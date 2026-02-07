Ronaldo tiếp tục đình công: Khán giả ủng hộ, HLV & đồng đội cũng đồng lòng?

Ronaldo tiếp tục vắng mặt

Đúng theo thông tin được rò rỉ trước đó, Cristiano Ronaldo không thi đấu trận thứ hai liên tiếp cho Al Nassr tại Saudi Pro League. Vắng siêu sao người Bồ Đào Nha, Al Nassr vất vả vượt qua Al Ittihad và trước đó là Al Riyadh để nuôi hy vọng vô địch. Hiện tại, đội bóng này vẫn đang kém 1 điểm so với Al Hilal trên bảng xếp hạng.

Ronaldo vắng mặt trận thứ hai liên tiếp

Theo nguồn tin từ tờ A Bola của Bồ Đào Nha, một trong những nguyên nhân lớn nhất cho vụ đình công của Ronaldo là vấn đề nợ lương. CR7 và một số thành viên trong đội đang bị nợ một phần lương. Chừng nào vấn đề này chưa được giải quyết, Ronaldo sẽ không trở lại thi đấu bất kể là thời gian bao lâu.

Ngoài ra, CR7 muốn được làm rõ câu chuyện tầm ảnh hưởng của PIF tới quyết sách của Al Nassr. Ronaldo không có vấn đề gì với Benzema nhưng việc Al Hilal được ưu tiên hơn hẳn là điều không chấp nhận được. Siêu sao người Bồ Đào Nha muốn có sự công bằng. Hiện tại, có 3 thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc này.

Ronaldo được HLV, đồng đội và cả CĐV tiếp sức

Đầu tiên là việc HLV Jorge Jesus cùng các cầu thủ Al Nassr từ chối trả lời phỏng vấn của giới truyền thông sau khi trận đấu với Al Ittihad kết thúc. Hành động này khiến cho nhiều người phải suy đoán liệu Al Nassr muốn giấu giếm sự thật hay toàn bộ đội bóng đang ủng hộ CR7 bằng cách im lặng tạo áp lực?

Tài khoản mạng xã hội của Al Nassr đăng bài về cảnh CĐV đội bóng ủng hộ Ronaldo đình công

Thứ hai, các CĐV cũng ủng hộ Ronaldo. Đúng vào phút thứ 7 của trận đấu với Al Ittihad, phần lớn khán đài sân vận động Al Awwal Park đã đứng dậy vỗ tay và giơ cao những tấm biển mang áo số 7 để biểu thị ủng hộ đội trưởng của đội bóng. Tài khoản mạng xã hội tiếng Ả Rập của Al Nassr với hơn 3,9 triệu lượt theo dõi cũng đăng bài viết về khoảnh khắc này cùng lời nhắn rất xúc động.

"Những người hâm mộ yêu mến CLB đang thể hiện lòng trung thành với người đã trung thành với họ, người đã thể hiện tình yêu say đắm với họ. Tôi yêu tất cả các bạn. Họ đang đứng lên bảo vệ anh ấy".

Thứ ba, dân cư mạng bắt đầu truyền tai nhau câu chuyện một ông lớn trong ngành truyền hình của thế giới sẵn sàng từ bỏ bản quyền phát sóng Saudi Pro League nếu Ronaldo rời đi. Câu chuyện này chưa được kiểm chứng nhưng khả năng xảy ra là rất cao bởi đa phần mọi người chấp nhận xem giải VĐQG của Saudi Arabia vì có sự hiện diện của Ronaldo.

Saudi Pro League sẽ sớm "xuống nước"?

Theo nguồn tin từ Anh, giới quan chức cấp cao của Saudi Pro League đang cố gắng nối lại đối thoại với Ronaldo. Họ hy vọng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ ở lại giải đấu cho tới hết hợp đồng và hoàn thành cột mộc 1.000 bàn thắng. Xa hơn, PIF hy vọng Ronaldo có thể mua lại Al Nassr trong tương lai.

Bởi vậy, nhiều khả năng Saudi Pro League sẽ có một vài hành động mang tính nhượng bộ với Ronaldo trong thời gian tới.