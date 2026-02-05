Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ronaldo đăng ảnh tập luyện giữa "bão đình công", khả năng thi đấu trở lại ra sao?

Sự kiện: Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo đang ở trong tâm bão, với nghi ngờ đình công để gây sức ép lên giới chủ. Nhưng thông điệp mà CR7 vừa phát đi như một lời khẳng định cần thiết.

Ronaldo đăng ảnh tập luyện trở lại

Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội giữa lúc rộ lên tin đồn anh “đình công” ở Al Nassr. Siêu sao Bồ Đào Nha vắng mặt trong trận gặp Al Riyadh hôm thứ Hai, làm dấy lên suy đoán anh từ chối thi đấu vì không hài lòng với việc Quỹ PIF thiếu tích cực tăng cường lực lượng cho CLB, nhất là khi các đội bóng khác cùng hệ sinh thái được đầu tư mạnh tay.

Ronaldo đăng tải&nbsp;hình ảnh tập luyện trở lại

Ronaldo đăng tải hình ảnh tập luyện trở lại

Ronaldo đăng ảnh tập luyện cùng Al Nassr kèm biểu tượng trái tim màu áo CLB. Đây được xem là tín hiệu xuống thang của CR7, chuẩn bị cho trận Al Nassr gặp Al Ittihad, diễn ra lúc 0h30 ngày 7/2 (giờ Hà Nội). Đáng chú ý, Al Ittihad vừa chia tay Karim Benzema.

Tiền đạo người Pháp đã chuyển sang Al Hilal, thương vụ được cho là khiến Ronaldo không hài lòng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp được tăng cường, còn Al Nassr chỉ bổ sung tiền vệ U23 Haydeer Abdulkareem trong tháng 1.

Việc Ronaldo vắng mặt cùng thương vụ "bom tấn" Benzema đã đẩy Saudi Pro League vào trạng thái xáo trộn giữa mùa. Al Hilal hiện dẫn đầu, hơn Al Nassr 1 điểm sau 19 vòng; Benzema từng vô địch mùa 2024/25, trong khi Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu nào kể từ khi sang Trung Đông.

🔥 Khi nào CR7 trở lại?

Giám đốc điều hành Esteve Calzado của CLB Al Hilal cho rằng chỉ Ronaldo mới trả lời được câu hỏi về “đình công”. Đồng thời, ông Calzado khẳng định Al Hilal hào hứng với Benzema, siêu sao từng đoạt Quả bóng vàng, người không cần thời gian thích nghi và sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu.

Về phần Ronaldo, thời điểm tái xuất vẫn bỏ ngỏ. Cập nhật mới nhất cho thấy anh có thể kịp góp mặt trận gặp Al Ittihad, dù vẫn có đồn đoán CR7 tiếp tục ngồi ngoài. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào danh sách xuất phát của Al Nassr cuối tuần này.

Ronaldo còn hợp đồng 1 năm với Al Nassr

Ronaldo còn hợp đồng 1 năm với Al Nassr

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 03:06 AM (GMT+7)
