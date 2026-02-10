Ronaldo họp kín với Al Nassr: Sắp trở lại thi đấu, cái giá đặc biệt của KOL số 1

Câu chuyện của Ronaldo tại Al Nassr

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong những ngày qua là việc siêu sao người Bồ Đào Nha không thi đấu hai trận liên tiếp cho Al Nassr tại Saudi Pro League. Thông tin chính thức từ CLB của Saudi Arabia là CR7 gặp vấn đề về thể lực trong trận đấu với Al Riyadh và sẽ trở lại trong trận đấu với Al Ittihad. Tuy nhiên, Ronaldo không xuất hiện trong cả hai trận đấu này.

Ronaldo không ra sân 2 trận liên tiếp cho Al Nassr

Trong khi đó, giới truyền thông nhận được tin đồn rằng Ronaldo "không vui" với việc Al Nassr bị đối xử bất công so với Al Hilal. Cả hai đội bóng này đều thuộc Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF).

Trả lời về vấn đề này, Saudi Pro League đã bày tỏ quan điểm rằng đây là việc cá nhân của Ronaldo và Al Nassr và giải đấu sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, nếu siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục không thi đấu, Al Nassr có quyền cắt đứt hợp đồng và đòi bồi thường hợp đồng.

Ronaldo ngồi vào bàn đàm phán với Al Nassr

Theo tin mới nhất từ Saudi Arabia, Ronaldo đã có buổi họp kín cùng ban lãnh đạo Al Nassr trong ngày Chủ nhật (8/2). Nội dung cũng như kết quả của buổi họp vẫn chưa được công bố nhưng mục tiêu được đề ra rất rõ ràng. Đó là Al Nassr lắng nghe tâm tình của Ronaldo để cầu thủ này trở lại thi đấu bình thường.

Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng Al Nassr sau khi họp với ban lãnh đạo CLB

Nguồn tin này cũng cho biết Ronaldo đã trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trong cùng ngày. Al Nassr sẽ thi đấu với Arkadag tại vòng loại trực tiếp của cúp C2 châu Á. Nhiều khả năng siêu sao sẽ trở lại trong trận đấu này nhưng chưa có gì đảm bảo. Tuy nhiên, việc trở lại tập luyện cùng toàn đội cho thấy phần nào sự nhượng bộ của CR7 cũng như Al Nassr.

Đây có thể nói là bước đi chuẩn xác của đội bóng này. Với danh tiếng hơn 20 năm qua, Ronaldo hiện tại không chỉ còn là cầu thủ mà là một người nổi tiếng, người có khả năng gây ra "cơn bão" trên truyền thông chỉ bằng một hành động. Đó không phải là lời nói suông.

Sức ảnh hưởng của Ronaldo

Hãy cùng nhớ lại những ngày cuối năm 2022, mọi tờ báo trên thế giới đều dành trang nhất cho sự kiện Ronaldo rời MU chỉ sau 15 tháng tái hợp. Đó là cú sốc cho fan "Quỷ đỏ" và không biết bao nhiêu bài báo phân tích về sự kiện này. Nếu như điều đó chưa thuyết phục được bạn, hãy nhớ lại sự kiện Ronaldo gia nhập Al Nassr vào ngày cuối cùng của năm 2022.

Ronaldo không chỉ đơn giản là cầu thủ bóng đá với tầm ảnh hưởng to lớn của mình

Trước đó, Saudi Pro League là giải đấu nhận được cực ít sự quan tâm của giới mộ điệu. Họ chỉ bán được 710.000 USD tiền bản quyền truyền hình từ 28 thương vụ. Nhưng kể từ khi Ronaldo gia nhập, số nước mua bản quyền tăng lên 140 và số tiền bản quyền cũng vì thế mà tăng lên.

Nói thẳng ra, chẳng mấy ai là fan của Al Nassr, Al Hilal hay Al Ittihad. Giới mộ điệu chỉ quan tâm tới việc Ronaldo có ra sân không, thi đấu như thế nào. Siêu sao người Bồ Đào Nha chính là KOL (Key Opinion Leader – Người có ảnh hưởng lớn) số một của Saudi Pro League.

Chỉ riêng việc CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo ở phút thứ 7 trong cuộc đối đầu với Al Ittihad đủ thấy tầm ảnh hưởng của CR7 to lớn thế nào. Không một lời chửi mắng, tất cả đều hô vang tên của siêu sao người Bồ Đào Nha cùng tấm biển màu vàng có in số 7 màu xanh nước biển.

Thật ra, ở tuổi 41, sức ảnh hưởng trên sân cỏ của Ronaldo không còn lớn như trước. Nhưng ngược lại, danh tiếng của cầu thủ này lại càng ngày càng tăng. Bởi vậy, việc Al Nassr, hay nói cho đúng là PIF, muốn tiếp tục giữ chân CR7 là điều dễ hiểu. Họ đã bỏ ra một đống tiền để tạo dựng được danh tiếng như hiện tại. Nếu để mất KOL số 1 của mình theo cách lãng xẹt như vậy, PIF chắc chắn sẽ không cam lòng.

Hãy cùng chờ xem Ronaldo bao giờ ra sân trở lại. Khi đó, ai sẽ nhượng bộ ai, Ronaldo hay PIF, sẽ là câu hỏi rất thú vị.