Thanh Thúy vượt Đình Bắc có thêm danh hiệu, Lý Thị Luyến 1m95 gây ấn tượng ở Mông Cổ

🔥 Chân dài bóng chuyền Việt Nam cao 1m95 gây “sốt” tại Mông Cổ

Lý Thị Luyến vừa gây chú ý khi tỏa sáng rực rỡ trong màn so tài giữa CLB Hobby Ace và Khuvsgul Seven Stars trong khuôn khổ giải bóng chuyền vô địch quốc gia Mông Cổ mùa giải 2025/2026 diễn ra tối ngày 15/1.

Lý Thị Luyến có danh hiệu cá nhân đầu tiên tại Mông Cổ

Phụ công sở hữu chiều cao 1m95 giành danh hiệu Player Of The Match (VĐV xuất sắc nhất trận) khi ghi đến 19 điểm, trong đó có 16 điểm tấn công và 3 điểm chắn bóng. Đây cũng là danh hiệu cá nhân đầu tiên của cô tại Mông Cổ cũng như đấu trường quốc tế.

Sự tỏa sáng của Lý Thị Luyến giúp Hobby Ace đã đánh bại Khuvsgul Seven Stars với tỉ số 3-1 (26-24; 25-22; 18-25 và 25-21).

Lý Thị Luyến sinh năm 2000, là phụ công có chiều cao tốt nhất bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Cô từng có thời gian được gọi lên đội tuyển quốc gia trước khi không được triệu tập trong 2 năm gần nhất. Hobby Ace là CLB nước ngoài đầu tiên trong sự nghiệp của Lý Thị Luyến.

✅ “Nữ thần” bóng chuyền Hàn Quốc lập thông số ấn tượng

Choi Jeongmin tạo “cơn sốt” với bóng chuyền Hàn Quốc lẫn quốc tế khi thiết lập cột mốc 350 pha chắn bóng thành công trong sự nghiệp. Mới chỉ 23 tuổi, nữ phụ công cao 1m79 đã trở thành một trong những tay chắn tốt nhất của giải vô địch bóng chuyền nữ Hàn Quốc.

Nhan sắc của Choi Jeongmin

Thậm chí trên mặt trận tấn công, cô đã ghi 239 điểm sau 22 trận. Một thành tích rất ấn tượng đối với một phụ công trẻ.

Choi Jeongmin được mệnh danh là “nữ thần” làng bóng chuyền Hàn Quốc. Không chỉ tài năng, cô còn sở hữu gương mặt thiên thần, nụ cười thu hút và tính cách vui vẻ. Cô cũng đang là một trong những gương mặt tài năng của đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc.

⭐ Chủ công Trần Thị Thanh Thúy có thêm danh hiệu

Theo đó, Trần Thị Thanh Thúy có lần thứ 2 được vinh danh ở hạng mục “VĐV được yêu thích nhất” tại Cúp Chiến Thắng 2025. Trong cuộc bầu chọn kết thúc vào ngày 15/1, nữ chủ công cao 1m93 đã vượt qua những gương mặt đình đám khác như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và đặc biệt là Nguyễn Đình Bắc (bóng đá) để có được danh hiệu này.

Thanh Thúy vượt qua Đình Bắc

Đây là lần thứ hai, sau mùa giải 2023, chủ công đang thi đấu tại Nhật Bản giành chiến thắng ở hạng mục đặc biệt trên. Danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho một năm thi đấu đầy ấn tượng của Thanh Thúy trong vai trò thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Trong năm 2025, Thanh Thúy cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật, đáng kể như lần thứ ba liên tiếp vô địch AVC Nations Cup, đăng quang chặng 2 SEA V-League sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan và giành HCB SEA Games 33.

👑 Kim Thanh và đồng đội nhận thưởng tiền tỷ

Trong buổi lễ khen thưởng thành tích đạt được trong năm 2025 vừa qua của đội bóng, các VĐV của CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã nhận thưởng lên đến 1,8 tỷ đồng cho chuỗi 8 trận thắng cũng như giành chức vô địch quốc gia 2025.

Bên cạnh đó, 6 VĐV chủ lực gồm Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh và Lữ Thị Phương còn nhận được bằng khen từ lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các VĐV này cho thành công rực rỡ của đội bóng.