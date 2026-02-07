Saudi League không giữ Ronaldo: Chọn Fernandes thế chỗ, CR7 có thể tới Qatar

Ronaldo tiếp tục đình công, Saudi League không giữ

Saudi Pro League được cho là sẵn sàng để Cristiano Ronaldo ra đi nếu ngôi sao của Al Nassr muốn chia tay đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè. Hợp đồng của Ronaldo bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 43 triệu bảng, sẽ có hiệu lực vào mùa hè.

Các quan chức bóng đá Saudi Arabia không mặn mà giữ chân Ronaldo nếu anh muốn ra đi vào mùa hè

Nguyên nhân bắt nguồn từ sự không hài lòng của Ronaldo với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) – đơn vị đang kiểm soát nhiều CLB lớn của giải. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cho rằng Al Nassr không được ưu ái trong chính sách chuyển nhượng, khiến đội hình không được tăng cường tương xứng. Những phản ứng công khai của anh đã làm dấy lên khả năng tìm bến đỗ mới sau mùa giải này.

Ronaldo cũng không có tên trong danh sách thi đấu của Al Nassr ở trận gặp Al Ittihad vào tối thứ Sáu, đánh dấu trận thứ hai liên tiếp anh tự rút khỏi lựa chọn thi đấu.

Giới chức bóng đá Saudi Arabia được cho là khá bất ngờ trước thái độ của Ronaldo. Trong thông báo mới đây, họ nhấn mạnh không cầu thủ nào đứng trên định hướng phát triển của Saudi Pro League, trong bối cảnh hệ thống tuyển trạch và phân tích ngày càng hoàn thiện, giúp các CLB dễ dàng tiếp cận những tài năng trẻ từ châu Âu.

Saudi Arabia tìm “Vua” mới

Nguồn tin từ The i Paper cho biết, dù mong muốn giữ ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo, những người đứng đầu giải đấu sẵn sàng tìm kiếm “một vị vua mới” nếu CR7 quyết định ra đi.

Một nguồn tin thân cận từ Saudi Pro League tiết lộ, Mohamed Salah (Liverpool) và Bruno Fernandes (MU) sẽ là những lựa chọn hoàn hảo thay thế Ronaldo. Trong đó, Salah đặc biệt phù hợp với định hướng của giới lãnh đạo bóng đá Saudi Arabia bởi siêu sao người Ai Cập có thể thu hút đông đảo khán giả Ả Rập với tư cách một người Hồi giáo:

“Mùa hè tới, với việc một số tên tuổi lớn có thể rời đi, chúng tôi sẽ xem xét rất nhiều ngôi sao hàng đầu khác. Một trong hai cái tên đó, kết hợp cùng các tài năng trẻ, sẽ tạo ra cú hích rất lớn và giúp giảm nhẹ bất kỳ tổn thất nào nếu Ronaldo ra đi".

Fernandes, Salah được nhắm thay Ronaldo thành "ông vua" mới của Saudi Pro League

Ronaldo có thể tới Qatar - MLS, tương lai nào cho Salah - Fernandes?

Theo The i Paper, MU hiện không có ý định đưa CR7 trở lại Old Trafford lần thứ ba. Theo chiều ngược lại, khả năng anh quay về đội bóng cũ Sporting Lisbon được đánh giá cao hơn, dù điều này còn phụ thuộc lớn vào năng lực tài chính của nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Ngoài ra, siêu sao 41 tuổi cũng được liên hệ với MLS và giải VĐQG Qatar.

Về phía Salah, việc hàn gắn quan hệ với Liverpool đã khiến các CLB Saudi Arabia không thể tiếp cận ngôi sao Ai Cập trong tháng 1. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng mùa hè tới sẽ là thời điểm phù hợp để cầu thủ 33 tuổi rời Anfield, nhất là khi Liverpool đã đầu tư mạnh cho những phương án thay thế anh dài hạn.

Trong khi đó, Fernandes và MU đang thi đấu khởi sắc dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ đàm phán với tiền vệ 31 tuổi trước World Cup 2026 để chuẩn bị cho kế hoạch cải tổ tuyến giữa vào mùa hè.

Ngoài Saudi League, Bayern Munich cũng đang theo dõi sát tình hình, và hợp đồng của Fernandes được cho là có điều khoản cho phép anh gia nhập một CLB ngoài nước Anh với mức phí 57 triệu bảng.