Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026, xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với 12 đội tuyển chia thành 3 bảng E, F và G. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026, xếp hạng đội tuyển nữ Việt Nam