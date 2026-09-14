Kết quả bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thanh Nhã lập công, tiếc nuối cơ hội vàng (ASIAD)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
ASIAD 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Barcelona vs Racing de Santander
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Racing de Santander - RAC Racing de Santander
-
Real Betis vs Getafe
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Brentford vs Chelsea
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Hull City
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Everton vs Ipswich Town
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brighton & Hove Albion vs Arsenal
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Nottingham Forest vs Coventry City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Stuttgart vs Borussia Dortmund
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sevilla vs Barcelona
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Fiorentina vs Napoli
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Thành Phố Đồng Nai vs Công An Hà Nội
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Bournemouth vs Liverpool
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Leeds United vs Crystal Palace
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Atlético de Madrid vs Real Madrid
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Atalanta
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Deportivo de A Coruña vs Real Betis
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Villarreal vs Levante
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Milan vs Lecce
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Olympique Marseille vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Valencia vs Real Sociedad
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-

Kết quả bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thanh Nhã lập công, tiếc nuối cơ hội vàng (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Đội tuyển nữ Việt Nam

ĐT nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASIAD 2026 với cuộc so tài nữ Đài Loan (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn với nhiều điểm nhấn.

     

ĐT nữ Việt Nam bắt đầu trận đấu với bộ khung quen thuộc, trong đó đội trưởng Hải Yến chơi cao nhất trên hàng công. Phía sau là các vệ tinh Vạn Sự, Bích Thùy, Thanh Nhã. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong suốt hiệp đầu tiên.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam (áo đỏ) với Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra căng thẳng

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam (áo đỏ) với Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra căng thẳng

Các cô gái Đài Loan (TQ) với lợi thế về thể hình, thể lực nhập cuộc chủ động. Phút 16, Su Yu Hsuan đi bóng và dứt điểm quá tốt, hoàn toàn không cho thủ môn Kim Thanh cơ hội cản phá. Nhờ vậy, Đài Loan (TQ) có bàn vượt lên.

Khoảng thời gian sau đó, ĐT Việt Nam dốc sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Rất nhiều cơ hội được các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tạo ra. Phút 36, thủ môn Wang Yu Ting của Đài Loan mắc sai lầm, tạo điều kiện để Hải Yến đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, hậu vệ Chen Ying Hui đã kịp thời cản phá ngay trước khi bóng đi vào lưới.

Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn vì thể lực đi xuống. Phút 81, sau rất nhiều cơ hội tạo ra, Đài Loan có bàn thứ hai nhờ pha làm bàn của Minori Wakabayashi.

Nhưng ĐT Việt Nam không hề buông xuôi. Phút 85, pha phối hợp cực kỳ hiệu quả giúp đội bóng áo đỏ có bàn rút ngắn tỷ số. Vũ Thị Hoa căng ngang vừa tầm, tạo điều kiện để Thanh Nhã đệm bóng cận thành chính xác.

Đến phút bù giờ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa. Ngọc Minh Chuyên bứt tốc thoát người cực kỳ ấn tượng, đối mặt với Wang Yu Ting. Tiếc rằng cú dứt điểm của cô lại không thắng được thủ môn bên phía Đài Loan. Vì thế, ĐT nữ Việt Nam phải nhận thất bại đáng tiếc ở trận ra quân.

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 1-2 ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn

ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã 85'

ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc): Su Yu Hsuan 16’, Minori Wakabayashi 81'

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Huỳnh Như, Thu Thương, Nguyễn Thị Hòa, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Diễm My, Thu Xuân, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến

ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc): Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Liao Jie Ning, Minori Wakabayashi, Maho Tanaka, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin

U23 Việt Nam "chốt" mục tiêu ở ASIAD, HLV Đinh Hồng Vinh nói rõ nhiệm vụ đầu tiên
U23 Việt Nam "chốt" mục tiêu ở ASIAD, HLV Đinh Hồng Vinh nói rõ nhiệm vụ đầu tiên

Trước ngày U23 Việt Nam bước vào trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long - ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 15:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asiad 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN