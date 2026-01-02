Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Soi" sức mạnh 3 đối thủ vòng bảng U23 châu Á, có đủ để "dọa" U23 Việt Nam?

Sự kiện: Giải U23 châu Á 2026 U23 Việt Nam

U23 Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan có thực lực ra sao trước thềm giải U23 châu Á 2026?

U23 Việt Nam sẽ dự giải U23 châu Á bắt đầu từ 6/1/2026 và đội chủ nhà kiêm ứng viên vô địch U23 Saudi Arabia sẽ là một trong những đội cùng bảng A với đội bóng của HLV Kim Sang Sik. Bên cạnh đó, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan sẽ là những đối thủ có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta cho 1 trong 2 tấm vé vào vòng sau.

Dưới đây sẽ cùng đánh giá về sức mạnh của 3 đối thủ U23 Việt Nam sẽ đụng độ ở vòng bảng.

U23 Saudi Arabia - Ông lớn nhưng chơi an toàn

Đội chủ nhà đã góp mặt ở giải giao hữu Maurice Revello diễn ra hồi tháng 6/2025 và giành ngôi Á quân sau khi thua U20 Pháp 1-3 ở chung kết (U20 Pháp cũng đã thắng U23 Saudi Arabia ở vòng bảng). Mục tiêu của U23 Saudi Arabia ở giải U23 châu Á này không gì khác ngoài chức vô địch, họ đã về ngôi Á quân năm 2020 và đăng quang năm 2022 trước khi thua một U23 Uzbekistan hùng mạnh ở tứ kết giải năm 2024.

U23 Saudi Arabia được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu U23 châu Á 2026

U23 Saudi Arabia được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu U23 châu Á 2026

- HLV trưởng: Luigi Di Biagio là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá Italia giai đoạn chuyển giao thế kỷ, và sau khi giải nghệ ông đã có 8 năm làm bóng đá trẻ cho lứa U20 và U21 Italia. Sau sự nghiệp dẫn dắt cấp CLB không mấy thành công, Di Biagio trở lại với bóng đá trẻ nhưng ở mảnh đất Saudi Arabia xa xôi.

Cựu danh thủ từng khoác áo Roma và Inter Milan này ưa thích sơ đồ 4-4-2 và có thể chờ đợi ông sẽ dùng sơ đồ này ở vòng chung kết, với 2 tiền vệ trung tâm chỉ tập trung khâu phòng ngự và phát động từ xa. Lối đá này đã được Di Biagio sử dụng ở giải Maurice Revello và sau đó thắng U21 Nga 2-1 cũng với sơ đồ này, trong khi sơ đồ 4-3-3 và 3-5-2 đều không mang lại kết quả như ý.

- Cầu thủ nổi bật:

1) Tiền đạo Abdullah Radif đã ghi 4 bàn ở giải Maurice Revello và anh cũng đã ghi tới 12 bàn trong 22 trận khoác áo tuyển U23. Chân sút này chỉ là dự bị ở CLB Al Hilal nhưng đã đá cho ĐTQG Saudi Arabia và là một đối thủ khó nhằn ở cấp độ tuyển trẻ, sở hữu chiều cao 1m87 và lực sút chân phải rất tốt. Radif ngoài ra rất chịu khó lùi xuống hỗ trợ tuyến giữa làm bóng.

Radif ở vòng loại World Cup 2026

Radif ở vòng loại World Cup 2026

2) Hậu vệ phải Abdulmalik Al-Oyayari đang đá chính tại giải Saudi Pro League cho NEOM và đã đeo băng thủ quân U23 Saudi Arabia trong phần lớn năm 2025. Dẻo dai, tranh chấp tốt và có ý thức vị trí, Al-Oyayari không chỉ đá cánh mà còn có xu hướng bó vào trong để trở thành một tiền vệ bổ sung khi U23 Saudi Arabia cần kiểm soát tuyến giữa. 

U23 Jordan - Sức mạnh 2 cánh

U23 Jordan đang bất bại 9 trận liên tiếp, bao gồm toàn thắng vòng loại U23 châu Á, trước thềm vòng chung kết. Họ đang hy vọng sẽ trở lại với vòng knock-out ở giải U23 châu Á sau 2 kỳ gần nhất đều bị loại ở vòng bảng, kể từ sau lần về hạng 3 năm 2013 thì U23 Jordan mới 2 lần lọt vào tứ kết. Tuy nhiên lực lượng U23 Jordan tổn thất đáng kể trước giải do chấn thương, trong đó có sự vắng mặt của chân sút chủ lực Ibrahim Sabra.

U23 Jordan hy vọng trở lại vòng knock-out sau 2 lần bị loại sớm

U23 Jordan hy vọng trở lại vòng knock-out sau 2 lần bị loại sớm

- HLV trưởng: Omar Najhi đến từ Morocco và từng làm trợ lý HLV ở Wydad Casablanca, một trong tam đại gia của bóng đá Morocco. Sau khi không có mấy thành công trên cương vị HLV trưởng với các CLB trong nước, Najhi đã sang Jordan giữa năm 2024, có 6 tháng làm trợ lý ở ĐTQG trước khi được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng U23 Jordan từ đầu năm 2025.

U23 Jordan dưới thời Najhi luôn đá 3-4-3 và gần như chắc chắn sơ đồ này sẽ được sử dụng ở giải U23 châu Á. Bên cạnh hàng phòng ngự chơi chặt chẽ, sức mạnh của U23 Jordan đến từ các pha đánh biên, các tiền đạo biên của họ đều có xu hướng cắt vào trong dứt điểm.

- Cầu thủ nổi bật:

1) Mohammad Taha trên Wikipedia được liệt kê là hậu vệ trái, nhưng thực tế đá được cả tiền đạo cánh phải, và gần đây Taha ghi bàn từ vị trí hậu vệ trái cho CLB Shabab Al-Ordon còn nhiều hơn lúc đá tiền đạo (2 bàn & 2 kiến tạo). Taha ở vòng loại U23 châu Á vừa qua cũng đá trong vai trò tiền vệ trái, nên có thể dự đoán cầu thủ này sẽ chơi ở đó, dùng tốc độ dâng cao và thực hiện các quả tạt/căng ngang vào vòng cấm U23 Việt Nam. Taha đã ghi tới 5 kiến tạo cho tuyển U23 chỉ trong năm 2025.

Odeh Al-Fakhouri

Odeh Al-Fakhouri

2) Odeh Al-Fakhouri đá tiền đạo cánh trái và đã ghi 4 bàn ở vòng loại U23 châu Á. Chân sút này có xu hướng cắt từ cánh vào để cứa lòng, sử dung tốc độ để luồn lách qua đối phương. Có vẻ không sở hữu nền tảng thể lực quá tốt, thường xuyên bị thay ra ở hiệp 2.

U23 Kyrgyzstan - Ẩn số lớn

Đây là lần đầu U23 Kyrgyzstan dự giải châu Á và thông tin về đội tuyển này ít tới mức một số báo Việt Nam vẫn nhầm Maksim Lisitsyn, HLV người Nga, là HLV trưởng mặc dù ông này thôi việc từ lâu. U23 Kyrgyzstan có cầu thủ chất lượng nhưng lối chơi đề cao sự cứng rắn, chặt chẽ, không ngán va chạm hay tiểu xảo, khâu ghi bàn của họ cũng chia đều chứ không tập trung vào cá nhân nào. U23 Kyrgyzstan đã từng thắng U23 Việt Nam trong loạt luân lưu ở Doha Cup 2023 nhưng giờ họ có đội hình rất khác.

- HLV trưởng: Edmar Galovskyi sinh tại Brazil nhưng từ năm 2003 đã thi đấu tại Ukraine, nhập tịch và khoác áo ĐTQG nước này. Sau khi treo giày, Edmar khởi nghiệp huấn luyện ở Ukraine rồi Kazakhstan trước khi được LĐBĐ Kyrgyztan mời sang làm việc từ tháng 4/2025. Được biết Edmar còn đang kiêm nhiệm HLV trưởng CLB Muras United của giải VĐQG Kyrgyzstan, và sau giải U23 châu Á ông sẽ được thăng lên HLV trưởng ĐTQG.

Rất ít thông tin về U23 Kyrgyzstan để U23 Việt Nam có thể chuẩn bị

Rất ít thông tin về U23 Kyrgyzstan để U23 Việt Nam có thể chuẩn bị

Edmar sẽ chỉ dùng sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, ông ban đầu dùng 4-3-3 trong thời gian đầu dẫn dắt tuyển U23 nhưng đổi sang 4-2-3-1 ở vòng loại U23 châu Á, gây ra bất ngờ lớn khi cầm hòa U23 Uzbekistan 2-2 khiến đội cựu vô địch phải lấy vé dự vòng chung kết qua 4 suất cho các đội nhì bảng tốt nhất. Nhưng trong các trận giao hữu gần đây ông đã trở lại 4-3-3, U23 Kyrgyzstan với sơ đồ này đã thắng 2-1 với cả U23 Iran và U23 Bahrain, dù vậy thua cực đậm 0-8 trước U21 Nga.

- Cầu thủ nổi bật:

1) Nếu hậu vệ Khristiyan Brauzman được triệu tập, cầu thủ này sẽ lập tức là nhân vật đáng chú ý nhất của đội hình U23 Kyrgyzstan bởi số trận anh đá cho ĐTQG (29) đã hơn gấp đôi số trận ở tuyển U23 (13). Brauzman như một Đoàn Văn Hậu xứ Kyrgyzstan, đá được cả trung vệ lệch phải lẫn hậu vệ phải, có chiều cao 1m89 nhưng rất nhanh nhẹn trong xử lý. Ngôi sao mang gốc Đức – Mỹ này đã đoạt chức VĐQG, Cúp quốc gia ở cấp CLB, đã lên tuyển từ năm 18 tuổi và năm 2022 được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất Kyrgyzstan.

2) Tiền vệ tấn công Kimi Merk sinh ra và tập bóng đá tại Đức trong màu áo Kaiserlautern, nhưng gia đình anh là kiều dân Kyrgyzstan nhập cư, anh trở lại cố hương chơi bóng từ năm 2023 và vừa đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất Kyrgyzstan năm 2025. Thuận chân phải và khá nhanh nhẹn, Merk đá giữa nhưng có xu hướng dạt sang cả 2 cánh. Dù cao tầm chỉ 1m77 nhưng phải rất cảnh giác với khả năng đánh đầu của Merk.

Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

02/01/2026 07:50 AM (GMT+7)
Giải U23 châu Á 2026
