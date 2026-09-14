Kết quả bóng đá ĐT nữ Việt Nam - ĐT nữ Đài Loan (TQ): Thanh Nhã lập công, tiếc nuối cơ hội vàng (ASIAD)

ĐT nữ Việt Nam bắt đầu trận đấu với bộ khung quen thuộc, trong đó đội trưởng Hải Yến chơi cao nhất trên hàng công. Phía sau là các vệ tinh Vạn Sự, Bích Thùy, Thanh Nhã. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn trong suốt hiệp đầu tiên.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam (áo đỏ) với Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra căng thẳng

Các cô gái Đài Loan (TQ) với lợi thế về thể hình, thể lực nhập cuộc chủ động. Phút 16, Su Yu Hsuan đi bóng và dứt điểm quá tốt, hoàn toàn không cho thủ môn Kim Thanh cơ hội cản phá. Nhờ vậy, Đài Loan (TQ) có bàn vượt lên.

Khoảng thời gian sau đó, ĐT Việt Nam dốc sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Rất nhiều cơ hội được các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc tạo ra. Phút 36, thủ môn Wang Yu Ting của Đài Loan mắc sai lầm, tạo điều kiện để Hải Yến đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, hậu vệ Chen Ying Hui đã kịp thời cản phá ngay trước khi bóng đi vào lưới.

Sau giờ nghỉ, ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn vì thể lực đi xuống. Phút 81, sau rất nhiều cơ hội tạo ra, Đài Loan có bàn thứ hai nhờ pha làm bàn của Minori Wakabayashi.

Nhưng ĐT Việt Nam không hề buông xuôi. Phút 85, pha phối hợp cực kỳ hiệu quả giúp đội bóng áo đỏ có bàn rút ngắn tỷ số. Vũ Thị Hoa căng ngang vừa tầm, tạo điều kiện để Thanh Nhã đệm bóng cận thành chính xác.

Đến phút bù giờ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có cơ hội bằng vàng để gỡ hòa. Ngọc Minh Chuyên bứt tốc thoát người cực kỳ ấn tượng, đối mặt với Wang Yu Ting. Tiếc rằng cú dứt điểm của cô lại không thắng được thủ môn bên phía Đài Loan. Vì thế, ĐT nữ Việt Nam phải nhận thất bại đáng tiếc ở trận ra quân.

Tỷ số chung cuộc: ĐT nữ Việt Nam 1-2 ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc) (hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn

ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã 85'

ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc): Su Yu Hsuan 16’, Minori Wakabayashi 81'

Đội hình thi đấu

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Huỳnh Như, Thu Thương, Nguyễn Thị Hòa, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Diễm My, Thu Xuân, Bích Thùy, Vạn Sự, Hải Yến

ĐT nữ Đài Loan (Trung Quốc): Wang Yu Ting, Chang Chi Ian, Liao Jie Ning, Minori Wakabayashi, Maho Tanaka, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin