Trung vệ Nguyễn Nhật Minh: Từ cầu thủ trẻ vô danh đến trụ cột hàng thủ U23 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh là ai?

Sinh năm 2003 tại Hải Phòng, Nguyễn Nhật Minh là nhân tố của hệ thống đào tạo trẻ HAGL JMG và Học viện bóng đá Nutifood. Ở các giải trẻ quốc nội, anh sớm ghi dấu ấn với hai lần giành Á quân U19 Quốc gia và chức vô địch U21 Quốc gia trong màu áo HAGL, qua đó liên tục được triệu tập lên các đội tuyển U17, U18, U19, U20, U22 và U23 Việt Nam.

Sau quãng thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Long An, Nhật Minh trở về khoác áo CLB Hải Phòng – đội bóng quê hương. Việc được ra sân thường xuyên tại V.League, đặc biệt ở vị trí trung vệ lệch trái, giúp anh tiến bộ rõ rệt cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu.

Trung vệ Nguyễn Nhật Minh được đánh giá là tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Chỉ mới góp mặt ở danh sách dự tuyển U23 Việt Nam cách đây một năm, Nguyễn Nhật Minh đã tạo nên bước nhảy vọt đáng kể. Anh dần chiếm suất đá chính, vượt qua nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Trong các giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 9, trung vệ người Hải Phòng để lại dấu ấn tích cực khi đối đầu những đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, U23 Uzbekistan – minh chứng cho sự trưởng thành nhanh chóng của anh ở sân chơi khu vực.

Niềm tin của HLV Kim Sang-sik với Nguyễn Nhật Minh tại VCK U23 châu Á 2026

Không sở hữu thể hình lý tưởng (cao khoảng 1m75, nặng 65 kg), nhưng Nguyễn Nhật Minh bù đắp bằng tốc độ, khả năng đọc tình huống, phán đoán và bọc lót hiệu quả. Anh đang dần xây dựng hình ảnh của một trung vệ hành lang trái hiện đại, chắc chắn và ổn định.

Nguyễn Nhật Minh khoác áo số 16 tại U22 Việt Nam và U23 Việt Nam, trong khi tại CLB Hải Phòng anh mang áo số 27. Việc là một trong số ít cầu thủ trẻ trở về thi đấu cho đội bóng quê hương càng khiến anh nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ đất Cảng.

Nguyễn Nhật Minh là nhân tố của hệ thống đào tạo trẻ HAGL JMG. Ảnh: HaiPhongFC

Mới đây, trung vệ sinh năm 2003 tiếp tục có tên trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik giữ lại sau khi giành HCV SEA Games 33, nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026. Bình luận viên Đặng Phương Nam nhận định bộ khung gồm thủ môn Trần Trung Kiên và ba trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh đang là nền tảng quan trọng giúp U23 Việt Nam xây chắc hàng phòng ngự.

Hướng tới giải đấu châu lục, Nguyễn Nhật Minh cho biết mục tiêu trước mắt của toàn đội là vượt qua vòng bảng, từ đó hướng đến những cột mốc xa hơn. Với sự tiến bộ ổn định và niềm tin từ ban huấn luyện, trung vệ người Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “chốt chặn” quan trọng của U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Danh sách triệu tập U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK 23 châu Á 2026:

Thủ môn (3): Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (Công an TP HCM).

Hậu vệ (7): Lê Văn Hà (Hà Nội FC), Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Phạm Lý Đức (CLB CAHN), Nguyễn Đức Anh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng)

Tiền vệ (9): Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CLB CAHN), Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận (Đông Á Thanh Hóa), Viktor Le (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP HCM), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND)

Tiền đạo (6): Nguyễn Ngọc Mỹ (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình FC), Nguyễn Đình Bắc (CLB CAHN), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình FC).