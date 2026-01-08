Haaland không gánh nổi Man City sa sút, cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ?

🎯 Haaland ghi bàn… nhưng vẫn quá phung phí

Erling Haaland có cơ hội giúp Man City rút ngắn khoảng cách xuống còn ba điểm với đội đầu bảng Arsenal, nhưng tiền đạo người Na Uy lại không tận dụng được những tình huống quyết định. Dù thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số ở phút 41 – chấm dứt chuỗi ba trận tịt ngòi – Haaland sau đó liên tục gây thất vọng với các pha dứt điểm thiếu sắc bén.

Haaland đá penalty mở tỷ số cho Man City

Cơ hội ngon ăn nhất đến ở cuối trận, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Rayan Cherki đặt Haaland vào tư thế không thể thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cú sút của số 9 lại đi thẳng vào vị trí thủ môn Brighton. Một pha bóng khiến cả Etihad chỉ biết ôm đầu.

🧠 Man City kiểm soát thế trận, nhưng bế tắc ở 1/3 cuối sân

Đúng với phong cách quen thuộc, Man City áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, dồn Brighton về phần sân nhà. Jeremy Doku là điểm sáng hiếm hoi bên hành lang trái, liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách bằng tốc độ và kỹ thuật.

Chính Doku là người tạo ra bước ngoặt ở hiệp một, khi anh xâm nhập vòng cấm, ngoặt bóng khéo léo khiến Diego Gomez phạm lỗi, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngoài khoảnh khắc đó, hàng thủ kín kẽ của Brighton đã khiến các mũi nhọn Man City rơi vào trạng thái bế tắc.

Bernardo Silva cũng có một tình huống xử lý thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội dọn cỗ cho Haaland nhân đôi cách biệt – chi tiết nhỏ nhưng phản ánh cả trận đấu của Man City.

Bản thân Haaland cũng có trận đấu không thực sự tốt

🌊 Brighton trừng phạt sai lầm, Man City trả giá

Sang hiệp hai, Brighton cho thấy vì sao họ luôn là đối thủ khó chịu. Kaoru Mitoma với pha xử lý thông minh ở rìa vòng cấm đã tạo ra khoảng trống quý giá, trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, san bằng tỷ số 1-1 ở phút 60.

Bàn thua này khiến Man City rơi vào trạng thái nôn nóng. Đội chủ nhà dồn ép dữ dội trong phần còn lại của trận đấu, tạo ra vô số cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của hàng thủ Brighton khiến mọi nỗ lực đều bất thành.

📉 Ba trận hòa liên tiếp – hồi chuông báo động cho Pep

Một đêm đầy căng thẳng và thất vọng nữa với Man City. Ba trận hòa liên tiếp ở Premier League không chỉ khiến họ đánh rơi điểm số, mà còn làm lung lay nghiêm trọng hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Các học trò của HLV Pep Guardiola không thu về kết quả tốt

Khi Haaland kém duyên, Foden mất hút và những cơ hội cứ trôi qua trong tiếc nuối, câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu cuộc đua vô địch của Man City đã thực sự “toang”? Pep Guardiola chắc chắn còn nhiều việc phải làm, nhưng thời gian thì không chờ ai.

Vào lúc 3h ngày 9/1 (giờ Hà Nội), Arsenal tiếp Liverpool trên sân nhà. Nếu đội bóng của HLV Mikel Arteta có thể hạ gục nhà đương kim vô địch đang sa sút và gia tăng cách biệt với Man City lên 8 điểm (hiện Arsenal có 48 điểm, Man City 43 điểm), cơ hội để chấm dứt cơn khát Ngoại hạng Anh của "Pháo thủ" sẽ trở nên khả thi hơn bao giờ hết.