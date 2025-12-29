Tiền đạo Bùi Vĩ Hào có gì đặc biệt mà từng được định giá 125.000 euro, cao nhất U23 Việt Nam?

Bùi Vĩ Hào là ai?

Bùi Vĩ Hào (sinh ngày 24/2/2003, quê An Giang) là một trong những tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Sở hữu chiều cao 1m80, nền tảng thể lực tốt, tốc độ bứt phá ấn tượng cùng khả năng xử lý bóng khéo léo, Bùi Vĩ Hào được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 euro, con số đáng chú ý với một cầu thủ nội còn rất trẻ.

Hành trình đến với bóng đá chuyên nghiệp của Bùi Vĩ Hào bắt đầu từ năm 12 tuổi, khi Trung tâm Bóng đá An Giang về huyện Phú Tân tuyển chọn năng khiếu. Nhận thấy niềm đam mê và tố chất của con trai, gia đình đã tạo điều kiện để anh theo đuổi con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Từ đây, Bùi Vĩ Hào trưởng thành qua các tuyến trẻ của An Giang trước khi bước ra ánh sáng.

Bùi Vĩ Hào là tiền đạo trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay

Tên tuổi của tiền đạo sinh năm 2003 thực sự được chú ý tại VCK U19 Quốc gia 2021, khi anh ghi 3 bàn thắng, góp công lớn giúp U19 An Giang vào đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch PVF. Màn trình diễn này mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Bùi Vĩ Hào.

Ngay trong năm 2021, anh được PVF mượn thi đấu tại giải hạng Nhì Quốc gia và được triệu tập lên U19 Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Đến mùa hè 2022, Bùi Vĩ Hào rời An Giang để gia nhập B.Bình Dương, trở thành đội trưởng đội trẻ tại VCK U19 Quốc gia 2022 trước khi được đôn lên đội một, chính thức chinh chiến tại V.League.

Niềm hy vọng của U23 Việt Nam trước thử thách khắc nghiệt tại VCK U23 châu Á 2026

Ở cấp độ đội tuyển, Bùi Vĩ Hào dần khẳng định được chỗ đứng. Tại ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, anh được HLV Kim Sang-sik tin tưởng sử dụng trong cả 4 trận vòng bảng và để lại dấu ấn với 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo trong chiến thắng trước Myanmar. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ, giúp Bùi Vĩ Hào ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện.

Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền đạo trẻ từng bị chững lại khi anh dính chấn thương nặng vào tháng 3/2025 (đứt dây chằng delta và nứt xương mác cổ chân phải) trong lúc tập luyện. Ca phẫu thuật buộc Bùi Vĩ Hào phải nghỉ thi đấu dài hạn, bỏ lỡ phần còn lại của V.League 2024/2025 và giai đoạn đầu mùa giải sau. Chấn thương này cũng khiến anh có nguy cơ lỡ hẹn với nhiều giải đấu quan trọng như vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam

Dù vậy, khi trở lại, Bùi Vĩ Hào vẫn nhận được sự tin tưởng của HLV Kim Sang-sik khi được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026. Anh cùng Văn Khang và Trần Trung Kiên được xem là bộ khung nòng cốt của lứa U23 từng vô địch AFF U23 2024, mang đến chiều sâu và khả năng tạo đột biến cho hàng công.

Nhận xét về cậu học trò, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm đánh giá: “Bùi Vĩ Hào là tiền đạo đầy triển vọng, nhanh, khéo, khỏe, tầm vóc tốt (1,81 m), khả năng dứt điểm đáng chú ý. Đây là mẫu cầu thủ phù hợp với bóng đá hiện đại.”

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thách thức với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út. Đây được xem là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và trình độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tập huấn tại Qatar và có trận giao hữu với U23 Syria nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước khi di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1/2026. Trong bối cảnh đó, Bùi Vĩ Hào được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định giá trị, xứng đáng với mức định giá và niềm tin mà ban huấn luyện dành cho anh.