ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự ASIAD 2026 còn bao nhiêu gương mặt giành hạng 4 ở ASIAD trước?

Tại ASIAD 2026, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Qatar, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Qatar lúc 11h00 ngày 16/9 (giờ Việt Nam) trước khi lần lượt đối đầu Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Tại ASIAD 19, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm nên cột mốc chưa từng có khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Khi đó, đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sở hữu nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy…

Trần Thị Thanh Thúy là gương mặt kỳ cựu và là đội trưởng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VFV

Tuy nhiên, sau 3 năm, lực lượng đội tuyển đã có sự biến động đáng kể. Trong số những cầu thủ từng giành hạng 4 ASIAD 19, hiện chỉ còn 4 cầu thủ tiếp tục đồng hành gồm đội trưởng kiêm chủ công Trần Thị Thanh Thúy, chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, libero Nguyễn Khánh Đang và phụ công Trần Thị Bích Thủy. Đây đều là những nhân tố từng trải qua các trận đấu căng thẳng với những đối thủ hàng đầu châu lục như Trung Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan.

Sự hiện diện của Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chủ công sinh năm 1997 vẫn là điểm tựa lớn nhất về chuyên môn, đặc biệt ở khả năng tấn công biên, phát bóng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong khi đó, Võ Thị Kim Thoa giúp đội tuyển duy trì sự ổn định ở vị trí chuyền hai, còn Nguyễn Khánh Đang mang đến sự chắc chắn trong khâu phòng thủ.

Điểm đáng chú ý trong danh sách dự ASIAD 2026 là sự xuất hiện của 8 gương mặt chưa từng tham dự Đại hội thể thao châu Á. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để bóng chuyền nữ Việt Nam trẻ hóa lực lượng. Bùi Thị Ánh Thảo, Phạm Quỳnh Hương (chủ công); Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh, Lưu Thị Huệ (phụ công); Nguyễn Thị Trà My (đối chuyền); Vi Thị Yến Nhi (chuyền hai); và Lê Thị Yến (libero) sẽ có lần đầu trải nghiệm sân chơi đỉnh cao của châu lục.

Việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ cho thấy bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới một chu kỳ phát triển mới. Sau thành công tại ASIAD 19, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không thể mãi phụ thuộc vào thế hệ Trần Thị Thanh Thúy, bởi khoảng cách trình độ với các đội mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan vẫn còn rất lớn. Việc tích lũy kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ là bước chuẩn bị quan trọng cho những giải đấu lớn trong tương lai.

Danh sách ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026. Ảnh: VFV

Dù vậy, ASIAD 2026 cũng đặt ra không ít thử thách. Bóng chuyền nữ châu Á đang có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, trong khi Việt Nam phải giải quyết bài toán duy trì sức mạnh tấn công bởi Trần Thị Thanh Thúy không còn ở trạng thái sung mãn nhất như giai đoạn đỉnh cao. Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ trẻ cần nhanh chóng thích nghi với áp lực của một giải đấu mà mỗi sai lầm đều có thể quyết định kết quả trận đấu.

Hy vọng của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 sẽ nằm ở sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu các trụ cột phát huy vai trò dẫn dắt, còn những gương mặt mới tự tin thể hiện năng lực, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu tái lập thành tích lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á.

ASIAD 2026 không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích, mà còn là bài kiểm tra cho quá trình chuyển giao thế hệ của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Một thế hệ mới đang được trao cơ hội để tiếp nối dấu ấn lịch sử mà các đàn chị đã tạo dựng cách đây 3 năm.

Tại ASIAD 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận được sự hỗ trợ của các trợ lý Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, chuyên gia thể lực Karl Lim và cán bộ thống kê dữ liệu Vũ Hồng Đăng.