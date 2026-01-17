Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Ngoại hạng Anh là giải đấu "hỗn loạn" nhất châu Âu, cạnh tranh quá khốc liệt

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Arsenal

Người hâm mộ Ngoại hạng Anh đang chứng kiến mùa giải cạnh tranh đến mức hỗn loạn. Gần như mọi đội bóng đều còn cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới. Vậy, vấn đề do đâu?

   

📺 Những trận đấu không bàn thắng ngày đầu năm 2026

Crystal Palace hòa Fulham 1-1. Còn Liverpool, Leeds United, Sunderland, Man City, Tottenham và Brentford cộng lại ghi được bao nhiêu bàn? Họ không ghi nổi một bàn nào! Trong tổng cộng 360 phút thi đấu của tám đội tại Premier League ngày mùng 1 Tết Dương lịch, chỉ hai lần bóng nằm gọn trong lưới.

Man City bị Sunderland cầm hòa ngày đầu năm mới, mở ra chuỗi 3 trận toàn hòa với "Man xanh"

Man City bị Sunderland cầm hòa ngày đầu năm mới, mở ra chuỗi 3 trận toàn hòa với "Man xanh"

Những đội đã vô địch 8 mùa Premier League gần nhất (Man City và Liverpool) không ghi nổi bàn trước hai tân binh (Sunderland và Leeds). Đội sở hữu sân vận động mới hoành tráng nhất giải (Tottenham) không thể ghi bàn trước đội bóng mà họ đã cuỗm HLV trưởng từ đầu mùa (Brentford). Và Crystal Palace được xem là “ngựa ô vượt kỳ vọng” của mùa giải thì… bị Fulham dứt điểm nhiều hơn ngay trên sân nhà.

😴 Bóng đá kém chất lượng trong hơn 10 năm?

Với chất lượng tấn công bóng sống (open play) của Premier League đang ở mức thấp nhất hơn một thập kỷ, rất có thể bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa và đi tới kết luận: “Giải đấu này chán thật”.

Sự hỗn loạn của Premier League 2025/26 còn thể hiện ở khía cạnh, gần như mọi đội bóng đều còn cơ hội dự Champions League. Ngoài Arsenal ra, có đội nào thực sự mạnh không? "Pháo thủ" đang thắng 5 vòng đấu liên tiếp, còn đội duy nhất khác có chuỗi thắng tính đến trước vòng 21, chỉ là Newcastle – với vỏn vẹn 2 trận.

Nhưng sau khi uống cà phê hoặc tỉnh táo hơn trước giờ ngủ tối, bạn có thể nghĩ ngược lại: cùng những dữ kiện đó, ta hoàn toàn có thể lập luận điều ngược lại, đúng không?

Có khi không phải vì không có đội mạnh – mà là ai cũng mạnh tương đương. Bởi thế, các trận đấu giữa những đội cùng đẳng cấp thường xuyên dẫn tới thế trận chiến thuật chặt chẽ, bế tắc.

Ngoại hạng Anh là giải đấu "hỗn loạn" nhất châu Âu, cạnh tranh quá khốc liệt - 2

❌ Lập luận: Premier League đang… kém chất lượng

Nếu các đội không còn ghi bàn được từ bóng sống, thì rõ ràng có vấn đề. Nói thẳng: họ không đủ giỏi để làm điều khó nhất trong bóng đá – ghi bàn mà không cần bóng chết hay bài vở định sẵn.

Sự sa sút này thể hiện rõ nhất ở nhóm đầu bảng.

Dùng chỉ số hiệu số bàn thắng kỳ vọng (xG differential) để đo chất lượng cơ hội tạo ra và phải nhận:

- Từ mùa 2009/10 tới mùa trước, theo Stats Perform, có 64 đội Premier League đạt hiệu số bàn thắng kỳ vọng +0,5 trở lên mỗi trận – trung bình 4 đội/mùa.

- Mùa này chỉ có 2 đội, và chưa mùa nào trong dữ liệu có ít hơn 3.

- Ngay cả mùa trước (Liverpool vô địch với chỉ 84 điểm), vẫn có 5 đội đạt mốc này – chính là top 5 bảng xếp hạng.

Ở đáy bảng thì sao? Wolves mới có 7 điểm sau 21 trận, thành tích tệ thứ hai lịch sử Premier League. Dù vậy, họ đã thắng West Ham 3-0 với 9 cú sút trúng đích, không để lọt lưới. Đội “kẹt giữa” hai CLB này thậm chí còn tệ hơn: kể từ 2009, chỉ hai đội có hiệu số bàn thắng kỳ vọng mỗi trận tệ hơn Burnley hiện tại (-1,08).

Ngoại hạng Anh là giải đấu "hỗn loạn" nhất châu Âu, cạnh tranh quá khốc liệt - 3

🌍 Ra châu Âu là… đá hay hơn?

Mùa này, kết quả tự nói lên tất cả:

Tại Champions League:

- Arsenal bóp nghẹt Bayern Munich và Atletico Madrid tại London.

- Man City thắng Napoli trên sân nhà, hạ Real Madrid ngay tại Bernabeu.

- Liverpool thua sốc PSV ở Anfield nhưng thắng cả hai đội bóng Madrid (Real và Atletico) cũng như Inter ngay trên sân khách.

- Chelsea đè bẹp Barcelona 3-0.

- Newcastle và Tottenham có hiệu số Champions League tốt hơn Premier League.

Nếu vòng bảng Champions League kết thúc lúc này, cả 6 đại diện Premier League đều nằm trong top 15 và giành vé đi tiếp.

Tại Europa League:

- Nottingham Forest có hiệu số bàn thắng kỳ vọng cao thứ hai.

- Aston Villa thắng 5, thua 1 trận.

Tại Conference League:

- Crystal Palace là đội duy nhất có hiệu số bàn thắng kỳ vọng trên +9.

👉 Khi gần như mọi đội Premier League đá tốt hơn khi ra châu Âu, thật khó để nói giải đấu này đang sa sút. Có thể bóng đá không “đã mắt”, nhưng tính cạnh tranh thì cao hơn bao giờ hết.

Arsenal quật ngã Bayern Munich ở Champions League

Arsenal quật ngã Bayern Munich ở Champions League

💰 Tiền nhiều, chia đều khiến giải đấu trở nên cân bằng

Premier League sở hữu bản quyền truyền hình giá trị nhất châu Âu và chia tiền công bằng hơn hẳn các giải khác. Trong 30 CLB giàu nhất thế giới, có 16 đội đến từ Premier League.

Big Six (Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, MU và Tottenham) vẫn vượt trội về quỹ lương (tỷ lệ khoảng 2,5:1), nhưng phần còn lại của giải đấu giàu lên nhanh hơn. 10 năm trước, Big Six nắm 29% top 300 cầu thủ giá trị nhất thế giới; phần còn lại của Premier League chỉ có 7%.Giờ đây, Big Six vẫn 29% – nhưng phần còn lại đã vọt lên 18%.

Những cầu thủ từng đá cho AC Milan hay Dortmund giờ xuất hiện ở… Crystal Palace hay Fulham.

Kết quả đem lại là gì? Sau 20 vòng đấu, khoảng cách giữa hạng 5 và hạng 14 chỉ là 4 điểm. Vì thế, Premier League không dở, chỉ là đang đông vui hơn bao giờ hết!

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

17/01/2026 09:05 AM (GMT+7)
