ hội quý báu để các đội cọ xát, chuẩn bị tốt nhất cho ASIAD tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Các đội như Trung Quốc, Thái Lan, Uzbekistan dự kiến sẽ cử lực lượng mạnh nhất là những cầu thủ U23 và thêm 3 cầu thủ quá tuổi theo như điều lệ giải.

Trong khi, Ban chấp hành VFF vừa qua đã họp và thống nhất chủ trương đề xuất Cục Thể dục thể thao Việt Nam – đơn vị lên danh sách đoàn Thể thao Việt Nam, bao gồm đội tuyển bóng đá nam, tham dự ASIAD 2026, cử đội U21 dự giải.

Phía VFF lý giải việc cử U21 dự đại hội thể thao lớn nhất châu Á là để giúp tích lũy kinh nghiệm hướng tới các giải đấu tương lai, gần nhất là SEA Games 2027.

Tuy nhiên, nếu sử dụng đội U21 đấu với các đội U23 mạnh như Uzbekistan, và đặc biệt là đối thủ nhiều duyên nợ Trung Quốc hay Thái Lan, Việt Nam có thể phải sẵ sàng tinh thần chấp nhận tỉ số không như ý.

Đây là điều VFF cũng như ban huấn luyện đội tuyển chắc chắn sẽ phải cân nhắc nếu nhận lời sang Trung Quốc đá giải tứ hùng vào tháng 3 tới.