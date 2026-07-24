Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026, xếp hạng U23 Việt Nam mới nhất

Bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản với 15 đội tuyển U23 tranh tài. Sau mỗi lượt trận vòng bảng, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng bại và các tiêu chí phụ theo quy định của ban tổ chức. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026, xếp hạng U23 Việt Nam