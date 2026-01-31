AFC báo tin vui cho Malaysia

Sau khi bị FIFA điều tra và phanh phui vụ 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ giả mạo giấy tờ để nhập tịch và ra sân trái phép cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia chìm vào khủng hoảng.

Nhiều quan chức FAM bị điều tra hình sự tội giả mạo giấy tờ. FIFA đồng thời cân nhắc tạm đình chỉ FAM, dẫn đến những lo ngại về việc bóng đá Malaysia bị "cấm vận" quốc tế.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết FIFA sẽ không can thiệp vào FAM nếu tổ chức này tuân thủ các hướng dẫn từ AFC

Trước tình hình này, Ban chấp hành FAM đã quyết định đồng loạt từ chức, mở đường cho một đại hội hội bất thường bầu ban lãnh đạo mới hoàn toàn không dính dáng tới bê bối nhập tịch.

Phía AFC hoan nghênh hành động của FAM, đồng thời cho biết sẵn sàng hỗ trợ FAM trong tái thiết bộ máy quản trị.

Tổng thư ký AFC Windsor Paul cho biết các biện pháp đang được triển khai đối với FAM không xuất phát từ hình thức trừng phạt, mà là một quá trình cải thiện quản trị đã được AFC thống nhất trước với FIFA.

Theo đó, FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp, đồng thời trao quyền hỗ trợ và giám sát quá trình tái cấu trúc cho AFC.

"Trước khi tiến hành quy trình này, chúng tôi đã thảo luận với FIFA về việc phục hồi hoạt động của FAM. Vì vậy, FIFA sẽ không can thiệp sau đó. FIFA chỉ giữ vai trò giám sát, còn thẩm quyền hỗ trợ trực tiếp đã được giao cho AFC", ông Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận.

Như vậy, nếu tuân thủ theo hướng dẫn của AFC, FAM sẽ tránh được lệnh trừng phạt cũng như các hệ lụy từ FIFA.

Hiện FAM đang kiện bản án kỷ luật của FIFA xung quanh vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS). CAS đã ấn định ngày 26-2 tới sẽ tổ chức phiên điều trần, xét xử vụ việc.

Phán quyết của CAS sẽ là kết quả cuối cùng của vụ bê bối gây chấn động này. Và không loại trừ khả năng, FAM cũng như bóng đá Malaysia sẽ phải nhận thêm các án phạt bổ sung từ FIFA lẫn AFC, nếu CAS chỉ ra các sai phạm.