Ấn định ngày phán quyết 7 sao nhập tịch Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ biết số phận vào tháng tới

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, cho biết FAM đã nhận được thư từ CAS vào thứ Hai tuần trước. “Phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26/2”, Noor Azman nói ngắn gọn hôm nay (28/1).

Tổng thư ký Noor Azman của FAM xác nhận CAS sẽ tiến hành phiên điều trần vào tháng 2

Tòa án thể thao thế giới cũng đã chấp thuận tạm hoãn thi hành án, qua đó cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho CLB của mình cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo. 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước đó, vào năm ngoái, FIFA đã phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Các điều tra viên FIFA phát hiện giấy tờ do FAM nộp khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ dân sự từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy cả 7 đều sinh ra ở nước ngoài.

Malaysia cũng đã bị FIFA xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9). Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế cấp độ 1. Ngoài ra, FAM còn bị phạt thêm số tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 333 triệu đồng). Hậu quả là Malaysia đã bị trừ tới 22,52 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 121 thế giới.

Cho đến lúc này, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc trừng phạt đội tuyển Malaysia liên quan bê bối nhập tịch ở 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 ngày 25/3 và thắng ĐT Việt Nam 4-0 ngày 10/6 năm ngoái).

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3/2026.

FAM có dám dùng 7 cầu thủ nhập tịch vào lúc này?

Đây là bài toán khó dành cho FAM sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch. Hôm 26/1, CAS cho phép nhóm cầu thủ này tiếp tục thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo gửi lên tòa án thể thao thế giới.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm hiện nằm ở phía FAM, đặc biệt liên quan đến các trận đấu quốc tế, trong đó có trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3 tới.

“CAS vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và việc tạm hoãn thi hành án có thể được xem giống như một hình thức tại ngoại, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại với bóng đá. CAS có thể chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 hoặc tháng 3”, Windsor nói.

Ông cũng cho biết AFC chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào nêu rõ phạm vi áp dụng của quyết định từ FIFA.

Theo Windsor, quyết định tạm hoãn của CAS giúp 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được phép tập luyện và thi đấu cho CLB, nhưng ông cảnh báo rằng việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia có thể tiềm ẩn rủi ro.

“Trách nhiệm thuộc về FAM nếu họ quyết định gọi những cầu thủ này lên tuyển. Trong bối cảnh FIFA trước đó từng xử thua các trận giao hữu của Malaysia, việc đưa cầu thủ ra sân khi chưa có sự rõ ràng tuyệt đối có thể rất nguy hiểm”, ông nhấn mạnh.