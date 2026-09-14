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U23 Việt Nam "chốt" mục tiêu ở ASIAD, HLV Đinh Hồng Vinh nói rõ nhiệm vụ đầu tiên

Sự kiện: U23 Việt Nam Asiad 2026

Trước ngày U23 Việt Nam bước vào trận ra quân môn bóng đá nam ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng bước vào thử thách tại bảng C.

     

U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn

Chia sẻ tại cuộc họp báo trước các trận đấu ở bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 tại Nhật Bản, , HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá tích cực về điều kiện sinh hoạt và tập luyện của U23 Việt Nam tại Nagoya. “Đây là một thành phố rất xinh đẹp và sạch sẽ. Chúng tôi cũng rất ấn tượng với công tác tổ chức chu đáo của ban tổ chức, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho đến sân bãi tập luyện”, HLV Đinh Hồng Vinh nói.

HLV Đinh Hồng Vinh (phải) tham dự họp báo ngày 14/9.

HLV Đinh Hồng Vinh (phải) tham dự họp báo ngày 14/9.

HLV trưởng của U23 Việt Nam cũng cho rằng thời tiết nóng và độ ẩm cao tại Nagoya không phải vấn đề quá lớn đối với đội: “Thực tế, điều kiện thời tiết tại Nagoya khá tương đồng với thời tiết hiện tại ở Việt Nam khi cũng đang bước vào mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là trở ngại lớn đối với việc thích nghi của toàn đội”.

Sáng 14/9, Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã tổ chức buổi họp chuyên môn, xem băng hình và phân tích các đối thủ tại bảng C. Toàn đội tập trung nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời hoàn thiện những phương án chiến thuật cho trận đấu đầu tiên.

Cũng trong buổi họp này, U23 Việt Nam tiến hành bầu Ban cán sự. Hậu vệ Phạm Lý Đức được tín nhiệm trao băng đội trưởng, trong khi Cao Văn Bình, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn giữ vai trò đội phó.

🔥 HLV Đinh Hồng Vinh muốn U23 Việt Nam đi xa

Chiều 14/9, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận ra quân, đồng thời tham quan sân Nagoya City Minato, địa điểm tổ chức các trận đấu tại bảng C. Do các đội không được tập luyện tại sân thi đấu chính để bảo vệ mặt cỏ, việc tham quan sân giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm thời gian làm quen với không gian thi đấu trước khi chính thức tranh tài.

U23 Việt Nam "chốt" mục tiêu ở ASIAD, HLV Đinh Hồng Vinh nói rõ nhiệm vụ đầu tiên - 2

Về mục tiêu tại ASIAD 2026, HLV Đinh Hồng Vinh không giấu tham vọng cùng U23 Việt Nam tiến càng xa càng tốt. Tuy nhiên, ông xác định đội cần giải quyết từng mục tiêu cụ thể, với nhiệm vụ đầu tiên là vượt qua vòng bảng. “Chúng tôi luôn hướng đến việc đi xa nhất có thể. Tôi và các học trò sẽ nỗ lực tối đa qua từng trận đấu, luôn tôn trọng đối thủ và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất.

Mục tiêu quan trọng đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tiếp tục nỗ lực tiến sâu hơn nữa tại giải đấu”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Đội sẽ gặp Kuwait trong trận ra quân ngày 15/9, tiếp đến là cuộc đối đầu Philippines ngày 18/9 trước khi chạm trán Uzbekistan ngày 22/9.

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Trước 21:15 ngày 20/09
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Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 13:30 PM (GMT+7)
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