Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Giải U23 châu Á 2026

(18h30, 16/1, Tứ kết) Đương kim vô địch U23 Nhật Bản với đội hình sung sức và đẳng cấp vượt trội được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ lỏng lẻo của U23 Jordan.

U23 Châu Á | 18h30, 16/01 | King Abdullah Sports City

U23 Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á) - 1
U23 Jordan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á) - 1
Araki, Sekitomi, Ichihara, Nagano, Mori, Ozeki, Kawai, Yokoyama, Sato, Kume, Nwadike
Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á) - 1
Odeh Burhan Shehade, Ali Ahmad Ali, Saleh Mohammad, Mahmoud Mohammad, Hashem Zaid, Abdallah Abdul Hafez, Ahmad Ayman Muhamad, Arafat Mohammad Fahid, Khaldoon Mohammad

U23 Nhật Bản bước vào tứ kết với tư thế của một "kẻ hủy diệt". Sau khi sớm giành vé với những chiến thắng thuyết phục trước U23 Syria và đặc biệt là màn vùi dập U23 UAE 3-0, "Samurai xanh" đã chủ động dưỡng sức cho các trụ cột ở lượt cuối gặp Qatar.

Với sơ đồ 4-2-3-1 vận hành trơn tru, U23 Nhật Bản sở hữu khả năng công thủ toàn diện. Sự cơ động của tiền vệ Ozeki và khả năng kiến tạo, săn bàn sắc bén của hộ công Sato tạo nên sức công phá đáng sợ cho nhà đương kim vô địch.

Trực tiếp bóng đá U23 Nhật Bản - U23 Jordan: Đẳng cấp nhà vua, giải mã "ngựa ô" (U23 châu Á) - 1

Phía bên kia, U23 Jordan là một bất ngờ thú vị. Sau cú sốc thua U23 Việt Nam ngày ra quân, họ đã lách qua khe cửa hẹp nhờ màn ngược dòng kịch tính trước U23 Saudi Arabia. Việc lần đầu vượt qua vòng bảng sau nhiều năm giúp tâm lý thầy trò HLV Omar Njhi trở nên thoải mái và hưng phấn.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ là khó san lấp. U23 Jordan để lộ điểm yếu chí mạng nơi hàng thủ khi đã nhận tới 4 bàn thua. Hệ thống phòng ngự của họ thường xuyên để lộ khoảng trống ở cả hai biên lẫn trung lộ - điều mà U23 Việt Nam từng khai thác thành công.

Đối đầu với một U23 Nhật Bản sung mãn về thể lực và đa dạng trong miếng đánh, hàng thủ mong manh của Jordan khó lòng đứng vững. Thống kê cũng chỉ ra U23 Jordan thường chơi rất rát (4/5 trận gần nhất có trên 5 thẻ vàng), nhưng sự quyết liệt đó có lẽ là chưa đủ để ngăn cản sức mạnh của nhà vua.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Theo Minh Nhật

Nguồn: [Link nguồn]

-16/01/2026 12:18 PM (GMT+7)
