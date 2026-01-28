Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nóng: Toàn bộ quan chức LĐBĐ Malaysia từ chức vì bê bối nhập tịch chui

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gần đây công bố hàng loạt thành viên trong ban điều hành đã từ chức.

Thông báo của FAM trong ngày 28/1 có nội dung như sau: "Toàn bộ thành viên Ủy ban Điều hành FAM nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt và tự nguyện nộp đơn từ chức ngay lập tức. Quyết định này được thống nhất tuyệt đối, dựa trên trách nhiệm với tổ chức và không bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích hay vị trí cá nhân nào.

Các cầu thủ nhập tịch chui khiến FAM gặp họa

Các cầu thủ nhập tịch chui khiến FAM gặp họa

Việc từ chức nhằm đạt được các mục tiêu sau: 

- Bảo vệ danh tiếng cùng lợi ích của FAM, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền bóng đá Malaysia.

- Duy trì các nguyên tắc quản trị tốt và trách nhiệm giải trình, đặc biệt trong bối cảnh cần khôi phục niềm tin từ công chúng.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tiến hành đánh giá, kiểm tra độc lập và nếu cần thiết sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến quản trị, hành chính và thủ tục của FAM.

- Đảm bảo mọi cải cách cần thiết có thể được thực hiện một cách suôn sẻ, không bị cản trở bởi những xung đột hay nghi ngờ, đồng thời xây dựng lại niềm tin vững chắc.

- Thể hiện rõ ràng rằng sự cống hiến cho bóng đá Malaysia luôn được đặt lên trên thời hạn nhiệm kỳ của các cá nhân. Dù đã được trao ủy quyền 4 năm (nhiệm kỳ 2025–2029), các thành viên Ủy ban Điều hành đã tự nguyện từ bỏ vị trí chỉ sau 11 tháng nhậm chức.

- Khôi phục niềm tin trong cộng đồng người hâm mộ, các bên liên quan, đối tác và toàn thế giới bóng đá. Việc duy trì uy tín tổ chức là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định, bền vững và phát triển lâu dài của bóng đá Malaysia.

Các thành viên thuộc Ủy ban Điều hành khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với FIFA, AFC và tất cả các bên liên quan dù không còn giữ bất kỳ chức vụ nào. Họ cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với lợi ích lâu dài của bóng đá Malaysia".

Vụ việc FIFA phát hiện FAM nhập tịch chui 7 cầu thủ để thi đấu các trận giao hữu và vòng loại Asian Cup 2027 đã làm tổn hại rất nhiều cho bóng đá Malaysia. Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel ban đầu bị cấm thi đấu 12 tháng, nhưng án phạt tạm thời được gỡ bỏ. 

FIFA làm việc này là bởi chờ Tòa án trọng tài thể thao thế giới (CAS) điều tra thêm. FAM đã gửi đơn kháng cáo tới CAS sau khi bị FIFA đưa ra hàng loạt án phạt. 

Giới chuyên môn đánh giá FAM khó lòng kháng cáo thành công. Việc này đồng nghĩa án phạt dành cho 7 cầu thủ kể trên sẽ được áp dụng trở lại, ngoài ra ĐT Malaysia còn có thể bị AFC xử thua 0-3 một số trận ở vòng loại Asian Cup 2027. Trong đó đáng chú ý nhất là trận Malaysia thắng ĐT Việt Nam 4-0.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ biết số phận vào tháng tới

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, cho biết FAM đã nhận được thư từ CAS vào thứ Hai tuần trước.

“Phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26/2”, Noor Azman nói ngắn gọn hôm nay (28/1).

Tòa án thể thao thế giới cũng đã chấp thuận tạm hoãn thi hành án, qua đó cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho CLB của mình cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.
Theo Phong Đức

28/01/2026 12:28 PM (GMT+7)
