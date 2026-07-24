Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026, xếp hạng U23 Việt Nam mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 được cập nhật sau mỗi lượt đấu. Theo dõi thứ hạng của U23 Việt Nam và diễn biến cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản với 15 đội tuyển U23 tranh tài. Sau mỗi lượt trận vòng bảng, bảng xếp hạng sẽ được cập nhật dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng bại và các tiêu chí phụ theo quy định của ban tổ chức. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait.
Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.
Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026, xếp hạng U23 Việt Nam
|
Bảng A
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U23 Nhật Bản
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U23 Thái Lan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U23 Kyrgyzstan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|U23 Hồng Kông
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng B
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U23 Trung Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U23 UAE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U23 Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|U23 Triều Tiên
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng C
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U23 Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U23 Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U23 Philippines
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
4
|U23 Kuwait
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
Bảng D
|
TT
|
Đội bóng
|
ST
|
T
|
H
|
B
|
BT
|
BB
|
HS
|
Đ
|
1
|U23 Hàn Quốc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
2
|U23 Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|
3
|U23 Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
U23 Việt Nam đã tránh khỏi những đối thủ khó chịu ở vòng bảng ASIAD 2026. Trái lại, ĐT nữ Việt Nam phải đụng độ nhiều chông gai.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 11:20 AM (GMT+7)