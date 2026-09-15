Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Thử thách ngày ra quân (ASIAD)

⚽ U23 Kuwait đặt niềm tin vào kinh nghiệm

U23 Kuwait có sự chuẩn bị khá kỹ trước ASIAD 2026 khi đối thủ này đã sang Nhật Bản sớm để thích nghi với điều kiện thời tiết và nhịp sinh học. Đội bóng Tây Á cũng cho thấy tham vọng khi sử dụng đủ 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi.

U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu thử thách đầu tiên ở môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Các cầu thủ như Al-Asaimi, Al-Salama và Al-Mubailish đều được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành của U23 Kuwait. Đây là những nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở khu vực tấn công, đồng thời mang đến cho đội bóng của HLV David Doniga kinh nghiệm cần thiết trong những thời điểm quyết định.

Việc bố trí cả 3 cầu thủ quá tuổi ở những vị trí phía trên cũng cho thấy Kuwait có thể hướng tới cách chơi chủ động. U23 Việt Nam vì thế sẽ phải đặc biệt chú ý đến những tình huống chuyển trạng thái và khả năng xử lý bóng của đối phương quanh khu vực cấm địa.

🇻🇳 U23 Việt Nam không mạnh nhất, nhưng đội hình có nhiều trải nghiệm

So với Kuwait, quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam có phần gấp gáp hơn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có thời gian ngắn tập trung trước khi bước vào trận mở màn, trong khi một số cầu thủ đáng chú ý như Đình Bắc, Công Phương không thể góp mặt.

U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Đây là lựa chọn phù hợp với định hướng tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở một sân chơi lớn. Điểm tích cực là nhiều gương mặt trong đội hình hiện tại đã không còn xa lạ với các giải đấu quốc tế.

Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt đều từng được thử sức ở những sân chơi trẻ khu vực và châu lục. Đặc biệt, một số cầu thủ vừa trải qua hành trình giành huy chương đồng U23 châu Á 2026. Kinh nghiệm đó có thể giúp U23 Việt Nam giảm bớt sức ép trong trận đấu mà đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ già dặn hơn.

🔎 Lịch sử đối đầu là điểm tựa

U23 Việt Nam từng gặp U23 Kuwait tại vòng bảng U23 châu Á 2024 và giành chiến thắng 3-1. Lê Nguyên Hoàng là cầu thủ duy nhất trong đội hình hiện tại từng góp mặt ở trận đấu đó. Tuy nhiên, khoảng cách về thời gian khiến kết quả kể trên chỉ mang ý nghĩa tham khảo. U23 Kuwait hiện có thêm 3 cầu thủ quá tuổi, trong khi U23 Việt Nam đã thay đổi đáng kể về nhân sự.

Vì vậy, chìa khóa với đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh nằm ở khả năng nhập cuộc. Nếu nhanh chóng tạo được sự kết nối giữa các tuyến, U23 Việt Nam có thể tận dụng tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ trẻ để khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Kuwait.

Ngược lại, nếu để đối thủ áp đặt thế trận và phát huy kinh nghiệm của nhóm cầu thủ quá tuổi, U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. U23 Kuwait rõ ràng là thử thách không đơn giản ở trận ra quân, đặc biệt với sự hiện diện của 3 cầu thủ quá tuổi. Nhưng U23 Việt Nam có nền tảng chuyên môn đủ tốt để tạo ra thế trận cân bằng.

Nếu các cầu thủ trẻ sớm tìm được tiếng nói chung và duy trì sự tập trung, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể tận dụng tốc độ, khả năng phối hợp để tạo ra khác biệt. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua tại bảng C và tạo thêm sự tự tin trước những đối thủ tiếp theo.

Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Kuwait với tỉ số 2-1

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt.

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi; Ahmed Khurshid, Omar Al-Matar, Nasser Khader.