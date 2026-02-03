U23 Việt Nam có thể tái đấu Thái Lan, Trung Quốc trong tháng 3

Bỏ lại sau lưng thất bại tại giải U23 châu Á 2026, bóng đá Thái Lan tập trung hướng tới Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.

Ở cuộc họp chuyên môn với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mới đây, HLV trưởng U23 Thái Lan - Thawatchai yêu cầu FAT tạo điều kiện tối đa để đội có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo báo Khaosod (Thái Lan), HLV Thawatchai đề nghị đợt FIFA Days tháng 3 tới, U23 Thái Lan sẽ phải tập trung với lực lượng mạnh nhất. Để đạt yêu cầu này, FAT sẽ phải làm việc, thuyết phục các CLB chủ quản - điều mà FAT từng thất bại ở chiến dịch U23 châu Á hồi tháng 1.

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận gặp U23 Trung Quốc tại bán kết châu Á 2026

Đáng chú ý, Khasod cho biết, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã gửi lời mời tới FAT mời đội tuyển U23 Thái Lan sang dự giải giao hữu gồm 4 đội mạnh. Ngoài U23 Thái Lan và chủ nhà U23 Trung Quốc, hai khách mời còn lại dự kiến là U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hiện phía CFA đang tiến hành trao đổi, gửi thư mời các đối tác trước khi công bố chính thức thành phần dự giải.

Nếu kế hoạch trên thành hiện thực, U23 Việt Nam có thể tái đấu U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc tại giải tứ hùng vào tháng 3 tới trên đất Trung Quốc.

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik để thua U23 Trung Quốc 0-3 tại bán kết U23 châu Á 2026, thắng chủ nhà U23 Thái Lan 3-2 tại chung kết SEA Games 2025. Phía U23 Thái Lan háo hức tái đấu U23 Việt Nam, cũng như U23 Trung Quốc sau trận hòa 0-0 của hai đội tại giải U23 châu Á khiến đại diện Đông Nam Á bị loại từ vòng bảng.

Thời gian qua, U23 Việt Nam thường xuyên được mời và nhận lời tham dự các giải giao hữu quốc tế chất lượng do CFA tổ chức. Đây là kết quả từ sự hợp tác sâu rộng giữa CFA và VFF.

Từ đây, cầu thủ trẻ Việt Nam có cơ hội so giày cùng các đối thủ mạnh của châu lục như Hàn Quốc, Uzbekistan, Trung Quốc..., nhờ đó nâng cao kỹ chiến thuật, bản lĩnh thi đấu, tạo nền tảng tốt khi bước vào các giải đấu chính thức.