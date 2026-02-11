Nóng nhất thể thao sáng 11/2: Nadal trả lời cực tinh tế về Djokovic

Nadal trả lời cực tinh tế về Djokovic

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, phóng viên đã hỏi khó Rafael Nadal rằng liệu việc một tay vợt sắp bước sang tuổi 39 như Djokovic theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp là tốt hay xấu cho làng quần vợt. Tuy nhiên, huyền thoại người Tây Ban Nha đã trả lời rất tinh tế. “Tôi nghĩ vấn đề ấy chẳng có gì tốt hơn hay xấu đi cả. Việc Djokovic giành được Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp sẽ không thay đổi điều gì. Anh ấy vốn đã là huyền thoại và nắm giữ kỷ lục rồi”.

Nadal trả lời cực tinh tế khi được hỏi về Djokovic

Alcaraz cán mốc 179 tuần liên tiếp trong Top 3

Theo thống kê mới nhất, Carlos Alcaraz đã cán mốc 179 tuần liên tiếp nằm trong nhóm 3 tay vợt hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của ATP. Kể từ sau khi vô địch US Open 2022, tay vợt người Tây Ban Nha chưa bao giờ rời khỏi Top 3. Tuy nhiên, Alcaraz còn lâu mới bắt kịp các tiền bối. Dẫn đầu đang là Ivan Lendl với 465 tuần, Roger Federer đứng thứ hai với 432 tuần, trong khi Novak Djokovic đứng thứ ba với 399, còn thứ tư là Bjorn Borg với 192 tuần.

Sao đua xe F1 bị tai nạn

Đội đua xe F1 Mercedes vừa được phen “hú hồn” khi nghe tin tay lái của đội, Kimi Antonelli, bị tai nạn giao thông ở San Marino. Theo báo chí địa phương, chiếc xe của tay lái 19 tuổi đã đâm vào bức tường chắn dọc theo đường cao tốc. Cảnh sát hiện tại đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Chiếc xe bị hư hỏng khá nặng nhưng Kimi Antonelli không bị thương.

Chủ tịch UFC nhá hàng về sự kiện UFC tại Nhà Trắng

Mùa hè này, UFC sẽ tổ chức một sự kiện chưa từng có tiền lệ, một chuỗi trận đấu trên bãi cỏ Nhà Trắng để kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ. Theo tiết lộ mới nhất từ chủ tịch Dana White, các trận đấu trong sự kiện này vẫn chưa được ấn định. Tất cả đều đang trong giai đoạn đàm phán và nhanh nhất là cuối tuần này mới có kết quả cuối cùng.

Steph Curry lỡ NBA All-Star 2026

Theo tin mới nhất từ HLV Steve Kerr, siêu sao Steph Curry vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Hậu vệ ghi điểm của Golden State Warriors sẽ ngồi ngoài cả hai trận đấu tới đây và lỡ luôn sự kiện NBA All-Star 2026. Đây là lý do vì sao Curry không có tên trong danh sách các cầu thủ tham dự phần thi ném 3 điểm.