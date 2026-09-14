HLV Polking và Đình Bắc tiết lộ mục tiêu trận ra quân C1 châu Á

Ngày 14-9, tại sân vận động Panasonic Suita (Osaka, Nhật Bản) diễn ra buổi họp báo chính thức trước trận mở màn bảng đấu AFC Champions League Elite giữa Gamba Osaka và CLB Công an Hà Nội.

Phát biểu tại họp báo, HLV Alexandre Polking khẳng định: "Đây là dịp trọng đại khi một CLB Việt Nam thi đấu tại đấu trường C1 châu Á danh giá".

Nhà cầm quân người Brazil bày tỏ tôn trọng đối thủ song đồng thời thể hiện quyết tâm cùng đội nhà đạt kết quả có lợi.

"Gamba Osaka rất mạnh, nhưng Công an Hà Nội có sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khát khao khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt để giành điểm số thuận lợi", HLV Polking nói.

HLV Polking và tiền đạo Đình Bắc thể hiện quyết tâm giành điểm trên sân Gamba Osaka (Ảnh: CAHN FC)

Cùng tham dự họp báo, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhấn mạnh cho biết toàn đội đã sẵn sàng 100% tinh thần và thể lực.

"Dù đối thủ có lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ tập trung vào chính mình. Tôi cùng toàn đội quyết tâm cống hiến một màn trình diễn tốt nhất để mang về kết quả tích cực, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập CLB Công an Hà Nội", Đình Bắc nói.

Trận Gamba Osaka - Công an Hà Nội sẽ diễn ra lúc 17h ngày 15-9 (giờ Hà Nội), thuộc lượt trận 1/8 vòng bảng khu vực Đông Á Cúp C1 châu Á 2026/27. Tại đây, 16 đội khu vực Đông Á bốc thăm xếp cặp đá 8 trận (4 trận sân nhà, 4 trận sân khách), chọn 8 đội có thành tích tốt nhất lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Trong lần đầu tiên góp mặt đấu trường số 1 châu Á, mục tiêu của CLB Công an Hà Nội là thi đấu với quyết tâm cao nhất, nỗ lực giành từng điểm số lịch sử, thể hiện hình ảnh đẹp và dần khẳng định vị thế CLB cũng như của bóng đá Việt Nam tại châu lục.