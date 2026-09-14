Thái Lan chính thức gọi Chanathip, Supachok đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup
Đội tuyển Thái Lan gây chú ý khi gọi trở lại bộ đôi ngôi sao Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, chuẩn bị quyết đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.
🔥 Chanathip trở lại sau thành tích bất bại trước Việt Nam
Chiều ngày 14/9, đội tuyển Thái Lan đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat đều trở lại, trong khi chỉ còn 6 cầu thủ từ đội hình từng thua ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026.
Chanathip trở lại đội hình Thái Lan chuẩn bị đấu ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.
Sự trở lại của Chanathip Songkrasin là điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách tập trung lần này của ĐT Thái Lan. Tiền vệ kỳ cựu từng nhiều lần đối đầu ĐT Việt Nam và chưa từng nếm mùi thất bại trước "Những chiến binh sao vàng".
Trong 8 lần chạm trán ĐT Việt Nam, ngôi sao có biệt danh "Messi Thái Lan" có 4 chiến thắng và 4 trận hòa. Sự góp mặt của ngôi sao sinh năm 1993 vì thế được kỳ vọng giúp tuyến giữa Thái Lan có thêm kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến.
Bên cạnh Chanathip, Supachok Sarachat cũng được gọi trở lại trong thành phần của "Voi chiến" chuẩn bị "chiến dịch" FIFA ASEAN Cup 2026. Cầu thủ đang khoác áo Consadole Sapporo được xem là một trong những nhân tố tấn công đáng chú ý nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại. Trong khi đó, cầu thủ kỳ cựu Theerathon Bunmathan tiếp tục không có tên.
🔄 Thái Lan thay đổi mạnh sau thất bại trước Việt Nam
Danh sách 23 cầu thủ lần này cho thấy diện mạo ĐT Thái Lan đã có nhiều thay đổi so với đội hình tham dự chung kết AFF Cup 2026 trước ĐT Việt Nam. Chỉ 6 cầu thủ được giữ lại gồm Chaiyapol, Manuel Tom Bihr, Kakana Khamyok, Sarach Yooyen, Seksan Ratree và Teerasak Poeiphimai.
Đáng chú ý, nhiều gương mặt từng góp mặt trong đội hình Thái Lan đối đầu ĐT Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2026 không còn được triệu tập. Đây được xem như sự thay đổi tương đối lớn trong bối cảnh đội bóng xứ Chùa vàng hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026.
Ở hàng thủ, Thái Lan vẫn sở hữu những cầu thủ đáng chú ý như Jonathan Khemdee, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat và Nicholas Mickelson. Tuyến giữa có sự góp mặt của Chanathip, Supachok, Sarach Yooyen, Peeradol Chamrasamee và Seksan Ratree. Đây được xem là khu vực có nhiều lựa chọn đáng chú ý nhất của đội tuyển xứ Chùa vàng.
Trên hàng công, Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai và Supachai Chaided được trao cơ hội. Với sự trở lại của Chanathip và Supachok, Thái Lan kỳ vọng tạo ra diện mạo mới tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đặc biệt, hai cầu thủ này sẽ là những cái tên đáng được ĐT Việt Nam lưu ý ở trận quyết đấu ở bảng B vào 19h30 ngày 29/9 tại Bandung, Indonesia.
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Danh sách đội tuyển bóng đá Thái Lan chuẩn bị FIFA ASEAN Cup 2026
Thủ môn (3): Kampol Pathomakkakul (Rachaburi FC), Patiwat Khammai (Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United)
Hậu vệ (8): Krtisada Kaman, Waris Choolthong (BG Pathum United), Jonathan Khemdee (Rachaburi FC), Chaiyaphon Otton, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat (Port FC), Nattapong Sayriya (Chonburi FC), Nicholas Mickelson (SV Elversberg)
Tiền vệ (9): Kakana Khamyok (Bangkok United), Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen (BG Pathum United), Teerapat Pruetong, Supachok Sarachat (Consadole Sapporo), Peeradol Chamrasamee, Seksan Ratree (Port FC), Iklas Sanron, Anan Yodsangwal (Buriram United)
Tiền đạo (3): Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai (Port FC), Supachai Chaided (Buriram United).
ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 rất có thể sẽ mang theo lực lượng gồm 3 thủ môn Việt kiều sở hữu năng lực chuyên môn rất cao.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/09/2026 15:20 PM (GMT+7)