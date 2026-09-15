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Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam Asiad 2026

(17h, 15/9) ĐT U23 Việt Nam mơ khởi đầu suôn sẻ tại vòng bảng của ASIAD 2026.

     

17h, 15/9 | CS Asset Minato

U23 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD) - 1
U23 Kuwait
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD) - 1
Cao Văn Bình, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Mơ khởi đầu suôn sẻ (ASIAD) - 1
Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader

Điểm tựa kinh nghiệm của U23 Việt Nam

So với Kuwait, quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam có phần gấp gáp hơn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có thời gian ngắn tập trung trước khi bước vào trận mở màn, trong khi một số cầu thủ đáng chú ý như Đình Bắc, Công Phương không thể góp mặt.

U23 Việt Nam cũng không sử dụng cầu thủ quá tuổi. Đây là lựa chọn phù hợp với định hướng tạo cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm ở một sân chơi lớn. Điểm tích cực là nhiều gương mặt trong đội hình hiện tại đã không còn xa lạ với các giải đấu quốc tế.

Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt đều từng được thử sức ở những sân chơi trẻ khu vực và châu lục. Đặc biệt, một số cầu thủ vừa trải qua hành trình giành huy chương đồng U23 châu Á 2026. Kinh nghiệm đó có thể giúp U23 Việt Nam giảm bớt sức ép trong trận đấu mà đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ già dặn hơn.

Đối thủ chuẩn bị kỹ lưỡng

U23 Kuwait có sự chuẩn bị khá kỹ trước ASIAD 2026 khi đối thủ này đã sang Nhật Bản sớm để thích nghi với điều kiện thời tiết và nhịp sinh học. Đội bóng Tây Á cũng cho thấy tham vọng khi sử dụng đủ 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi.

Các cầu thủ như Al-Asaimi, Al-Salama và Al-Mubailish đều được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành của U23 Kuwait. Đây là những nhân tố có khả năng tạo khác biệt ở khu vực tấn công, đồng thời mang đến cho đội bóng của HLV David Doniga kinh nghiệm cần thiết trong những thời điểm quyết định.

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
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Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Thử thách ngày ra quân (ASIAD)
Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Thử thách ngày ra quân (ASIAD)

(17h, ngày 15/9, vòng bảng ASIAD 2026) Dù không có lực lượng mạnh nhất và chỉ có ít ngày chuẩn bị, U23 Việt Nam vẫn được kỳ vọng tạo khởi đầu thuận...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 11:20 AM (GMT+7)
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