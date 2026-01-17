Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Carrick phớt lờ chỉ trích của Roy Keane nhắm vào vợ, tập trung "giải cứu" MU

Sự kiện: Manchester United Manchester City Premier League 2025-26

HLV Michael Carrick khẳng định ông không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích của Roy Keane nhắm vào vợ mình, đồng thời cho rằng các phát ngôn từ những cựu cầu thủ MU sẽ không làm anh bận tâm.

   

Carrick phớt lờ chỉ trích của Roy Keane nhắm vào vợ

Carrick sẽ ra mắt HLV tạm quyền của MU bằng trận gặp Man City vào 19h30 ngày 17/1 (giờ Việt Nam), trong bối cảnh xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều từ một số đồng đội cũ. Đáng chú ý, cựu đội trưởng MU Roy Keane đã bất ngờ công kích Lisa, vợ của Carrick, cho rằng cô có “cái miệng quá to” khi khơi lại mối thù trên mạng xã hội từ năm 2014.

Carrick phớt lờ chỉ trích của Roy Keane nhắm vào vợ, tập trung "giải cứu" MU - 1

Carrick làm HLV tạm quyền của MU đến hết mùa giải

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận, Carrick tỏ ra bình thản: “Điều đó không làm tôi bận tâm. Họ không tạo thêm áp lực cho tôi, tôi không cảm thấy như vậy. Có rất nhiều ý kiến xung quanh, có tích cực, có không mấy tích cực. Nhưng tất cả đều không liên quan tới những gì tôi tập trung”.

Nhà cầm quân 44 tuổi nhấn mạnh: “Tôi biết chúng tôi cần cải thiện điều gì, muốn làm việc với cầu thủ như thế nào. Trên đời luôn có nhiều điều để nói, đó là cách thế giới vận hành. Tôi sẽ không chú ý quá nhiều. Với tôi, điều quan trọng nhất là cầu thủ và ban huấn luyện, là tập trung vào cách chúng tôi sẽ thành công”.

Carrick cho biết ông rất hạnh phúc khi có cơ hội cầm quân MU đến hết mùa giải. “Thật tuyệt vời khi được ở đây, một cảm giác rất đặc biệt khi đảm nhận vị trí này. Tôi đã trải qua nhiều vai trò khác nhau và ngày càng yêu CLB hơn. Tôi hiểu rất rõ vị trí của mình. Tôi khao khát thành công và chúng tôi có một nhiệm vụ lớn phía trước”, chiến lược gia người Anh nói thêm.

Carrick cũng vạch rõ tham vọng sau khi Ruben Amorim bị sa thải, đồng thời nhấn mạnh tài năng, sự cống hiến và năng lực của đội hình MU hiện tại. Ông khẳng định: “Tôi biết cần những gì để thành công tại đây. Trọng tâm của tôi là giúp các cầu thủ đạt tới những tiêu chuẩn mà CLB vĩ đại này đòi hỏi, điều mà chúng tôi biết tập thể này hoàn toàn có khả năng làm được.

Tôi đã từng làm việc với nhiều cầu thủ trong đội và vẫn theo dõi sát sao MU trong những năm gần đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng, sự tận tâm và khả năng thành công của họ”.

Carrick kết luận: “Mùa giải này vẫn còn rất nhiều điều để chiến đấu. Chúng tôi sẵn sàng gắn kết tất cả lại với nhau và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự ủng hộ trung thành của họ”.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

17/01/2026 09:14 AM (GMT+7)
