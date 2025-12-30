"Nguyễn Thái Sơn sẽ là chìa khóa của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026"

Nhà báo Trương Anh Ngọc đánh giá cao tầm quan trọng của Nguyễn Thái Sơn

Thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không chỉ được đo bằng tấm HCV, mà quan trọng hơn, nó tạo ra một nền tảng tâm lý, chuyên môn và tổ chức để U23 Việt Nam có thể tự tin bước vào thử thách lớn hơn rất nhiều: VCK U23 châu Á 2026.

Trên kênh Quán Thể thao, nhà báo Trương Anh Ngọc nhấn mạnh rằng trận chung kết SEA Games 33 là một hành trình cảm xúc kéo dài hơn 120 phút, nơi U22 Việt Nam “đi từ thái cực này sang thái cực khác”. Bị dẫn trước hai bàn, tinh thần cầu thủ chạm đáy, nhưng rồi đội bóng vẫn đứng dậy và hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục. Theo ông, chính kiểu chiến thắng như vậy mới tạo ra sự thỏa mãn lớn nhất, bởi rất nhiều trận thắng lịch sử của bóng đá thế giới đều không đến một cách dễ dàng. Với U23 Việt Nam, đây là bài học cực kỳ quan trọng: muốn tiến sâu ở VCK U23 châu Á 2026, đội bóng phải quen với việc chịu áp lực, quen với nghịch cảnh và biết cách tự cứu mình trong những thời điểm khó khăn nhất.

Phía trước U23 Việt Nam là thử thách cực lớn tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: Tam Ninh.

BLV Quang Tùng nhìn trận chung kết dưới góc độ bóng đá trẻ, nơi khát khao và năng lượng luôn song hành với sự mong manh về tâm lý. Hiệp một là minh chứng rõ nét cho điều đó, khi U22 Việt Nam “không còn là chính mình”, đánh mất cấu trúc và khả năng kiểm soát. Nhưng hiệp hai lại cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác. Theo BLV Quang Tùng, việc “lúc ta là họ, lúc họ là ta” phản ánh đúng bản chất của bóng đá trẻ, và điều quan trọng là U22 Việt Nam đã giành được “một nửa còn lại” của trận đấu. Với U23 Việt Nam trong tương lai, đây là nền tảng quan trọng: họ đã trải nghiệm đủ cung bậc để hiểu rằng một trận đấu ở đẳng cấp cao không bao giờ chỉ có một kịch bản.

Từ SEA Games 33 nhìn sang VCK U23 châu Á 2026, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng yếu tố lớn nhất mà U23 Việt Nam có thể mang theo chính là bản lĩnh. Ông phân tích rằng sự điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik, từ việc tung Nguyễn Thái Sơn vào sân đến cách sử dụng các quân bài dự bị như Nguyễn Thanh Nhàn hay Lê Văn Thuận, cho thấy khả năng đọc trận đấu và quản trị con người rất rõ ràng. Ở sân chơi châu lục, nơi U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đội bóng như U23 Ả Rập Xê Út hay U23 Jordan, bản lĩnh và khả năng thích ứng còn quan trọng hơn cả việc cầm bóng hay áp đặt thế trận.

BLV Quang Tùng cũng đồng tình khi cho rằng câu chuyện ở VCK U23 châu Á không chỉ là trình độ chuyên môn, mà là cách giữ được sự tỉnh táo sau một danh hiệu khu vực. Ông nhấn mạnh: SEA Games là “ao làng”, còn U23 châu Á là “hồ lớn”. Việc U22 Việt Nam vừa vô địch SEA Games tạo ra niềm tin rất lớn, nhưng chính niềm tin ấy cũng có thể trở thành áp lực nếu không được kiểm soát. So với năm 2018, khi U23 Việt Nam vào tới chung kết trong tâm thế “không ai kỳ vọng”, đội bóng hiện tại sẽ bước vào giải đấu với ánh nhìn khác hẳn từ người hâm mộ và truyền thông.

Một nền tảng quan trọng khác cho U23 Việt Nam là chất lượng con người. Nhà báo Trương Anh Ngọc dành nhiều phân tích cho Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đình Bắc. Ông chỉ ra rằng Nguyễn Thái Sơn có hai đường chuyền “key pass” mang tính bước ngoặt trong trận chung kết SEA Games, một dẫn đến quả phạt đền đầu hiệp hai, một mở ra bàn thắng quyết định của Nguyễn Thanh Nhàn. Theo ông, U22 Thái Lan có Murapha đá phạt rất tốt, nhưng “họ không có một Nguyễn Thái Sơn”, và sự thiếu hụt đó khiến tuyến giữa của họ sụp đổ. Với U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2026, những cầu thủ đã trải qua V.League và thậm chí đội tuyển quốc gia như Nguyễn Thái Sơn sẽ là trụ cột về kinh nghiệm và nhịp trận đấu.

Nguyễn Thái Sơn đã mang tới sự khác biệt tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Nguyễn Đình Bắc, theo nhà báo Trương Anh Ngọc, là hình mẫu cho sự trưởng thành mà bóng đá Việt Nam đang chờ đợi. Ông khẳng định SEA Games 33 là “một giải đấu tuyệt vời” của Nguyễn Đình Bắc, không chỉ vì bàn thắng hay kiến tạo, mà vì sự thay đổi trong tư duy chơi bóng. Pha kiếm phạt đền ở chung kết được ông mô tả là tình huống của “một cầu thủ đã chơi ở đỉnh cao từ lâu”, cho thấy sự già dặn vượt xa tuổi 22. BLV Quang Tùng bổ sung rằng Nguyễn Đình Bắc giờ đây chơi kỷ luật hơn, trách nhiệm hơn và trở thành nhân tố tạo đột biến lớn nhất của U22 Việt Nam. Đây chính là mẫu cầu thủ mà U23 Việt Nam cần khi đối đầu các đội bóng Tây Á giàu thể lực và kỷ luật chiến thuật.

Một điểm tựa nữa là chiều sâu đội hình và cách “giấu bài” của HLV Kim Sang-sik. Trương Anh Ngọc cho rằng việc không sử dụng Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận ở vòng bảng SEA Games là một cách tạo dồn nén tâm lý. Khi được tung vào sân ở thời điểm quyết định, họ bùng nổ như “một khối thuốc nổ”. Ở VCK U23 châu Á 2026, nơi mật độ thi đấu dày và đối thủ mạnh, chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua nhân sự sẽ là yếu tố sống còn.

Dẫu vậy, cả hai bình luận viên đều cảnh báo rằng thách thức phía trước là cực lớn. BLV Quang Tùng đặt câu hỏi về điểm rơi phong độ, về khả năng giữ được sự lạnh lùng sau niềm vui SEA Games. Nhà báo Trương Anh Ngọc lo ngại áp lực kỳ vọng sẽ lớn hơn rất nhiều so với năm 2018. Nhưng chính trong những lo ngại ấy, họ lại nhìn thấy nền tảng đáng giá: U22 Việt Nam đã biết cách chiến thắng, đã biết cách vượt qua sai lầm và nắm giữ cơ hội.

HCV SEA Games 33 vì thế không phải là bảo chứng cho thành công tại VCK U23 châu Á 2026, nhưng nó là một bệ phóng quan trọng. Với bản lĩnh đã được tôi luyện, với những cá nhân trưởng thành đúng lúc và với một HLV biết đọc trận đấu, U23 Việt Nam có cơ sở để tin rằng họ không chỉ đến sân chơi châu lục để “học hỏi”, mà có thể cạnh tranh sòng phẳng và mơ về một hành trình tiến sâu, như cách họ từng làm được trong quá khứ.