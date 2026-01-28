Ấn định ngày phán quyết 7 sao nhập tịch Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Ấn định ngày phán quyết 7 sao nhập tịch Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

Số phận của 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia, những người đang vướng vào vụ việc bị cáo buộc làm giả giấy tờ, sẽ được làm rõ vào tháng tới khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tiến hành phiên điều trần đối với đơn kháng cáo của họ.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ biết số phận vào tháng tới

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, cho biết FAM đã nhận được thư từ CAS vào thứ Hai tuần trước. “Phiên điều trần của CAS sẽ diễn ra vào ngày 25 hoặc 26/2”, Noor Azman nói ngắn gọn hôm nay (28/1).

Ấn định ngày phán quyết 7 sao nhập tịch Malaysia, ĐT Việt Nam ngóng chờ - 1

Tổng thư ký Noor Azman của FAM xác nhận CAS sẽ tiến hành phiên điều trần vào tháng 2

Tòa án thể thao thế giới cũng đã chấp thuận tạm hoãn thi hành án, qua đó cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho CLB của mình cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo. 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm: Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước đó, vào năm ngoái, FIFA đã phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới trong 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Các điều tra viên FIFA phát hiện giấy tờ do FAM nộp khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ dân sự từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy cả 7 đều sinh ra ở nước ngoài.

Malaysia cũng đã bị FIFA xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9). Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế cấp độ 1. Ngoài ra, FAM còn bị phạt thêm số tiền 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 333 triệu đồng). Hậu quả là Malaysia đã bị trừ tới 22,52 điểm và tụt 5 bậc xuống thứ 121 thế giới.

Cho đến lúc này, AFC vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc trừng phạt đội tuyển Malaysia liên quan bê bối nhập tịch ở 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 ngày 25/3 và thắng ĐT Việt Nam 4-0 ngày 10/6 năm ngoái).

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và Nepal được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ có vé tham dự VCK Asian Cup 2027 mà không cần quan tâm tới trận đấu quyết định gặp Malaysia vào 31/3/2026.

FAM có dám dùng 7 cầu thủ nhập tịch vào lúc này?

Đây là bài toán khó dành cho FAM sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch. Hôm 26/1, CAS cho phép nhóm cầu thủ này tiếp tục thi đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng đối với đơn kháng cáo gửi lên tòa án thể thao thế giới.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm hiện nằm ở phía FAM, đặc biệt liên quan đến các trận đấu quốc tế, trong đó có trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp ĐT Việt Nam vào ngày 31/3 tới.

“CAS vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và việc tạm hoãn thi hành án có thể được xem giống như một hình thức tại ngoại, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại với bóng đá. CAS có thể chỉ đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 2 hoặc tháng 3”, Windsor nói.

Ông cũng cho biết AFC chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào nêu rõ phạm vi áp dụng của quyết định từ FIFA.

Theo Windsor, quyết định tạm hoãn của CAS giúp 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được phép tập luyện và thi đấu cho CLB, nhưng ông cảnh báo rằng việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia có thể tiềm ẩn rủi ro.

“Trách nhiệm thuộc về FAM nếu họ quyết định gọi những cầu thủ này lên tuyển. Trong bối cảnh FIFA trước đó từng xử thua các trận giao hữu của Malaysia, việc đưa cầu thủ ra sân khi chưa có sự rõ ràng tuyệt đối có thể rất nguy hiểm”, ông nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 17:01 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN