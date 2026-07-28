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Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026, xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Asiad 2023 Đội tuyển nữ Việt Nam

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất. Theo dõi vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng E cùng cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với 12 đội tuyển chia thành 3 bảng E, F và G. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026, xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam

Bảng E

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0

2

 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0

3

 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0

4

 Đài Loan (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng F

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0

2

 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0

3

 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0

4

 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng C

TT

Đội bóng

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0

2

 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0

3

 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

4

 Hong Kong (Trung Quốc) 0 0 0 0 0 0 0 0

Lộ ứng viên nặng ký thay HLV Mai Đức Chung nắm quyền đội tuyển nữ Việt Nam
Lộ ứng viên nặng ký thay HLV Mai Đức Chung nắm quyền đội tuyển nữ Việt Nam

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc được đánh giá là ứng viên tiềm năng thay HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 15:26 PM (GMT+7)
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