Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD)
(17h, 15/9) ĐT U23 Việt Nam mơ khởi đầu suôn sẻ tại vòng bảng của ASIAD 2026.
17h, 15/9 | CS Asset Minato
Điểm
Cao Văn Bình
Phạm Lý Đức
Đinh Quang Kiệt
Nguyễn Đức Anh
Nguyễn Phi Hoàng
Nguyễn Xuân Bắc
Nguyễn Thái Quốc Cường
Phạm Minh Phúc
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Ngọc Mỹ
Nguyễn Quốc Việt
Điểm
Abdulredha Shehab
Hamoud Al-Sanousi
Ahmed Khurshid
Bandar Al-Barazi
Ahmed Boudi
Montaser Abdul Salam
Ali Hassan
Muath Al-Asaimi
Eid Al-Azmi
Omar Al-Matar
Nasser Khader
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Điểm tựa kinh nghiệm của U23 Việt Nam
So với Kuwait, quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam có phần gấp gáp hơn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có thời gian ngắn tập trung trước khi bước vào trận mở màn, trong khi một số cầu thủ đáng chú ý như Đình Bắc, Công Phương không thể góp mặt.
U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Đây là lựa chọn phù hợp với định hướng tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở một sân chơi lớn. Điểm tích cực là nhiều gương mặt trong đội hình hiện tại đã không còn xa lạ với các giải đấu quốc tế.
Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt đều từng được thử sức ở những sân chơi trẻ khu vực và châu lục. Đặc biệt, một số cầu thủ vừa trải qua hành trình giành huy chương đồng U23 châu Á 2026. Kinh nghiệm đó có thể giúp U23 Việt Nam giảm bớt sức ép trong trận đấu mà đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ già dặn hơn.
Đối thủ chuẩn bị kỹ lưỡng
U23 Kuwait có sự chuẩn bị khá kỹ trước ASIAD 2026 khi đối thủ này đã sang Nhật Bản sớm để thích nghi với điều kiện thời tiết và nhịp sinh học. Đội bóng Tây Á cũng cho thấy tham vọng khi sử dụng đủ 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi.
Các cầu thủ như Al-Asaimi, Al-Salama và Al-Mubailish đều được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành của U23 Kuwait. Đây là những nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở khu vực tấn công, đồng thời mang đến cho đội bóng của HLV David Doniga kinh nghiệm cần thiết trong những thời điểm quyết định.
(17h, ngày 15/9, vòng bảng ASIAD 2026) Dù không có lực lượng mạnh nhất và chỉ có ít ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được kỳ vọng tạo khởi đầu thuận...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/09/2026 11:20 AM (GMT+7)