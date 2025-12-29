Tiền đạo Bùi Vĩ Hào có gì đặc biệt mà từng được định giá 125.000 euro, cao nhất U23 Việt Nam?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào có gì đặc biệt mà từng được định giá 125.000 euro, cao nhất U23 Việt Nam?

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026

Xuất thân từ An Giang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào có tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng tinh tế nên đã trở thành cái tên được chú ý trong thời gian gần đây.

Bùi Vĩ Hào là ai?

Bùi Vĩ Hào (sinh ngày 24/2/2003, quê An Giang) là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Sở hữu chiều cao 1m80, nền tảng thể lực tốt, tốc độ bứt phá ấn tượng cùng khả năng xử lý bóng khéo léo, Bùi Vĩ Hào được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro, con số đáng chú ý với một cầu thủ nội còn rất trẻ.

Hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của Bùi Vĩ Hào bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi Trung tâm Bóng đá An Giang về huyện Phú Tân tuyển chọn năng khiếu. Nhận thấy niềm đam mê và tố chất của con trai, gia đình đã tạo điều kiện để anh theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Từ đây, Bùi Vĩ Hào trưởng thành qua các tuyến trẻ của An Giang trước khi bước ra ánh sáng.

Bùi Vĩ Hào là&nbsp;tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay

Bùi Vĩ Hào là tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay

Tên tuổi của tiền đạo sinh năm 2003 thực sự được chú ý tại VCK U19 Quốc gia 2021, khi anh ghi 3 bàn thắng, góp công lớn giúp U19 An Giang vào đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch PVF. Màn trình diễn này mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Bùi Vĩ Hào.

Ngay trong năm 2021, anh được PVF mượn thi đấu tại giải hạng Nhì Quốc gia và được triệu tập lên U19 Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Đến mùa hè 2022, Bùi Vĩ Hào rời An Giang để gia nhập B.Bình Dương, trở thành đội trưởng đội trẻ tại VCK U19 Quốc gia 2022 trước khi được đôn lên đội một, chính thức chinh chiến tại V.League.

Niềm hy vọng của U23 Việt Nam trước thử thách khắc nghiệt tại VCK U23 châu Á 2026

Ở cấp độ đội tuyển, Bùi Vĩ Hào dần khẳng định được chỗ đứng. Tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng sử dụng trong cả 4 trận vòng bảng và để lại dấu ấn với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong chiến thắng trước Myanmar. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ, giúp Bùi Vĩ Hào ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo trẻ từng bị chững lại khi anh dính chấn thương nặng vào tháng 3/2025 (đứt dây chằng delta và nứt xương mác cổ chân phải) trong lúc tập luyện. Ca phẫu thuật buộc Bùi Vĩ Hào phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ phần còn lại của V.League 2024/2025 và giai đoạn đầu mùa giải sau. Chấn thương này cũng khiến anh có nguy cơ lỡ hẹn với nhiều giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam

Dù vậy, khi trở lại, Bùi Vĩ Hào vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik khi được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026. Anh cùng Văn Khang và Trần Trung Kiên được xem là bộ khung nòng cốt của lứa U23 từng vô địch AFF U23 2024, mang đến chiều sâu và khả năng tạo đột biến cho hàng công.

Nhận xét về cậu học trò, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá: “Bùi Vĩ Hào là tiền đạo đầy triển vọng, nhanh, khéo, khỏe, tầm vóc tốt (1,81 m), khả năng dứt điểm đáng chú ý. Đây là mẫu cầu thủ phù hợp với bóng đá hiện đại.”

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thách thức với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Đây được xem là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar và có trận giao hữu với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026. Trong bối cảnh đó, Bùi Vĩ Hào được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định giá trị, xứng đáng với mức định giá và niềm tin mà ban huấn luyện dành cho anh.

U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á
U23 Việt Nam nỗ lực tiến xa hơn tứ kết VCK U23 châu Á

Trong buổi tập ngày 28/12 tại Qatar, đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang cho biết toàn đội đang vô cùng tự tin và cố gắng đi xa nhất có thể ở VCK...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Quân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/12/2025 12:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U23 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN