Mỹ nữ Hollywood cởi sạch đồ đóng quảng cáo, "nữ hoàng" điền kinh lập tức chỉ trích

Trận chiến truyền thông nổ ra dữ dội giữa minh tinh Hollywood Sydney Sweeney và hàng loạt nữ vận động viên đỉnh cao thế giới liên quan đến một chiến dịch quảng cáo cá cược thể thao khỏa thân táo bạo.

Amy Hunt (bên phải) lên tiếng chỉ trích nhưng Sweeney (bên trái) chẳng quan tâm

Cái bắt tay gây bão và ý tưởng khỏa thân 100%

Nữ diễn viên 29 tuổi Sydney Sweeney vừa gây chấn động mạng xã hội khi xuất hiện khỏa thân hoàn toàn trong đoạn trailer quảng cáo cho nền tảng thể thao. Trong video, ngôi sao Hollywood khéo léo dùng các dụng cụ thể thao như bóng bầu dục, gậy khúc côn cầu, vợt tennis và quả bóng rổ để che đi những vùng nhạy cảm.

Đáng chú ý, ông Jacob Fortinsky, CEO của nền tảng này tiết lộ chính Sydney Sweeney (người nắm giữ cổ phần tại công ty này) là tác giả của ý tưởng cởi đồ. Nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ cô không thoải mái với các nền tảng khác, nơi người ta bàn về "màu đồ lót của cô", nên quyết định tạo ra một chiến dịch táo bạo để hướng sự tập trung hoàn toàn vào thể thao.

Làn sóng phẫn nộ từ dàn sao Olympic: "Cú tát vào mặt thể thao nữ"

Ngay sau khi đoạn quảng cáo giả tưởng lan truyền với tốc độ chóng mặt, hàng loạt ngôi sao thể thao phái nữ đã đồng loạt lên tiếng tẩy chay mạnh mẽ. Họ cáo buộc Sweeney đang "tình dục hóa" thể thao nữ, bôi nhọ những nỗ lực bình đẳng giới.

- Amy Hunt (Nữ hoàng tốc độ Vương quốc Anh): Ngay sau khi về đích thứ 4 ở nội dung 200m chung kết Ultimate Championship tại Budapest, nhà vô địch châu Âu đã thẳng thắn gửi thông điệp trên BBC Sport: "Sydney Sweeney, hãy nhìn xem phụ nữ trong thể thao thực sự trông như thế nào. Đó là cơ bắp, là sự chăm chỉ, máu, mồ hôi và nước mắt!".

- Ariarne Titmus (Huyền thoại bơi lội Olympic): Kỷ lục gia người Úc không giấu nổi sự tức giận trên Instagram: "Tôi cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đây là một cú tát vào mặt mọi phụ nữ đã cống hiến cả đời cho thể thao. Tại sao chúng ta vẫn sống trong một thế giới mà cơ thể phụ nữ bị thương mại hóa và thể thao nữ bị tình dục hóa như vậy?".

- Lauren Bell (Ngôi sao cricket tuyển Anh): Nữ tuyển thủ cũng công khai bày tỏ sự phản đối bằng cách chia sẻ lại các bài viết chỉ trích chiến dịch này. Cựu tay vợt Zuzia Dziewiecka cay đắng bình luận: "Chúng tôi mất hàng năm trời chiến đấu để được tôn trọng bằng tài năng, sức mạnh chứ không phải bị giảm giá trị xuống chỉ còn là những thân xác trần trụi".

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới thể thao, Sweeney hoàn toàn không tỏ ra hối lỗi hay nhượng bộ. Trên trang cá nhân, cô lập tức tung ra đòn phản pháo mang tính logic để chứng minh sự "tiêu chuẩn kép" của dư luận.

Nữ diễn viên đã chia sẻ lại hàng loạt hình ảnh trong quá khứ của các vận động viên huyền thoại từng khỏa thân 100% cho các tạp chí thể thao lớn. Danh sách này bao gồm những biểu tượng nữ quyền và thể thao như nhà vô địch World Cup Megan Rapinoe, cựu số 1 tennis thế giới Caroline Wozniacki, và thậm chí cả siêu sao bóng bầu dục nam Jason Kelce.