Hấp dẫn ASIAD 16/9: Bóng chuyền nữ Việt Nam chờ thắng "3 sao", U23 Thái Lan gặp đối thủ khó

Ngày thi đấu 16/9 tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) chứng kiến guồng quay rộn ràng của các môn bóng tập thể. Bên cạnh màn ra quân mang tính giải tỏa của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, sân cỏ bóng đá nam sẽ nóng lên với những cuộc đối đầu nặng tính thực dụng của các đại diện Đông Nam Á và Đông Á.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Qatar ở trận ra quân ASIAD 2026

Bóng chuyền nữ Việt Nam, chờ vượt qua vũng lầy phong độ

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận mở màn gặp Qatar lúc 11h trưa nay với một thực tế không mấy êm ả. Dù mang tâm thế của đội bóng từng lọt top 4 châu Á kỳ trước, phong độ gần đây của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang bị đặt một dấu hỏi lớn sau chuỗi chệch choạc tại chặng 2 SEA V.League, tiêu biểu là trận thua ngược 1-3 ngỡ ngàng trước Philippines.

Đối đầu với một Qatar kém xa về đẳng cấp, mục tiêu tối thượng của tuyển Việt Nam chắc chắn là một chiến thắng cách biệt 3-0. Tuy nhiên, điều mà ban huấn luyện và người hâm mộ mưu cầu ở trận đấu này không chỉ nằm ở mặt tỷ số, mà là những thử nghiệm trên sa bàn chiến thuật. Đây là cơ hội bắt buộc để các cầu thủ trẻ thích nghi với áp lực của sân chơi lớn, tìm lại sợi dây liên lạc giữa các vị trí chủ lực và lấy lại sự tự tin vốn có.

Cùng giờ với trận đấu của Việt Nam, nhà đương kim vô địch Trung Quốc sẽ phô diễn sức mạnh ở trận gặp Philippines, trước khi hai đội bóng Thái Lan và Hàn Quốc lần lượt xuất trận lúc 14h để thiết lập cuộc đua điểm số gay cấn ngay ngày mở màn.

Bóng đá nam U23 Thái Lan - U23 Kyrgyzstan (14h): Voi chiến đối đầu với "khối bê tông" Trung Á

Nằm tại bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, trận ra quân của U23 Thái Lan mang ý nghĩa sống còn nếu muốn giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, đối thủ Kyrgyzstan chưa bao giờ là một thử thách dễ chịu cho lối chơi ban bật ngắn của người Thái.

U23 Thái Lan ra quân gặp U23 Kyrgyzstan

Cách đây hơn 3 tháng (3/6/2026), hai đội từng hòa nhau 1-1 trong một trận giao hữu. Hôm đó, Kyrgyzstan chơi phòng ngự kỷ luật thép, vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa của Omarov và ép Thái Lan phải trầy trật đến tận phút 82 mới có bàn gỡ của Yotsakorn Boorapha.

Kyrgyzstan đề cao thể lực, tranh chấp quyết liệt và sẵn sàng kéo thấp đội hình để bóp nghẹt khu trung tuyến. Nếu các tiền vệ như Sitta Boonla hay Kritpak Saengsawat không thể tạo ra đột biến trong phạm vi hẹp, "Voi chiến" rất dễ dính đòn hồi mã thương từ những pha phản công tốc độ của đối thủ.

U23 Trung Quốc - U23 Triều Tiên (17h): Trận chiến của kỷ luật sắt và thể lực

Trận cầu đinh của bảng B giữa chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Triều Tiên sẽ kích hoạt một bầu không khí nóng bỏng. Đây là cuộc đối đầu đầy duyên nợ với những thông số lịch sử vô cùng thú vị.

Trong 6 cuộc đối đầu được ghi nhận, Triều Tiên chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng tới 4 trận. Lối chơi của Triều Tiên dựa trên nền tảng thể lực dồi dào, tính tổ chức cực cao và không ngại va chạm.

Dù từng thua Triều Tiên với tỷ số đậm trong quá khứ, U23 Trung Quốc đã cho thấy cán cân bắt đầu thay đổi qua trận hòa 1-1 hồi tháng 3/2026. Với lợi thế sân nhà và chuỗi giữ sạch lưới ấn tượng gần đây nhờ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, Trung Quốc quyết tâm xóa bỏ cái dớp kỵ rơ trước đại diện Đông Á.

Hấp dẫn tứ kết bóng rổ nam

Bên cạnh các môn bóng đá và bóng chuyền, sàn đấu bóng rổ nam cũng sẽ bước vào loạt trận tứ kết sinh tử. Trận đấu sớm nhất lúc 8h giữa Jordan và Hàn Quốc là đại diện cho cuộc đụng độ nảy lửa giữa thể hình của khu vực Trung Đông và lối chơi tốc độ, ném rổ tầm xa của Đông Á. Các cặp đấu tiếp theo gồm Iran - Bahrain (11h), Trung Quốc - Saudi Arabia (14h) và trận đấu muộn lúc 17h20 giữa Đài Loan (Trung Quốc) gặp Nhật Bản.

Lịch thi đấu ASIAD ngày 16/9