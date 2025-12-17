Chính thức FIFA xử thua 0-3 với Malaysia ở 3 trận đấu, khó thoát án trận gặp Việt Nam

⚖️ Vi phạm Điều 19 – Hậu quả nặng nề

Cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, chủ trì đã kết luận FAM vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (ấn bản 2025), khi để cầu thủ không đủ điều kiện ra sân ở ba trận đấu giao hữu quốc tế Tier 1 sau đây:

1. Malaysia - Cape Verde tại SVĐ Bóng đá Kuala Lumpur (Cheras), ngày 29/5/2025 – hòa 1-1

2. Malaysia - Singapore tại SVĐ Quốc gia Bukit Jalil, ngày 4/9/2025 – Malaysia thắng 2-1

3. Malaysia - Palestine tại SVĐ Sultan Ibrahim (Iskandar Puteri, Johor), ngày 8/9/2025 – Malaysia thắng 1-0

Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, đội tuyển Malaysia bị tuyên phạt thua 0-3 ở cả ba trận đấu nói trên, bất chấp kết quả trên sân trước đó.

Trang Facebook của FAM ra thông báo về vụ FIFA phạt mới nhất

💸 Phạt tiền và động thái tiếp theo của FAM

Bên cạnh án xử thua, FAM còn phải nộp phạt 10.000 CHF (tương đương 330 triệu đồng). Liên đoàn Bóng đá Malaysia cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị FIFA cung cấp đầy đủ cơ sở và lập luận của quyết định này, trước khi cân nhắc các bước đi tiếp theo.

7 cầu thủ Malaysia bị kết luận làm giả hồ sơ

Như vậy, Malaysia đã bị xử thua 3 trận đầu tiên trong số 5 trận đấu bị xác định dùng cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ. Hai trận còn lại là các trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả hai trận đấu này phải chờ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quyết định. LĐBĐ Malaysia đang tiến hành các bước khởi kiện lên Tòa trọng tài Thể thao quốc tế CAS để nhằm giảm nhẹ hình phạt.

🌍 Bao giờ đến lượt AFC ra án phạt?

3 trận đấu kể trên thuộc khuôn khổ FIFA, nên sau khi đi đến kết luận chính thức, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã ra án phạt xử Malaysia thua 0-3. Tuy nhiên, phía LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào với "Hổ Mã lai". Phía AFC đang chờ phán quyết khi LĐBĐ Malaysia đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), trước khi có động thái chính thức nào.

Trận Malaysia (áo vàng) thắng ĐT Việt Nam vẫn chưa bị thay đổi kết quả

Vì vậy, trận Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0 thuộc vòng loại Asian Cup 2027, vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều. Trong trường hợp FAM tiếp tục thất bại khi đưa vụ việc lên CAS, đội bóng này có nguy cơ sẽ nhận thêm án phạt xử thua 0-3 ở các trận gặp ĐT Việt Nam và ĐT Nepal, đều trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.