Nóng nhất thể thao sáng 16/9: Ronaldo ngưỡng mộ Sinner

Ronaldo ngưỡng mộ Sinner

Ronaldo de Lima ở tuổi 49 dành tình yêu đặc biệt cho quần vợt. Cựu sao người Brazil bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Sinner.

Cụ thể, Ronaldo chia sẻ gần đây: "Quần vợt Italia đang trải qua giai đoạn tuyệt vời. Nhiều tay vợt của đất nước này đang gặt hái thành công, đặc biệt là Jannik Sinner. Tôi dành cho cậu ấy sự đồng cảm và ngưỡng mộ vô bờ. Tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội được trực tiếp xem một trận đấu của Sinner".

Ronaldo luôn ngưỡng mộ tài năng của Sinner

Jack Draper nghỉ hết năm 2026

Những rắc rối về chấn thương của Jack Draper vẫn tiếp diễn khi anh loại trừ khả năng trở lại thi đấu cho đến năm 2027. Cụ thể, tay vợt này chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi thường không thích viết nhiều chữ ở đây nhưng tôi muốn thông báo với mọi người rằng tôi đang hướng tới mục tiêu trở lại vào năm 2027.

Mùa hè năm ngoái, tất cả sự cống hiến và nỗ lực mà tôi đã dành cho môn thể thao này cuối cùng cũng được đền đáp. Mọi thứ đều diễn ra theo ý muốn của tôi và con đường phía trước dường như rất rõ ràng.

Tuy nhiên, một chấn thương phức tạp đã khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn và kể từ thời điểm đó, tôi đã nỗ lực hết sức để trở lại và cảm nhận được phong độ như trước đây trên sân đấu. Việc vượt qua nhiều thay đổi, khó khăn và đau đớn đã giúp tôi trưởng thành vượt bậc trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

"Tôi đang dành thời gian này để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, để khi trở lại, tôi sẽ sẵn sàng 100%. Quần vợt là niềm đam mê của tôi, vì vậy khi bước trở lại sân đấu, tôi muốn đảm bảo rằng không có điều gì cản trở tôi đạt được mục tiêu của mình".

Ben Shelton bị bắt gặp giải sầu tại quán bar tồi tàn ở thành phố New York

Ben Shelton đã đến quán bar bình dân ở thành phố New York để quên đi thất bại cay đắng trong trận chung kết US Open. Anh chụp ảnh cùng các fan nữ, tươi cười trong chiếc áo ba lỗ trắng và quần jeans rộng thùng thình. Trong bức ảnh khác, Shelton mặc thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài áo ba lỗ.

Conor Benn được ngôi sao đã giải nghệ thách đấu

Conor Benn đã được một cựu võ sĩ thách đấu. Đó là Luke Campbell, người từng giành huy chương vàng Olympic. Cụ thể, Luke Campbell cho biết: "Nếu anh ấy gặp khó khăn trong việc tìm đối thủ, tôi có thể sẽ trở lại. Đó có lẽ là một trận đấu sẽ khiến tôi hào hứng và lấy lại phong độ. Nếu họ muốn xem xét, cánh cửa luôn rộng mở".