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Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Kịch tính hiệp 2, điên rồ sút 27 vào 1 (ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 U23 Việt Nam

(Bảng C bóng đá nam) U23 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Kuwait trong trận ra quân ASIAD 2026. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chỉ có thể ghi được 1 bàn thắng.

     

Bất chấp trời mưa rất to, U23 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 4, Phi Hoàng tung cú sút đi vọt xà ngang trong gang tấc sau đường chuyền từ Thanh Nhàn. Chỉ í phút sau, đến lượt Lê Phát có hai pha dứt điểm liên tiếp đưa bóng trúng cột dọc rồi xà ngang khung thành U23 Kuwait.

Minh Phúc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp 1

Minh Phúc bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở cuối hiệp 1

Phải đến phút 23, U23 Kuwait mới tạo ra được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Al Abdulsalam đoạt bóng ở gần vòng cấm trước khi tung cú sút rất căng, nhưng thủ môn Văn Bình đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thêm lần nữa có dịp ăn mừng hụt khi Thanh Nhàn tung cú sút trúng cột dọc. Ít phút sau, Quốc Cường có hai cơ hội liên tiếp nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác. Tấn công không ghi được bàn, U23 Việt Nam suýt phải trả giá ở phút 41 sau sai lầm chuyền hỏng. Al Qaisi dễ dàng loại bỏ Nguyên Hoàng, rất may cho U23 Việt Nam là thủ môn Văn Bình đã cản phá xuất sắc trong pha đối mặt.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam tạo ra thêm một cơ hội ngon ăn nữa. Quốc Cường tung đường chuyền như đặt vào vòng cấm, tiếc rằng Minh Phúc lại không thể đánh bại thủ môn Shehab trong pha đối mặt.

Đầu hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Thanh Nhàn dứt điểm hụt trong vòng cấm vô tình tìm tới Lê Phát ở vị trí thuận lợi, nhưng số 16 của U23 Việt Nam lại dứt điểm cận thành trúng thủ môn Shehab.

Phung phí cơ hội, U23 Việt Nam phải nhận bàn thua ở phút 78. Từ quả treo bóng của Boodai bên cánh trái, Al Matar bật cao đánh đầu đập đất làm bó tay thủ môn Văn Bình. Nhưng chỉ hai phút sau, bộ đôi vào sân thay người là Văn Thuận và Ngọc Mỹ đã tạo nên bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam trong một pha phạt góc.

Ngọc Mỹ ghi bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam

Ngọc Mỹ ghi bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam

Tuy nhiên, một bàn thắng vẫn là quá ít ỏi so với những cơ hội mà U23 Việt Nam tạo ra. Văn Thuận khép lại màn trình diễn thiếu may mắn của U23 Việt Nam bằng cú dứt điểm trúng xà ngang ở những giây bù giờ cuối trận.

Một trận hòa đáng tiếc của U23 Việt Nam. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm đứng đầu bảng C với 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng đứng thứ hai khi cùng có 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: U23 Việt Nam 1-1 U23 Kuwait (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

U23 Việt Nam: Ngọc Mỹ (80', Văn Thuận)

U23 Kuwait: Al Matar (78', Boodai)

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt

U23 Kuwait: Shehab, Al Enezi, Al Mehtab, Al Barazi, Eisa, Al Abdulsalam, Al Sharifi, Al Matar, Al Mutairi, Al Embailesh, Al Qaisi

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Kịch tính hiệp 2, điên rồ sút 27 vào 1 (ASIAD) - 3 U23 Việt Nam U23 Kuwait Kết quả bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Kịch tính hiệp 2, điên rồ sút 27 vào 1 (ASIAD) - 4

Sút khung thành
27 (6)
10 (5)
Thời gian kiểm soát bóng
63%
37%
Phạm lỗi
7
12
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
2
1
Phạt góc
8
4

8

Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

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Atlético Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Tiếc nuối xà ngang (ASIAD) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam - U23 Kuwait: Tiếc nuối xà ngang (ASIAD) (Hết giờ)

(Bảng C bóng đá nam) Văn Thuận dứt điểm trúng xà ngang U23 Kuwait trong thời gian bù giờ cuối trận.

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Theo Sỹ Ánh - Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 18:04 PM (GMT+7)
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