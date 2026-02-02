Malaysia không dùng 7 cầu thủ nhập tịch "chui" tái đấu ĐT Việt Nam?

Malaysia chạm trán Việt Nam ở lượt cuối bảng F

Tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam sẽ đối đầu ở lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Cuộc so tài dự kiến diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào ngày 31/3 tới. Tại bảng F, ĐT Malaysia đang có 15 điểm sau 5 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam tháng 6/2025. ĐT Việt Nam xếp sau với 12 điểm, Lào 3 điểm và Nepal chưa có điểm nào.

ĐT Malaysia (áo vàng) sắp tái đấu ĐT Việt Nam

Trước thềm trận đấu, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) mang đến tin tích cực cho bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

CAS đã quyết định tạm hoãn án phạt của FIFA, cho phép nhóm cầu thủ này trở lại thi đấu. Trước đó, họ bị FIFA treo giò 12 tháng vì liên quan đến vụ làm giả giấy tờ.

HLV Cklamovski muốn dùng, chuyên gia cảnh báo “cái giá quá đắt”

Trước quyết định của CAS, HLV Peter Cklamovski bày tỏ mong muốn đưa cả bảy cầu thủ trở lại đội hình Malaysia. “Dĩ nhiên chúng tôi hy vọng họ có thể quay lại. Họ là những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc đội bóng”, ông Cklamovski nói với tờ báo Astro Arena.

Các cầu thủ bị kết luận "nhập tịch chui" của Malaysia được phép thi đấu trở lại

Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim khuyên đội tuyển không nên vội vàng. Ông nhấn mạnh việc sử dụng những cầu thủ còn vướng tranh chấp pháp lý tiềm ẩn rủi ro cực lớn, bao gồm nguy cơ xử thua 0-3 và mất trắng 3 điểm nếu Malaysia bị xác định vi phạm.

“Việc tạm hoãn thi hành án không đồng nghĩa họ đã hoàn toàn được minh oan. Nếu thắng trận rồi sau đó phán quyết bất lợi được đưa ra, kết quả hoàn toàn có thể bị hủy và chiến thắng trao cho đối thủ”, chuyên gia Zakaria cảnh báo.

AFC cũng dè dặt, chờ hướng dẫn cuối cùng từ FIFA

Trước đó, Tổng thư ký AFC Windsor John Paul cũng yêu cầu Malaysia hết sức thận trọng. Ông xác nhận CAS cho phép các cầu thủ này tập luyện và thi đấu cho CLB, nhưng việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn tiềm ẩn rủi ro pháp lý đáng kể.

Tuyển Malaysia hoàn toàn có thể phải nhận thêm án phạt từ FIFA

“Chúng tôi đang làm việc với FIFA để có thông tin chi tiết về việc liệu các cầu thủ này có đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia hay không. Hiện tại, họ chắc chắn được thi đấu cho CLB, nhưng với đội tuyển quốc gia thì vẫn cần chờ làm rõ”, ông Windsor cho biết, đồng thời nhấn mạnh tuyển Malaysia cần xem xét kỹ các tiền lệ và chi tiết pháp lý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.